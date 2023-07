Ezeknek a gépeknek köszönhetjük mindennapi kenyerünket

Bár a világ egyik legjelentősebb mezőgazdasági jármű szakkiállítására, az Agritechnikára még néhány hónapot várni kell, a Claas úgy döntött, hogy már most, a főszezonban bemutatja legfrissebb újdonságait.

Az indok egyszerű, az 1913-ban alapított, jelenleg is családi kézben lévő vállalat szeretne részt venni a 2024-es Év Traktorának versenyében, éppen ezért nemzetközi sajtóbemutatót tartottak Németországban.

A Claas termékkínálatában ma éppúgy megtalálhatók a különféle méretű és felhasználású traktorok, valamint a kombájnok is, amelyekkel aratási szezonban hatékonyan lehet betakarítani a termést. Mivel az ilyen gépeket a gazdák általában nem néhány évre veszik, éppen ezért kiemelten fontos, hogy üzemeltetésük egyszerű és gazdaságos legyen. Ezek az alapvetések, de ezen túlmenően is sokat kell nyújtania egy mezőgazdasági járműnek.

Az említett bemutatón a Vezess szerkesztősége is képviseltette magát, így meg tudtunk nézni és első kézből tudjuk bemutatni milyen újdonságokkal készül 2023-ban a Claas.

Discoban a jövő

Élőben kifejezetten impozáns látványt nyújt a Claas vadonatúj 9700-as kasza sorozata, amelyet kifejezetten azoknak a gazdáknak fejlesztettek ki, akik szabálytalan alakú, vagy lejtőkkel tarkított táblákon gazdálkodnak. Ebből a típusból rögtön ötféle létezik, tehát a jövendőbeli tulajdonosok verőujjas szársértővel (C Business), gumihengeres szársértővel (Rc Business), verőujjas szársértővel és rendrakó szalaggal (C Auto Swather) és gumihengeres szársértővel és rendrakó szalaggal (Rc Auto Swather) ellátott változatok közül választhatnak, illetve akad egy szársértő nélküli (Comfort) kiadás is.

A 9,5 méteres munkaszélességet kínáló 9700-es sorozat olyan fejlesztéseket és innovációkat foglal magában, mint például a csúszótalpak alkalmazása a vágási magasság 15 mm mértékű emeléséhez, amelyek eredményeképpen kevesebb nyershamu és gyorsabb terménynövekedés érhető el.

Ezek az új nagyméretű kaszák olyan kipróbált és bevált megoldásokat kombinálnak, mint például a gyors késcserét kínáló Max Cut kaszasín, vagy az Active Float felfüggesztés, amelynek eredményeképpen tisztán takarítható be a takarmány a kardánhajtás percenkénti, 850-es fordulaszáma mellett.

A kaszaegységek meghajtásáért új, Walterscheid P-Line típusú, háromszoros hosszkompenzációs kardántengelyek felelnek, amelyeket speciálisan edzett, nagyméretű csúszóprofilokkal szerelnek. Az új K-90 típusú nyomatékhatároló közvetlenül az univerzális kardánkereszthez van rögzítve, így gyorsan és egyszerűen cserélhető. Ez az új hajtásopció az Rc Auto Swather típusnál az alapfelszereltség része, míg az Rc frontkaszákon és az Rc Businessnél opcionálisan elérhető.

Három új traktor sorozat

A Claas Németországban három új modellsorozatról és összesen kilenc traktorról rántotta le a leplet. Az Elios 200, az Elios 300, valamint az Axos 200 típuscsaládba tartozó traktorok a 75-től egészen a 103 lóerős változatig érhetők el. A bennük dolgozó motorokhoz jellemzően négy, illetve ötfokozatú váltó csatlakozik. A 2,40 méter magas fülkével rendelkező Elios 200-as sorozatot alapvetően a farm körüli munkák elvégzésére tervezték. A 76,2 centiméteres átmérőjű hátsó kerékkel ellátott traktor 5,1 tonnás teherbírással rendelkezik és akár 3,2 tonnányi súlyt is fel tud emelni.

A valamivel nagyobb, 2,60 méter magas és 1,65 méter széles fülkével rendelkező Elios 300-as különféle ültetvényeken és egyenetlen terepen egyaránt használható. Nyomvonalának szélessége elérheti a 2310 mm-t. Az Axos 200 pedig valamivel nagyobb emelési kapacitással rendelkezik, mint az Elios széria, éppen ezért kihívásokkal teli talajtípusokon, szántásokon, valamint erdőkben is lehet vele dolgozni. A 2,62 méter magas kabinja kényelmes életteret biztosít a vezető számára és kicsi, 3,79 méteres fordulási sugarának köszönhetően könnyedén el lehet vele boldogulni manőverezés közben.

Ezeket a vadonatúj traktorokat az FPT négyhengeres, turbófeltöltős, intercooleres dízelmotorjaival szerelik fel. A kisebbek, 83-98 lóerő közötti teljesítménnyel és 2300 percenkénti fordulatszámmal, a nagyobbak 85-103 lóerő közötti teljesítménnyel és 2000 percenkénti fordulatszámmal szolgálják a gazdálkodókat. Az elérhető maximális nyomaték pedig 406 Nm a Claas új traktorcsaládja esetében.

Az erőforrások érdekessége, hogy akár extrém hideg időjárásban, -30 Celsius fokos hidegben is könnyedén indíthatók a gyártó szerint. Az Axos 200-asok 105 literes, míg az Elios 300-asok 95 literes üzemanyagtartállyal és 10 literes AdBlue tartállyal rendelkeznek. Maximális sebességük akár a 40 km/órát is elérheti, bár egy ilyen járműnél egyáltalán nem a gyorsaság, sokkal inkább az alapos és megbízható munkavégzés számít.

A magyar szál Érdemes megemlékezni egy magyar vonatkozásról. A márka központja a Harsewinkelben található, ahol a gyár mellett egy kisebb múzeum is van. Ebben többek között egy korai szériás Claas Cougar-t is őriznek, amely nem más, mint az amerikai Steiger Cougar II-es licensze alapán gyártott mezőgazdasági vontató. Ezt korábban a Rába is gyártotta, ez volt a legendás Rába-Steiger Cougar II-es traktor, így aztán nem csoda, hogy a Claas gyártmányába is Rába hidak kerültek. Persze nem ez az egyetlen magyar vonatkozás a Claas-nál. A vállalat lényegében a legjelentősebb szereplőnek számít a hazai mezőgazdasági gépgyártásban. A Claas-nak Törökszentmiklóson van egy 800 főt foglalkoztató üzeme, amely 1997 óta működik. (A Class világszerte több mint 12.100 munkavállalót foglalkoztat, és a 2022-as gazdasági évben elérte a 4,9 milliárd eurós árbevételt.) Az üzem jelentőségét jelzi, hogy itt gyártják és fejlesztik a különféle gabona-, szója-, napraforgó- és kukorica kombájn-adaptereket.

Teljessé válik a kínálat

A Claas az Evion modellszériával teszi teljessé az arató-cséplő gépeinek kínálatát. A vállalat még 2019-ben kezdte meg az „újratervezést” ebben a szegmensben a Lexion bemutatkozásával. Az újdonság Classic és Maxi kiadásban, Trend és Business felszereltséggel érhető el a családi gazdaságok, valamint a közepes méretű földekkel rendelkező vállalkozók számára.

Az Evion 204-258 lóerős teljesítménnyel rendelkező, hathengeres, 6.7 literes Cummins motorokkal készül, amelyek alacsony (800-1900 ford/perc) percenkénti fordulatszám mellett teszik a dolgukat. A Claas szerint az új Dynamic Power rendszernek köszönhetően ezek a motorok akár 10 százalékkal kevesebb üzemanyaggal is beérhetik úgy, hogy közben háromfokozatú, hidrosztatikus hajtás kapcsolódik hozzájuk.

Az új arató-cséplő gépcsaládot úgy lehetne a legjobban felosztani, hogy a Classic elsősorban gabonacséplésre való, míg a Maxi a kukorica és bab ültetvények betakarítására alkalmas. Tartálykapacitásuk akár 8 ezer literes is lehet és gyors „off loading” vagyis leeresztési funkcióval (90 l/mp) rendelkeznek. Valamennyi Evion modellt 600 mm-res cséplődobbal és 1420 mm széleségű adagolóházzal szerelik és az úgynevezett „szeparációs rész” kapacitása eléri a 6,25 m2 –ert.

A maximum 6,80 méteres munkaszélességgel rendelkező Evion tágas és világos fülkével büszkélkedhet. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen lehet vele a munka a földeken. Sőt, érdekessége, hogy saját vizes tartálya van arra az esetre, ha a vezetőnek meg kellene mosni a kezét. Ez akkor lehet indokolt, ha valamilyen karbantartást, vagy javítást kell elvégezni rajta mialatt a kombájn a földeken dolgozik. Ahhoz, hogy ne piszkos kézzel szálljon vissza valaki ilyenkor, bizony jól jön a kézmosási lehetőség.

Csúcsragadozó

Kétség nem fér hozzá, hogy a Claas újdonság-zsákja meglehetősen sok szereplőt tartalmaz. Ámde az igazi csúcsragadozót ebben a kérdésben a Xerion képviseli, ami egy grandiózus méretű és megjelenésű mezőgazdasági vonató. Az űrhajók látványát idéző Xerion új generációs változatát a lehető legkeményebb és legnagyobb teljesítményt igénylő munkákra, így például előre tervezett szántásokra, boronálásokra, aratásokra. A Xerion – ahogy a képeken is látszik – meglehetősen széles kultivátorokat képes vontatni, éppen ezért hatalmas, többtíz hektáros földterületek megművelésére is bevethető.

A Xerion 12 hajtásáról 15,6 literes, hathengeres dízelmotor gondoskodik. A Xerion 12.590 típusú változatban 585 lóerős, míg a Xerion 12.650-ben egy 653 teljesítményű erőforrás dolgozik, amely 1300 percenkénti fordulatszám mellett adja le impozáns, 3100 Nm-res nyomatékát. A nemzetközi bemutató során bebizonyosodott, hogy hatalmas lánctalpai és nyomatékos motorja révén gyakorlatilag bármilyen állagú talajon játszi könnyedséggel képes haladni. Maximális sebessége akár az 50 km/órát is elérheti, ami kifejezetten unikálisan tekinthető ebben a szegmensben.

A Xerion a digitális létben is lépett egyet előre. A modell nemzetközi bemutatójával egy időben vált elérhetővé a CEMOS, a világ vezető kezelőtámogató és folyamat-optimalizáló traktoros fedélzeti rendszere. Mire való mindez? Az öntanulása is alkalmas rendszer segíti a gépkezelőt a megfelelő súlyozás kiválasztásában, a keréknyomás beállításában, a motor és a váltó finomhangolásában, valamint a munkagépek paramétereinek optimalizálásában.

Ennek köszönhetően a feladatok végrehajtása a lehető legjobb hatékonysággal és produktivitással történik. Erre azért van szükség, mert munkavégzés során – különösen a talajmunkák esetén – gyakran változnak a paraméterek, például a talaj ellenállása a leadott vonóerő függvényében, illetve a domborzati viszonyok, vagy a teljes erőátvitel hatékonysága.

A CEMOS folyamatosan összehasonlítja az éppen rögzített adatokat az elérhető optimális értékekkel és beállítási lehetőségeket javasol a hatékonyság és a produktivitás növeléséhez. Ezzel összefüggésben az elért alacsonyabb fogyasztás jelentősen csökkenti a CO2 kibocsájtást is. A Xerion igazi svájci bicska tehát, amit nemcsak nyugat-európai, hanem dél-amerikai és észak-amerikai piacokra is szánnak.

Jó látni, hogy betakarítógépek terén piacvezetőnek számító Claas 2023-re tudott még fejleszteni és javítani a termékein, amelyek azért születnek, hogy a mindennapi kenyerünkhöz szükséges búzából a lehető legtöbb és legjobb minőség álljon rendelkezésre.