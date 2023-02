Az Iveco Eurocargot nem nagyon kell bemutatni annak, aki már régóta foglalkozik árfuvarozással. Az alapvetően regionális áruszállításra fejlesztett teherautóból ugyan létezik hálófülkés változat, de olyan nincs, amiben a fejtér felett is el lehet terülni. A lengyel Spojkar fontos piaci rést fedezett fel, hiszen éppen egy ilyet mutatott be – szúrta ki a lengyel 40ton.net szakportál. A megoldás nemcsak ötletes, hanem praktikus is, mivel ily módon úgy növelhető az utasok komfortérzete, hogy nem kell hasznos helyet elvenni a felépítményből.

Az átalakításnál figyeltek arra, hogy a kabin továbbra is megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amelyek fontosak egy sofőr számára. Éppen ezért meghagyták az ülések mögötti fekvőalkalmatosságot, valamint az alatt lévő tárolórekeszeket. A plusz hálóágyat úgy alakították ki, hogy lényegében leválasztották egy belső elemmel a fejtér egy részét. Az EuroCargo magas fejtérrel rendelkező változatában ugyanis a szélvédő felett még tárolórekeszek, illetve polcok állnak rendelkezésre.

Ily módon sikerült kialakítani egy olvasólámpával és tetőablakkal felszerelt fekhelyet.A kényelmes fel- és lejutás érdekében a tervezők egy létrát is beépítettek Azoknak a sofőröknek tehát, akiknek a pihenőidőben kedvük támad egy kicsit heverészni, azoknak ideális megoldás lehet az ülések felett kialakított komfortos hálóhely. Ez a megoldás egyébként nem ismeretlen az áruszállítás világában, ám leginkább könnyű teherbírású, zömében 3,5 tonnás teherautóknál szokták alkalmazni.

A lengyel cég egyelőre nem tette közzé, hogy mennyibe az Eurocargo kabinjának utólagos átalakítása, de egy dolog biztos, hogy a sofőrök nem mondanának rá nemet. Valószínűleg kár azonban arra várni, hogy az Iveco beemeli ezt a kínálatban, sokkal valószínűbb, hogy a gyakorlat szerint először meg kell venni a teherautót a gyártótól, majd utólagos átalakítást kérni.