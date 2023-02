A Mercedes-Benz Unimog már évtizedek óta az egyik legsokoldalúbb off-road teherautónak számít. Fontos ismertetőjegye, hogy rendkívül igénytelen terepen is el tud boldogulni, de akár sínen is közlekedhet vasúti útpálya-karbantartó teherautóként. A stuttgarti márka nemrég egy egészen különleges verzióról rántotta le a leplet, ami ugyan leginkább a forró égövi országoknak készült, de mi kelet-európaiak is láthatunk benne fantáziát.

Ez az Unimog 4000-es ugyanis néhány mozdulattal kabrió teherautóvá változtatható. Ehhez mindössze csak le kell hajtani a fülke tetejét és már lehet is élvezni a napsütést. Sőt, ha valaki szereti, ha a menetszél hűti az arcát, akkor a szélvédő is lehajtható. Tény, hogy ilyen állapotában sem annyira menő, mint a Svempa T500-as kabrió teherautója, de mégis van valami megfoghatatlan különlegesség a kabrió Unimogban. Talán az, hogy eltér a szokásostól, vagy talán az, hogy az embernek rögtön beugrik róla egy Rejtó Jenő-regény, ha ránéz.

Maga a teherautó ugyanis nem egy hodály jármű. Még akár egy hobbiterepjárónak is elmenne. Az újdonság 5920 mm hosszú, 2558 méter széles és 3850 mm magas. A masszív alvázából fakadóan azonban így is 9,5 tonnás össztömegre van hitelesítve, amiből 4,4 tonna az első, 5,3 tonna pedig a hátsó tengelyeken van. Természetesen a mérnökök nem változtattak az alapkonstrukción, így ez az Unimog is fel van szerelve gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszerrel, így a sofőr mindig az adott terepviszonyoknak megfelelően tudja megválasztani, hogy keményre fújt, vagy inkább puhább abroncsokkal kívánja-e folytatni az útját.

Ennek az Unimognak tehát sem a száraz sivatag, sem pedig a mocsár nem állhatja útját. Akár 1,2 méteres vízben is lehet vele gázolni. Hajtásáról OM 924LA típusú, 4,8 literes, 218 lóerős és 810 Nm nyomatékú dízelmotor gondoskodik. És mivel a modellt Abu-Dzabiban, egy kiállításon mutatták be, ezért károsanyag-kibocsátási szintje messze elmarad az európaitól, hiszen csak Euro III-as. Ennek ellenére valószínűleg sokan talán idehaza is szívesen elfogadnák ezt a kabrió Unimogot!