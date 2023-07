Az Iveco még június végén jelentette be hivatalosan, hogy saját márkanév alatt fogja forgalmazni a Nikola Motor Company-val közösen fejlesztett elektromos és hidrogéncellás nyergeseket. Akkor még sok részletet nem árultak, de a gyártó most végre közzé tette azok várható technikai specifikációját is.

Az első és legfontosabb, hogy a modell elnevezést illetően nem lesz közük az Iveco dízelmotoros nyerges vontatójához, az S-Wayhez. Pusztán HD BEV és HD FCEV néven fognak futni, utalva ezáltal az elektromos és hidrogéncellás hajtásláncra. Az Iveco HD BEV várhatóan 9 darab akkumulátorral fog készülni, így az összkapacitás eléri majd a 738 kwh-ot. Egy feltöltéssel 500 kilométert tud megtenni, ami körülbelül megegyezik azzal az értékkel, amit a versenytársak nyergesei jelenleg tudnak.

Ha lemerülne az akkumulátor-csomag, akkor 350 kW teljesítményű gyorstöltővel akár 90 perc alatt is feltölthetők az energiatároló egységek. Hajtásáról az FPT Industrial által fejlesztett 645 lóerős villanymotor gondoskodik. A modell 44 tonnás össztömegre van hitelesítve, azaz leginkább országúti, döntően regionális áruszállításra lesz bevethető. Az első Artic 4×2-es változatok várhatóan az év utolsó negyedében jelenhetnek meg Európában.

Az Iveco HD FCEV kicsit nagyobb hatótávot kínál, mivel egy feltöltéssel akár 800 kilométert is meg lehet vele tenni. Mindez a hidrogéncellás-elektromos hajtáslánc érdeme, a nyerges ugyanis legalább 70 kilogrammnyi felhasználható hidrogént tud magával cipelni közvetlenül egy-egy tankolás után. A jármű hajtásáról 536 lóerős (400 kW) villanymotor gondoskodik, amely az üzemanyagcella által előállított, valamint az akkumulátor-csomagban eltárolt energiát használja fel. A testvérmodellhez hasonlóan ez is 44 tonnás össztömegre van hitelesítve, de ha levonjuk az önsúlyt, akkor elmondható, hogy körülbelül 24,7 tonna hasznos teherbírással rendelkezik. (Azt egyelőre nem tudni, hogy az önsúlyban már a félpót is benne van-e).

Az Iveco HD FCEV első példányai várhatóan Franciaországban, Svájcban és Németországban fognak megjelenni ez év végén a H2Haul-projekt keretében. Mindkét gyártása az Ulm-i Iveco-gyárban zajlik majd. A hidrogéncellákat a korábbi bejelentésnek megfelelően a világ egyik vezető technológiai vállalata, a Bosch fogja szállítani, míg az akkumulátorok az amerikai Proterrától érkeznek majd.