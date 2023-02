A Yutong még nem számít annyira ismert márkának Európában, de Kínában a legnagyobb autóbuszgyártónak tekinthető. Piaci pozíciójából fakadóan a vállalat az újításokban is élen jár. Így született meg a Xiaoyu 2.0 típusú önvezető autóbusz is, amelyen összesen 10 fő utazhat egyszerre. Ez önmagában nem tűnik soknak, de ha azt vesszük, hogy a jármű olyan helyeken is elfér, ahol egy személyautó, akkor már mindjárt más a helyzet.

És pont ez az előnye az önvezető minibuszoknak, hogy lehetővé teszik a nagyobb távolságok megtételét olyan helyeken, ahol a normál autóbuszok nem férnének el. A Xiaoyu 2.0 összesen 150 kilométert tud megtenni egyetlen feltöltéssel, ami nem kevés, főleg ha olyan nagyvárosban közlekedik, mint Zhengzhou. A helyi üzemeltető ugyan gondoskodott a töltők telepítéséről, de a kínai gyártó az egyik jármű esetében egy úttörő technológiát is kipróbált.

Az egyik kis elektromos minibuszt ugyanis indukciós töltővel láttak el, vagyis a jármű töltése hasonló módon megy végbe, mint amikor az indukciós főzőlapon például felforraljuk a vizet egy edényben. Ehhez csak az aszfaltba épített indukciós töltő fölé kell állnia, aztán már mehet is az elektronlöket az akkumulátorba. A buszok töltésére használt töltőt ugyanakkor nem a Yutong fejlesztette ki, hanem az amerikai WiTricity, amely már 16 éve van jelen a világpiacon. A töltés folyamatába egészen jó bepillantást nyújt az alábbi videó.

Ha minden igaz, akkor ez a világ első olyan önvezető autóbusza, amely indukciós töltést használ. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy évekkel ezelőtt már alkalmazták ezt a megoldást normál városi elektromos buszoknál.