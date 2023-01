Rendhagyó oktatásban vehettünk részt a Volvo Hungariánál, amely bepillantást engedett abba, hogyan készítik fel a jövő szerelőit a legújabb hajtásláncokra, valamint hogyan képzik tovább a munkatársakat a legújabb technológiákra. Egy haszonjárműgyártó hazai képviseleténél, ha szerelésről van szó, akkor minimum arra számít az ember, hogy olajos lesz a keze, vagy a ruhája. A Cinkotai úton található főhadiszállás egykoron a Hungarocamion telephelye volt, így aztán ott végső soron amúgy is szívesen koszolnám be magam. De a helyzet az, hogy még csak egy csavarhúzót sem kellett megfogni. Fizikailag legalábbis.

Virtuális valóság

A tanuláshoz ugyanis a virtuális valóságot, egészen pontosan az Oculus VR-szemüvegét kellett segítségül hívni. Ezzel a vezeték nélküli internetes kapcsolatot használó, 6 GB RAM memóriával rendelkező készülékkel gyakorlatilag az ország bármelyik pontján elvégezhető az oktatás függően attól, hogy egy, vagy esetleg több fő vesz részt rajta. A VR-szemüveg minden szükséges eszközzel fel van szerelve a minél teljesebb élmény érdekében.

A szemekre egyenként nagy, 1832 x 1920 pixeles felbontás jut, ami lehetővé teszi, hogy használat közben az ember fizikailag is egy másik helyen érezze magát. Maga a szemüveg egyébként nem nehéz, a felső és az oldalsó rögzítőpántokkal könnyen és gyorsan fel lehet húzni. És használat közben nem csúszkál a fejen. A beépített hangszórók és az ezek által nyújtott 3D-s hangzásnak köszönhetően a felhasználók teljesen figyelmen kívül tudják hagyni a valóságos tér kisebb-nagyobb zajait. Persze, azért jobb, ha egy csöndes teremben veszi fel az ember a szemüveget, hogy teljesen a feladatra tudjon koncentrálni. Mivel headsettel is fel van szerelve, ezért az oktatás során a résztvevők beszélgetni is tudnak egymással akkor is, ha adott esetben nem is egy, hanem több különböző helyen tartózkodnak egyszerre.

Mi az első félelem, ami beugrik, ha valaki felhúz egy ilyen szemüveget? Hát egyszerűen az, hogy nem fog érzékelni semmit a környezetében lévő valóságos tárgyakból, illetve bútorokból. Emiatt nekimegy majd valaminek, ami akár egy milliós értékű kínai porcelánváza is lehet, ha éppen olyan helyen tartózkodik. Nos, éppen ezért a VR-szemüveg használata előtt a felhasználónak ki kell jelölnie egy zónát, amiben mozogni akar. Ezt a készülékhez tartozó, kis, joystickszerű egységekkel tudja megtenni, amelyeket szintén hozzá lehet rögzíteni a karunkhoz, így azok biztosan nem fognak leesni.

A biztonsági zóna vagy hatókör kijelölését követően a VR-szemüveg tartja magát a határokhoz, ha egy-két előre, oldalra, vagy hátra történő lépéssel megérintenénk a zónahatárt, akkor egy piros négyzetháló jelenik meg, közben pedig a joystickok is rezegni kezdenek a kézben. Amennyiben teljesen átlépjük a korábban kijelölt virtuális tér határát, akkor a szemüveg lencséin teljesen előbukkan a valóságos szoba képe. És onnantól fogva az ember látja, ha komolyan fennáll a veszélye annak, hogy rálép a szoba sarkában békésen alvó blöki farkára.

Felkészülés nélkül nincs oktatás

A Volvo virtuális terébe ugyanakkor nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra beugrani. Maga a szemüveg ugyanis megköveteli, hogy még mielőtt belépnénk a menübe, megtanuljuk egy kicsit használni a rendelkezésre álló eszközöket. Éppen ezért egy demó programot futtat le, amiben a joysticken található gombok funkcióit fedezhetjük fel. Ebben a játékos programban egyébként tárgyakat dobálhatunk bele a virtuális térbe, sőt akár egy robottal is táncolhatunk. (Utólag kiderült, hogy mikor ennél a résznél jártam, valaki felvette, hogyan táncolok, de ennek a videónak a közlésétől megkíméljük olvasóinkat, mert a nyugalom megzavarására alkalmas.)

Ez a körülbelül 5-10 perces demó program elegendő játékos feladatot ad az embernek, hogy észrevétlenül megtanulja kezelni a szükséges gombokat és funkciókat. Mindamellett pedig kikapcsolódást is biztosít, megkönnyítve ezáltal az oktatás során elhangzó információk befogadását.

Oktatás az alapoktól

Ha túl vagyunk ezen a demó programon, akkor jöhet a Volvo virtuális szerelőműhelye, amelyet komoly, egyébként játékok fejlesztésével foglalkozó cég alkotott meg. “Ez a szerelőműhely teljes mértékben személyre szabható a tréningvezetők által. A Volvo Trucksnak ugyanakkor számos feladathoz külön, dedikált virtuális tere van, amelyekben a felhasználók megismerkedhetnek a szükséges szerelési műveletekkel” – jegyezte meg Tóth János, a Volvo Hungária technikai trénere. Esetemben két alternatív hajtás, az elektromos és az LNG-üzemű teherautók kerültek terítékre, nem véletlenül, hiszen ezek még többé-kevésbé új technológiának számítanak a hazai piacon, éppen ezért a szerelők folyamatos tréningezésére van szükség.

Hibázni emberi dolog, de igazán büntetlenül hibázni csak a virtuális térben lehet, hiszen valóságos fájdalmat, vagy kellemetlenséget nem fog tapasztalni az ember. A fejlesztők azonban törekedtek arra, hogy amennyire csak lehet, valóságos legyen az élmény, hiszen így a szerelőknek élesben is eszébe fog jutni, hogy mit szabad és mit nem. Az elektromos Volvo megismeréséhez először is be kell lépni a tréningvezetőkkel a virtuális térbe, ahol a felhasználók egy játékfigurához hasonló emberi alakot kapnak.

A teherautó mellé szépen akkurátusan kiválogatott szerszámok és eszközök közül bőségesen lehet válogatni. Sőt, a Volvo virtuális terében még egy wallboxos töltő is van, így lényegében akár az alapokról is kezdhető az oktatás. “A felhasználók így akkor is kipróbálhatják, hogyan kell elektromos teherautót tölteni, ha adott esetben még életükben nem találkoztak akkumulátoros-elektromos teherautóval” – hívta fel a figyelmet Juhász Attila, a Volvo Hungária képzésekért felelős menedzsere. A virtuális elektromos Volvo teherautó tényleg olyan hatást kelt, mint az igazi. Ki lehet nyitni az ajtaját, fel lehet billenteni a fülkéjét, hogy be lehessen kukkantani a hajtásláncba, sőt, még a védőburkolatokat is le lehet pattintatni, ha szükség van az akksi szervizelésére.

Sőt, be is lehet akár ülni a fülkéjébe is. Ha szükség van rá, akkor a valóságosnál egyszerre akár jóval többen is összezsúfolódhatnak benne. Magyarán egyszerre több embernek lehet elmagyarázni a fontosabb funkciókat, tudnivalókat. Persze, mindez csupa játék és szórakozás a valódi szerelési ismeretek elsajátítása mellett. Egyik trénerem, Tóth János jó oktató módjára rögtön éles helyzet elé állított. Megkért, hogy vegyem le az akkumulátorhoz csatlakozó nagyfeszültségű kábelt. Ha ez egy vizsga lett volna, akkor minimum elhasalok, de a valóságban szörnyet is haltam volna, mert úgy csavaroztam ki a 600 V-os kábelt, hogy nem áramtalanítottam az elektromos teherautót. És ami ilyenkor történik, az a valóságban ugyanígy történne meg: áramütés és füst.

Töltés kinn a szabadban

Mivel a Volvo nemcsak elektromos teherautókat, hanem cseppfolyósított földgázzal (LNG) hajtott teherautókat is gyárt, ezért lehetőségem nyílt közelebbről is megnézni egy ilyet. Ennél az opciónál nem egy belső szerelőműhelyben, hanem egy külső, LNG-töltőállomásként funkcionáló helyszínen nézhettem körül. Persze, csak virtuálisan. “A biztonsági előírások betartása itt is kritikus fontosságú. Éppen ezért a töltés előtt először a virtuális térben is fel kell venni a szükséges védőeszközöket, így például az átlátszó plexivel ellátott sisakot, valamint a védőkesztyűt” – hangsúlyozta Tóth János. A valósághű hatást csak tovább növeli, hogy ha az ember bénázik, akkor a virtuális térben is le tudja ejteni a csavarhúzót, sőt még a védőkesztyűt is.

Az LNG-s teherautó töltéséhez először le kell venni a gáztartály csatlakozójának külső fedelét, majd rá kell tenni a töltőfejet. Ha ezen túl van az ember, akkor a töltőoszlopon el kell tekerni a csapot. Természetesen ezt is a kellő odafigyeléssel kell végezni, mert ha valaki leejti a töltőfejet, akkor az a virtuális térben is megsérülhet, illetve a hibás eljárás esetén akár tűzveszélyt is előidézhet.

Az oktatás után kíváncsi voltam arra, hogy az agyam vajon milyen szinten fogja eltárolni az ott tanultakat. Kicsit attól féltem, hogy úgy leszek ezzel, mint az online játékokkal, hogy egyszerűen csak egy-két kép marad meg, aztán elhalványulnak az emlékek. De az igazság az, hogy egy hónap elteltével is emlékszem arra, hogyan kell levenni az akkumulátor védőburkolatát, hogyan kell fülkét billenteni, és arra is, hogyan kell levenni az LNG-tartály töltőcsonkjának fedelét. A VR-szemüveg tehát nemcsak mókára, hanem komoly melóra és tanulásra is használható, és a Volvo Trucks nagyon jól megtalálta ennek a módját. Egyetlen negatívuma, hogy maximum 1,5-2,5 órát lehet így megcsinálni, mert még egy kis szünet után is zizi lesz az ember a virtuális valóságtól.