Július 12-én legördült a szerelőszalagról a kétszázezredik Volkswagen California modell a hannover-limmeri szerelőszalagról, amely a Transporter 6.1-es alapjaira épített kempingbusz. A jubileumi példány egy Ocean kivitelű változat, amelyet 2.0-ás, 201 lóerős dízelmotorral és 4motion összkerék-hajtással láttak el. Az erőforráshoz pedig hétfokozatú, DSG-sebességváltó csatlakozik.

A kétszázezredik példány látványos megjelenéssel büszkélkedhet, ugyanis reflexezüst/fortana-vörös kéttónusú fényezéssel rendelkezik. Az utasok kényelme érdekében pedig konyha- és szekrénymodullal, valamint piros pop-up (harmonika) sátorral, továbbá elektromosan felnyitható tetővel van felszerelve.

A Volkswagen California 35 évvel ezelőtt, 1988-ban jelent meg a piacon. Kezdetben a harmadik generációs Transporter alapjaira készült és eredetileg nem is a VW, hanem a Westfalia kínálta ezt a modellváltozatot. Az ötödik generációs Transportertől kezdődően a német konszern saját kézbe vette a California gyártását. Úgy döntöttek, hogy Hannover Limmer elnevezésű városrészében szervezik meg a gyártást mintegy 7500 négyzetméteres alapterületen, ahol kezdetben 35 alkalmazott naponta legalább 20 járművet készített.

A termelékenység folyamatosan nőtt az évek során. A 2017-esztendő kiemelkedő teljesítményű volt, mivel ebben az évben 15 150 darab California gördült le a gyártósorról. A következő évben pedig elkészült a százezredik példány. Tavaly 21 600 California 6.1 kiszállítására kerülhetett sor, ami 14,9 százalékkal több, mint a koronavírus előtti 2019-es év során. Most, mindössze öt évvel később ez a szám megduplázódott és napjainkban három műszakban, 600 munkatárs, akár naponta 150 Californiát is gyárthat. Ezzel a California továbbra is piacvezetőnek tekinthető a zárt áruszállítók átalakításával készülő lakóautók piaci szegmensében.