A magyar tervezővel, Őrsi Ferenccel is dolgozó Manufacturing Commercial Vehicles (MCV) különleges bemutatóra kerített sort. A vállalat németországi leányvállalat ugyanis bemutatta a német piacra fejlesztett 12 méter hosszú akkumulátor-elektromos autóbuszt Meschede-ben mutatták be. Az újdonság teljes mértékben új platformra épül, az MCV a német piacon ugyanis már nem működhetett együtt a Volvo Buses-zal, így szükség volt egy teljesen új alváz kifejlesztésére.

A C127 EV impozáns külsővel rendelkezik, homlokfalát mattfeketére fényezték, ami letisztult megjelenést kölcsönöz az autóbusznak. Bár az akkumulátorokat kivétel nélkül a tetőn helyezték el, ennek ellenére ezt egész jól sikerült elrejteni optikailag.Nem mondaná meg senki róla, hogy 3,2 méter magas. Az újdonság 308 / 385 és 462 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal rendelhető meg. A kapacitástól függetlenül azonban mindegyik akkumulátor nagyjából 5 ezer kisütést képes elviselni.

A jármű hajtásáról az Actia gyártmányú központi elektromotor gondoskodik, amely 340 lóerős teljesítményre (250 kW) és 3000 Nm-res nyomaték leadására képes. Az MCV azért használja ezt a megoldást a kerékagymotorok helyett, mert úgy látja, hogy a központi villanymotorokat jóval könnyebb szervizelni.

Mivel az MCV számára kiemelten fontos a német piac meghódítása, ezért a buszt a VDV szabányok figyelembe vételével építették meg. Már a maga műszerfal is a VDV-ajánlásokkal alapján született meg. Mindemellett több német beszállítótól érkező alkatrész található az autóbuszban. A tengelyek például a ZF-től érkeznek, azt ajtók viszont a Proterrának is beszállító Venturától származnak. Az autóbuszon 37 ülőhely és 45 állóhely található, vagyis összesen 85 utast tud szállítani akkor, ha kétajtóval szerelik. Három ajtós változatban ennél több, akár öttel több utas is utazhat rajta.

Ugyan a hatótávval kapcsolatos tapasztalatokat, illetve adatokat még nem tették közzé, de annyi bizonyos, hogy CCS2-es típusú csatlakozóval maximum 150 kW-os teljesítménnyel, míg pantográfos töltő használata esetén 450 kW teljesítménnyel tölthetők fel az akkumulátorai. Az egyiptomi székhelyű gyártó most úgy számol, hogy a BEV változat piaci bevetése után érkezhet belőle egy hidrogéncellás változat is (FCEV). Az a dizájn tekintetében valószínűleg nem sokban fog különbözni az akkumulátoros-elektromos változattól.