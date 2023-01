A holland gyártó elektromos-teherautókat összeszerelő üzemmel bővíti eindhoveni gyárát, ahol az új generációs DAF XD és XF elektromos változatainak gyártása startolhat el tavasztól. A vadonatúj összeszerelő üzem felépítése viszonylag rövid időtartamot, 18 hónapot vett igénybe.

A DAF úgy kalkulál, hogy a szériagyártás felfuttatásával az elektromos járművek iránt jelentkező növekvő igények miatt a következő években több ezer jármű gördülhet le a gyártósorról évente. Az új üzem két összeszerelő sorral rendelkezik. Az akkumulátorcsomagokat egy részösszeszerelő soron szerelik fel, míg az összes nagyfeszültségű alkatrészt, beleértve az akkumulátorokat és hajtásláncot is a fő összeszerelő soron lévő alvázakba szerelik be közvetlenül. Ezután a végszerelő soron elvégzik a szükséges ellenőrzéseket és teszteket.

A DAF XD és az XF elektromos változatát a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon mutatták be 2022-ben. A Paccar által fejlesztett hajtáslánccal rendelkező járműveket 170 és 350 kW (321 és 476 lóerő) közötti teljesítményű villanymotorok hajtják. Az elektromotorok az alvázba épített akkumulátorokból nyerik a működéshez szükséges energiát.

A leendő megrendelők többféle összeállítás közül választhatnak: a legkisebb csomag két akksiból áll, 210 kWh kapacitást és 200 kilométeres hatótávot kínál, a legnagyobb pedig öt csomagból áll és 525 kWh kapacitást nyújt. Utóbbinál egy feltöltéssel akár több mint 500 kilométer is megtehető egyszerre. A DAF úgy optimalizálta ezeket a teherautókat, hogy alkalmasak legyenek gyorstöltésre is. A legnagyobb akkupakkal rendelkező változat mindössze 45 perc alatt tölthető fel nulláról 80 százalékosra, azaz egy közbenső töltés beiktatásával akár napi 1000 kilométer is megtehető vele.