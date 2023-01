Az elektromos 6.1 Transporter már nem képezi a VW kínálatát, mivel az ID.Buzz Cargo átvette a helyét. A típusváltozat nem volt népszerűtlen, mivel az elmúlt években 4500 darabot sikerült belőle értékesíteni. Éppen ezért az ABT úgy döntött, hogy utólagos átalakítást kínál azon üzemeltetők részére, akik még szeretnék a 6.1-es verziót is nullemissziós hajtáslánccal használni.

A németországi székhelyű cég szerint utólagosan bármilyen tengelytávolsággal, tetőmagassággal, illetve felépítménnyel rendelkező változatot fel lehet újítani. Az elvárás mindössze annyi, hogy a kiszemelt modellnek DSG-váltósnak kell lennie. Ha valaki szeretné átalakíttatni a Transporterét, akkor egy 37,3 kWh kapacitású akkumulátor-csomagot, valamint egy 83 kW-os (111 lóerős) csúcsteljesítményű, 200 Nm nyomatékkal rendelkező villanymotort építenek be.

Az átalakított villany Transporterek energia-felhasználása nyilván függ a jármű paramétereitől, így például a felépítményétől is, de a cég szerint a felhasználók 27-35,8 kWh fogyasztással számolhatnak 100 kilométerre vetítve. Az üzemeltetők ugyanakkor kérhetnek 90 km/órás, vagy 120 km/órás sebességkorlátozást is a járműre. Nem kell sok fejszámolás ahhoz, hogy kiderüljön, az átalakított e-Transporterekkel így maximum 138 kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel.

Ha pedig újra munkára szeretnénk fogni az e-Transportert, akkor 7,2 kW teljesítményű fali töltővel 5,5 óra alatt, míg 50 kW teljesítményű CCS-gyorstöltővel 45 perc alatt tölthetjük fel az akkumulátor-csomagot. Az ABT most úgy látja, hogy az átalakítás elsősorban a kommunális feladatokat ellátó Transporterek, így például a hulladékgyűjtős, vagy billentőplatós felépítménnyel rendelkező példányok számára lehet megtérülő beruházás. Ezek ugyanis napközben sokat jönnek-mennek a belvárosban, így a városlakók sokat profitálhatnak a zéróemissziós működésből. Az ABT szerint ugyanakkor az átalakítás azok számára is vonzó lehet, akik most az ID.Buzz Cargót kicsinek találják.