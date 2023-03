A jelenlegi cseh tulajdonosok 2013-ban vették át a Tatrát gyartó céget. Az azóta eltelt idő óta sikerült megfordítaniuk a csökkenő eladásokat és mostanra egy prosperáló vállalatot építettek a legendás márkából. A Tatra Trucks tavaly 7,12 milliárd cseh koronás bevételt ért el, ami 10 százalékkal nagyobb az azt megelőző évhez képest. A Kopřivnice-i gyártó 2022-ben 1326 darab teherautót értékesített, jóval többet, mint 2021-ben. A termelés felfuttatása érdekében a Tatra Trucks azt tervezi, hogy tovább fogja bővíteni a kapacitásokat az elkövetkezendő években.

A nagy darabszámhoz ugyanakkor olyan jelentős volumenű megrendelések is hozzájárultak, mint például a belga hadsereg 900 darabos megrendelése, de Németország számára is szállítottak tűzoltó járműveket, amelyeket a Rosenbauerrel közösen fejlesztettek ki. Az értékesítési volumen növekedéséhez a cseh piac is hozzájárult, hazájában ugyanis még mindig nagyon népszerűnek számít a Tatra. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy nemcsak a belga, hanem a cseh hadsereg részére is szállítottak katonai teherautókat.

A tavalyi évvel kapcsolatos értékelésében a Tatra Trucks elárulta, hogy vadonatúj járművek fejlesztése is terítéken van. “Jelenleg egy Tatra motorral szerelt hibrid teherautón is dolgozunk, amiben a belső égésű motor kvázi hatótávnövelőként fog funkcionálni” – jegyezte meg Radomír Smolka, a Tatra Truck kutatásért és fejlesztésért felelős igazgatója. Hozzátette: a tavalyi évben pedig elkezdődött az új fejlesztésű Tatra Force modellek tesztelése. A cseh gyártó dizájnerei pedig már dolgoznak az új generációs Tatra Phoenix modelleken. A vadonatúj modellek gyártása 2024-25-ben indulhat el.