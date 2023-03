A háromtengelyes, 13 méter hosszú fekete Tourismo-t nem nehéz kiszúrni a távolsági buszok közül. Mattfekete színe, valamint az oldalán látható hatalmas felirat miatt már messziről ki lehet szúrni, hogy bizony nem normál városok közötti menetrend szerinti közlekedésre használják. Az újdonság a Victoria Köln futballcsapat kiszolgálására készült és a csapat logója mellett a klub alapításának dátuma is megjelenik rajta.

A jármű, amelyet a klub partnere, az Elmar Weinzierl Omnibustouristik GmbH. üzemeltet kifejezetten exkluzív belsővel büszkélkedhet. Alapesetben egy ilyen Tourismo-n 55 ülőhely állna rendelkezésre, de ezen “csak” 30 van. Nyilván ez nem a véletlen műve, hiszen a szakemberek célja az volt, hogy az autóbusz fedélzetén kimagasló kényelem és komfort álljon rendelkezésre. Éppen ezért kevesebb ülést építettek be. Ennek köszönhetően a hátsó traktusban például lehetőség nyílt egy lounge rész kialakítására összesen 9 üléssel és egy-egy állítható magasságú asztallal.

A többi ülést a menetiránnyal megegyező módon, de jóval nagyobb üléstávolsággal szerelték be. Valamennyi ülés USB-csatlakozóval, valamint HDMI-kimenettel van ellátva. Mivel egy futballcsapatnál nagy hangsúly helyeződik a különféle szituációk kielemzésére, ezért a buszt három darab, 19 colos, síkképcsöves televízióval is felszerelték. Mindemellett vezeték nélküli internet, minikonyha és egy lábtartóval felszerelt rész is rendelkezésre áll az autóbuszon. A jármű utastere teljes mértékben légkondicionált, hajtásáról pedig OM 470 típusú 390 lóerős dízelmotor gondoskodik.

A Mercedes-Benz Tourismo jelenlegi generációs változata 2017-ben mutatkozott be a nagyközönségnek. A Törökországban készülő turistabusz 51, 55, illetve 59 üléses változatban rendelhető. A modell olyan vezetéstámogató rendszerekkel van felvértezve, mint például az éberségfigyelő, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a holttérfigyelő asszisztens, vagy éppen az adaptív sebességtartó automatika.