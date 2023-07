Aligha van olyan ember, aki ne csodálná meg ezt a holland rendszámú Scania S580-ast, amely nemcsak a külcsín, hanem impozáns méretei miatt is érdemes a csodálatra. A 6×2-es hajtásképletű, V8-as motorral szerelt svéd nyerges vontató fülkéjét egy méterrel toldották meg. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt az átlagosnál jóval tágasabb élettér kialakítására.

A legtöbb mezei nyergesben egy, vagy két ágynak van hely az ülések mögött. Nos, a szóban forgó S580-asban jóval több mindennek jutott hely. A sofőr- és az utasülés mögé egy-egy szekrény került. Az egyikben egy jókora hűtőszekrény, valamint egy mikrohullámú sütő kapott helyet. A sofőr a kabin falára szerelt, felső ágyon hajtja álomra a szemét, ha pihenni támad kedve, de ha csak társaságra vágyna, akkor elég leülnie az ágy alatt egymással szembe fordított bőrfotelek valamelyikébe.

Kártyaparti? Esetleg sakk a pihenő alatt? Ezen a Scanián egy másik cimborának is jut hely. A hangulattal biztosan nem lesz probléma, hiszen egy hangfalt is építettek a két fotel között található dohányzó asztalba. Az összkép tekintetében sem lehet panasz erre az egyedi építésű Scaniára. A belső teret rusztikus, füstös színek jellemzik. A karamell és sötétbarna színek láttán az ember inkább érzi magát egy hétvégi házban, mint sem egy félpót vontatására szánt nyergesen. Az életérzést a V8-as logó teszi teljessé, amely nemcsak a jármű külsejéről, hanem az asztallapról is visszaköszön.

Az egyedi Scania egy 12,05 méter hosszú, alapvetően újrahasznosításra szánt hulladékot szállító félpótkocsit húz, így tökéletesen megfelel a jelenleg érvényben lévő európai szabályozásnak. A hollandok figyeltek arra is, hogy ne hanyagolják el a pótkocsit sem, éppen ezért a fekete-vörös fényezés a félpóton is fellelhető. Bármerre is vezessen a sofőr útja, egy dolog biztos: ezzel a jószággal biztosan mindig meg fogják bámulni.