Egészen sajátos módját választotta valaki egy 2003-as Blue Bird iskolabusz felújításának. A normál esetben gyerek szállítására szánt járművet világvége hangulatú lakóbusszá alakították át, amely nem nélkülözi a kreativitást és a fantáziát. A projekt mögött Gordon Clement áll, aki kétezer dollárért, vagyis jelenlegi árfolyamon átszámítva több mint 700 ezer forintért vásárolta meg az alapként szolgáló iskolabuszt.

Ezután saját bevallása szerint hat hónapig hozzá sem nyúlt, hanem csak tervezgetett, mit-hogyan szeretne átalakítani rajta. Ezt követően pedig kivett egy hónapnyi szabadságot, hogy elvégezhesse rajta a szükséges átalakításokat. Szinte mindent saját kezűleg csinált, beleértve az első ajtó áthelyezését, a busz hátuljának levágását, valamint belső terének átalakítását. Még a kisebb elektronikai szereléseket is ő végezte el.

Sőt, saját webes interfészt hozott létre a buszhoz, amelyen keresztül az összes fontosabb funkciót irányítani tudja a telefonjáról, vagy a tabletjéről. Ez azt jelenti, hogy mindössze néhány koppintással szabályozhatja a fűtést, a világítást, nyithatja és zárhatja az ajtókat. De akár a külső kamerák között is váltogathat az okostelefonján.

A lakóbusz belsejében négy főnek van hely, akik kényelmes személyautó üléseken utazhatnak. A komfortos létezés érdekében pedig mosogató, hűtőgép, fagyasztó, zuhanyzó és komposztáló WC is van a fedélzeten. A hátsó traktusban pedig egy áruszállításra használható rész is van, amelyen akár egy kisebb személyautó is elfér. Clement itt tárolja az 5kW teljesítményű dízel generátorát, ami segít neki áramot termelni, ha hosszabb ideig az Isten háta mögött tartózkodik.

Az áruszállítós részen ugyanakkor egy sátrat is fel lehet állítani, ami megvédi a jármű tulajdonosát attól, ha nagyobb zimankóban vagy szélben kell dolgozni hátul. Az autóbusz mindemellett egy 3 kW teljesítményű inverterrel és 10 kWh kapacitású akkumulátor-rendszerrel is rendelkezik. Mi is tehetné tökéletesebbé ezt a világvége lakóbuszt? Valószínűleg már semmi. Bár egyáltalán nem látszik hétköznapi járműnek, matt fekete színével teljes mértékben kiemelkedik az egyedi építésű lakóbuszok világából.