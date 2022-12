Minden férfi ilyen vasról álmodik gyerekként

A bányákban, vagy az építkezéseken dolgozó hivatásos gépjárművezetőknek egy kicsivel nagyobb a szabadsága, mint a távolsági áruszállításban résztvevőknek, hiszen munkaidejük nagy részét olyan környezetben töltik, ahol nem kell számolni nagy forgalommal. Azt gondolná az ember, hogy éppen emiatt kevésbé stresszes a melójuk, de az off-road terep időnként kihívások elé állíthatja még a legrutinosabb sofőröket is.

Ezért aztán nem baj, ha precíz és modern technikán ül, amely könnyebbé, biztonságosabbá és gondtalanabbá tudja tenni a mindennapi munkavégzést. Nemrég a Volvo Trucks svédországi pályáján jártunk, hogy megnézzük, mit tudnak korunk korszerű dömperei.

Külső

Aki látott már építőipari dömperből kiszálló, papucsban közlekedő sofőrt az rögtön megérti, milyen atmoszféra veszi körül ezeket a nagyvasakat. Aki ilyet vezethet, az lényegében újraélheti a gyerekkorából azokat a pillanatokat, amikor a homokozóban a kis műanyag dömperrel átszállította a homokkupacokat A-ból B-be. A Volvo FMX dömperek azonban jóval nagyobbak és súlyosabbak.

Ennél a modellváltozatnál a fülkeválaszték akkora, hogy csak az nem találja meg a megfelelőt, aki nem akarja. Csak nappali fülkéből kétféle létezik (alacsony tetős és normál), hálófülkéből pedig három (alacsony, normál és Globetrotter). A Globetrotter ráadásul a távolsági nyerges vontatók kényelmét és komfortját nyújtja a sofőrök számára, amiben akár pihenni is lehet két műszak között.

Saját szememmel még nem láttam ugyan, de létezik FMX-ből duplafülkés változat is. Ez értelemszerűen olyan felhasználási területen jön jól, ahol sok embert kell vinni a fedélzeten. Mert egyébként a dömperek vezetése magányos meló. Legalább is, addig, amíg az ember a fülkében tartózkodik. Bármelyik kabinra is essen az üzemeltető választása, egy dolog biztos: az FMX teherautók mindig megkapják a szükség külső módosításokat, hogy védettebbek legyenek a terepen.

A halogénizzós vagy LED-technológiával rendelhető V-lakú lámpákat műanyag keret védi a faágaktól, vagy más egyéb veszélyforrásoktól. A fülkék mindemellett megerősített lökhárítóval, illetve alsó védőborítással is el vannak látva. Az utcai teherautókhoz képest az FMX-sorozat robusztusabb kialakítású, csúszásmentesített lépcsőfokokkal rendelkezik és akár vastag acéltető is kerülhet a kabin fölé, ami jól jön, ha a billencses teknővel ellátott teherautót nagyobb kövek szállítására alkalmazzák.

Feltűnő lehet ezeknél a járműveknél még, hogy karcsú, tükörház nélküli visszapillantó tükrökkel rendelkeznek. Ez azért lehet, ha netalántán levernénk egy óvatlan pillanatban, akkor ne kerüljön annyiba a pótlása, mint mondjuk egy nyergesnél. Van azonban egy praktikus előnyük is. Kevesebb holtteret csinálnak a sofőrnek, aki így könnyebben észreveheti a teherautó környezetében lófráló embereket.

Belső

A Volvo FMX sorozat tagjai ugyanazt a kényelmet és komfortot kínálják, mint közúti társaik. A beszálláshoz egy-egy kapaszkodórúd áll rendelkezésre az ajtó két oldalán. A széles lépcsőkön tényleg nem csúszik meg az ember lába. A vezetőülésben helyet foglalva az ülés bal oldalán lévő gombok segítségével állíthatjuk be az üléspozíciót. A kormány szintén könnyen állítható, csak úgy mint az utcai Volvo teherautók esetében. A svéd gyártó az FMX-sorozatban is ugyanazt a könnyen áttekintető műszerfalat alkalmazza, mint a távolsági áruszállításra szánt nyergeseiben.

A kormánykerék mögül egy teljesen digitális műszeregység néz vissza az emberre, ami olyan fontos adatokat jelenít meg a sofőr számára, mint például az aktuális sebesség, a fordulatszám, az üzemanyag-, illetve az AdBlue-tartály szintje, a rendelkezésre álló hatótáv, valamint az átlagfogyasztás.

A kormánykeréktől jobbra lévő színes kijelzőn pedig akár nyolc különböző külső kamera képe is megjeleníthető. A Volvo tervezői azonban nem áldozták fel az ergonómiát a modernitás oltárán: az I-Shift automatizált váltó karja továbbra is az ülés jobb oldalán érhető el.

A dömperekben általában nem akar annyi holmit elhelyezni az ember, mintha napokra, hetekre rendezkedne be, de persze szükség van rekeszekre. A nappali fülkében a skandináv stílusú tároló szekrény található a hátfalon, míg a hálókabinos változatnál az ágy alatti, vagy a szélvédő feletti tárolót lehet igénybe venni a különféle személyes holmik elhelyezéséhez.

Háromféle felszereltség közül lehet választani a fülke belső megjelenése kapcsán. A “Robust” optikai csomag esetén vinilkárpitozás és gumiszőnyegek vannak az FMX-ben, a “Dynamic-nál” pedig a vinil helyett szövetkárpittal látják el az üléseket. A “Progressive” esetén bőr, vagy plüsskárpitozással lehet kicsit otthonosabbá varázsolni a fülke belsejét.

Technika

Egy építőipari felhasználásra szánt járműnek kimagaslóan robusztusnak kell lennie. Éppen ezért a Volvo FMX sorozat akár 10 tonnás terhelhetőséggel rendelkező első tengellyel is rendelhető. Kettős tengely esetén ez 20 tonnás terhelhetőséget jelent függetlenül attól, hogy légrugós, vagy laprugós kivitelben készül, ami nem kicsi ahhoz képest, hogy gyakorlatilag egy ilyen teherautónál az önsúly jelentős része – a fülke és a motor révén – az első tengelyre koncentrálódik. A hátsó tengelyek terhelhetősége pedig a 38 tonnás bogival növelhető.

Ha gyakran előfordul, hogy a dömper egy-egy irányban üresen közlekedik, akkor érdemes emelhető tandem-tengellyel kérni. A 2015-ben bevezetett megoldás lehetővé teszi a leghátsó hajtott tengely az erőátvitelről való leválasztását és megemelését a lerakodás után. Így csökkenthető az abroncsok kopása és az üzemanyag-felhasználás. Mindemellett szűkíti a jármű fordulókörét is, de nem csak ez…

A kormányzott segédtengelyeknél a Volvo hét fokkal megnövelte a kerékelfordulási szögeket, ami jobb manőverezhetőséget és kisebb fordulókört eredményez. Nem utolsósorban pedig csökkenti a gumiabroncs kopás mértékét is. Valamennyi alváz hasmagassága elérheti a 300 mm-ert (légrugózással szerelt járművek esetén), ami azért fontos, mert off-road talajon kiszámíthatatlan meddig süllyed le a talajban egy-egy kerék.

Az FMX-széria 2, 3, 4, illetve 5 tengellyel is készülhet, össztömege pedig akár a 100 tonnát is elérheti, amelyek mellé számos hajtáslánc opció választható. A 11 literes dízelmotorok 330, 380, 430, 460 lóerős teljesítményszinten érhetők el. A 13 literes blokkok terén pedig 420,460,500,540 lóerő teljesítményű motorok közül lehet választani. Ha valakinek a lehető legnyomatékosabb erőforrásra van szüksége, akkor az 540 lóerős erőforrást célszerű választania, mert ez 2600 Nm-es nyomatékot tud leadni 1000-1460 percenkénti fordulatszám mellett.

Érdekesség, hogy az FMX-sorozatban már léteznek cseppfolyósított földgázzal (LNG) hajtott változatok is, amelyek 4×2-es, illetve 6×2-es hajtásképlettel gördülnek le a gyártósorról. Az LNG-s változatok alapvetően 420, vagy 460 lóerős motorokkal érhetők el, vagyis a dízellel megegyező teljesítményt kínálnak a felhasználóknak.

Ugyanakkor a Volvo Trucks minden kategóriában kínál elektromos hajtású teherautót, így az FMX széria is elérhető már akkumulátoros villanyhajtással. Ez a motorok számától függően 450-666 lóerős teljesítménnyel rendelkezhet, hatótávja pedig a maximális 540 kWh-os akkumulátor-kapacitás esetén elérheti a 320 kilométert.

Vezetés

Négy-, illetve háromtengelyes FMX került a kezeim közé, amelyeket a Volvo Trucks göteborgi tesztpályája mellett található off-road terepen lehetett kipróbálni, teljes terheléssel.

Mindkét modell rendkívül könnyű kezelhetőségről tett tanúbizonyságot. Bármelyik FMX-ben is ül az ember, lényegében ugyanúgy kell vele elindulni, mint a többi automatizált váltóval ellátott társával. Vagyis az I-Shift váltót egyszerűen csak D-fokozatba kell pöccinteni, majd fel kell engedni a rögzítőféket és már lehet is adagolni neki a gázt. Természetes, hogy kezdetben az ember óvatos, ki ne hallott volna már rémsztorikat az oldalára borított dömperekről?

Az FMX is bírja is az óvatosságot, mert nagyon jól reagál a finom gázadásra. A dimbes-dombos utakon a gépjárművezető néha nehezen tudja belőni, milyen tempóra van szükség, de szerencsére az FMX akkor is komoly nyomatékot ad le, ha a tojáshéj ott van a gázpedál alatt.

Ha viszont a kelleténél jobban meggurítja az ember, akkor számíthat több fokozatban állítható Volvo kompressziós motorfékre (VEB). A VDS-kormányzás révén pedig az FMX-et könnyedén, komolyabb erőkifejtés nélkül lehet irányítani, akár a fák között is. Ha az ember úgy látja, útban lesz egy belógó faág, akkor nagyon gyorsan lehet korrigálni a közvetlen kormányzásnak köszönhetően. Ez pedig kellően magabiztossá teheti a sofőrt ahhoz, hogy le tudja küzdeni a csúszós, sáros talajon való közlekedés során jelentkező kihívásokat.

De legyen bármennyire is határozott egy sofőr, terepen mindig adódhatnak olyan helyzetek, amikor felteszi a kérdést, hogy ez a jármű vajon fel fog-e tudni menni azon az emelkedőn? E a kérdés bennem is motoszkált, amikor egyszer csak azt mondta az instruktor egy előttem toronyként magasodó, sziklákkal szegélyezett, kavicsos tűnő felhajtóra, hogy ezen most kapaszkodjunk fel.

A kérés az kérés. Ennek teljesítéséhez először is a váltót kúszófokozatba tettem, majd óvatosan a gázpedálra léptem és hagytam hadd dolgozzon a technika. És a teherautó alig 1-2 km/órás sebességgel haladva leküzdte a gravitációt és a terepet.

Viszont nem mentem fel teljesen. Mert egyszer csak azt kérték a jobb egyből, hogy vegyen le a lábam a gázpedálról. Ellenkeztem egy kicsit, hogy akkor visszagurulunk. Nem kellett volna, mert felsültem. Az FMX úgy állt meg egy helyben az emelkedő csúcspontja előtt, mint a gerely. Működött az automatikus megtartás funkció, amit megakadályozta a visszagurulást.

Az elindulás is simán ment, a kipörgésgátló rendszerrel, amely nemcsak műúton, de terepen is lehetővé teszi a motor nyomatékának szabályozását úgy, hogy csökkentse a kerekek kipörgését.

Első hallásra a lejtők teljesítése egyszerűbbnek tűnik, de egy ekkora monstrummal azért nem lehet csak úgy legurulni. Főleg, ha átázott, süppedős talajon teszi ezt az ember. Ilyenkor is jöhet valamelyik kúszófokozat a váltón, amellyel komótosan “csoroghatunk” le a meredekebb lejtőkről is. Merthogy a technika fékezi a dömpert, de rendesen.

Összegzés

A Volvo FMX élesben bizonyította, hogy olyan helyen is megállja helyét, ami nemcsak a teherautók hajtáslánácát, hanem gyakran a sofőrök tudását is próbára teszi. A svéd gyártó építőipari járműveire rábízhatja magát a sofőr, még ha ez nem mindig tűnik könnyű feladatnak. A nyomatékos motorok mellé, erős motorfék és hasznos vezetéstámogató eszközök társulnak. Ettől lesz egyszerű és könnyű az FMX vezethetősége. Így aztán egy tapasztalt sofőrnek gyerekjáték lehet a vele való munkavégzés.