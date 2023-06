Dél-Korea fővárosa, Szöul hamarosan a hidrogénközlekedés fővárosa is lehet. Mindez egy együttműködési megállapodásnak köszönhető, amelyet a Hyundai Motor Co., a dél-koreai környezetvédelmi minisztérium, valamint két másik helyi cég (SK E&S és a Tmap Mobility) írt alá. Az egyezmény értelmében a városban közlekedő buszokat, valamint Szöul repülőtéri buszait is átalakítják hidrogénüzeműre. Ez az utóbbi évek egyik legnagyobb hidrogénmobilitással kapcsolatos beruházása.

Ha azt vesszük, hogy a Hyundai már az európai kontinensen is jelen van a hidrogéncellás teherautójával, az XCient Fuel Cell-lel, akkor talán nem is annyira meglepő mindez. A dél-koreai márka komoly tapasztalatra tett szert a hidrogénüzemű járművek terén. Két évvel ezelőtt pedig Európában is bemutatta a Hyundai Elec City Fuel Cell városi autóbuszt, amely elsősorban a német piac figyelmét keltette fel.

A megrendelés volumenét jól tükrözi, hogy összesen 1300 darab autóbuszról van szó, ami magában foglalja 300 darab repülőtéri busz átalakítását is. A munkálatokhoz szükséges anyagi támogatást a dél-koreai környezetvédelmi minisztérium biztosítja, míg a szükséges töltőhálózat, illetve a hidrogénről az SK E&S és a Tmap Mobility fog gondoskodni. Az átalakított buszokat Dél-Koreában előállított, zöldhidrogénnel fogják megtankolni. A projekt várhatóan 2026-ra zárul le, tehát alig két és fél év alatt túl kívánnak lenni a buszok átalakításán.

A technikai paraméterekkel kapcsolatos tudnivalókat egyelőre nem tették közzé. Ha a Hyundai az Elec City Fuel Cell hajtásláncát fogja alkalmazni, akkor elmondható, hogy az átalakítandó buszok 180 kW teljesítményű üzemanyagcella-modult, illetve 5 darab hidrogén-üzemanyagtartályt kapnak, amelyek összesen 34 kg hidrogén tárolására alkalmasak. A Hyundai Elec City Fuel Cell buszok egy feltöltéssel 500 kilométert tudnak megtenni. (Az átalakítandó buszokkal kapcsolatban azt ígérik, hogy 600 kilométeres hatótávval fognak rendelkezni.)