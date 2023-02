Az újdonság a Prinoth Leitwolf h2Motion elnevezést viseli, utalva arra, hogy ez a világ első hidrogénüzemű hótakarító gépe, amelyet az olasz FPT Industrial által fejlesztett, és hidrogénnel is üzemeltethető motor hajt. Ezt az egységet egyébként már tavaly, a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon is megtekinthette a szaksajtó, de azon a kiállításon annyi premier volt, hogy valahol a szaksajtó és a az általános média figyelme is elsiklott felette.

A jármű hajtásáról tehát egy FPT XC13 típusú, 13 literes, hathengeres motor gondoskodik, amely 460 lóerős teljesítménnyel (338 kW), illetve 2000 Nm-es nyomatékkal rendelkezik. Érdekessége, hogy ez az erőforrás nemcsak hidrogénnel, hanem akár gázolajjal, földgázzal, biogázzal, vagy más egyéb megújuló forrásból származó üzemanyaggal működtethető. A FPT motorja ugyanakkor nemcsak a hótakarító lánctalpas gépekbe, hanem más ipari felhasználású járművekbe is beépíthető.

A Leitwolf h2Motiont öt hidrogéntartállyal szerelték fel, ami 3 órányi folyamatos működést tesz lehetővé a hófödte hegycsúcsokon. Az újdonság egyelőre koncepciójárműnek tekinthető, a sorozatgyártása biztosan nem a közeljövőben startol el – szükség van ugyanis arra, hogy a járművel elegendő tapasztalatra tegyenek szert éles körülmények között.

Ha beválik, akkor viszont egyfelől történelmet írhat, másfelől pedig reális és komoly alternatíva lehet a síparadicsomok részére abban, hogy csökkentsék működésük ökológiai lábnyomát.

