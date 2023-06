A Volvo teherautók és buszok hazai szervizelését és forgalmazását ellátó Volvo Hungária Kft. jó ideje a Hungarocamion egykori telephelyén működik. A svéd gyártó képviselete elérkezettnek látta az időt, hogy maga mögött hagyja a múltat, éppen ezért teljesen új telephely építésébe kezdett.

A Cinkotai úti létesítmény helyett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől nem messze, Ecseren épít új irodaházat a Volvo Hungária Kft. A beruházás alapkövét két hónappal ezelőtt tették le és várhatóan a svéd gyártó legmodernebb épületegyüttesének fog számítani Közép-Kelet Európában. A cég még 2018-ban vásárolta meg az Ecser külterületén található 70 500 négyzetméter összterületű telket, amelyből mintegy 5500 négyzetméternyi felület kerül beépítésre.

A kétszintes létesítményben természetes fényben bővelkedő helyiségek és irodák is lesznek. Az új telephelyen történik majd továbbá a teherautók és az autóbuszok szervizelése is. A tervezési folyamat tavaly zárult le és az új központ kialakításának figyelembe vették a munkavállalók, valamint az ügyfelek igényeit is.

Az új telephelyen mintegy 22 ezer négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki, mindemellett legalább 130 darab fát fognak elültetni. A vállalat célja, hogy az új létesítmény fenntartható módon legyen üzemeltethető. Éppen ezért a telephelyen napelemparkot létesítenek, a hűtést és a fűtést pedig hőszivattyúkkal oldják meg, az irodaház üzemeltetéséhez pedig zöld áramot is vásárolnak majd.

A Volvo márkájú teherautók és buszok hazai képviseletének beruházása az utóbbi időszak legjelentősebb fejlesztésének tekinthető a hazánkban tevékenykedő haszonjármű gyártók terén. Az ecseri telephely várhatóan 2024 nyarára készül el, utána pedig teljesen átköltözik a Volvo Hungária Kft.