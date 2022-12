Új üzemanyag töltőállomás nyílt az M1-es autópályán, a hegyeshalmi határátkelőnél – tájékoztatta a Vezesst az OMW Hungaria Kft. Az EuroTruck kút mind Ausztria, mind pedig Budapest irányából könnyedén megközelíthető. Az újonnan létesített, személyzet nélküli, automata töltőállomás a kis- és közepes, valamint nehézteherbírású teherautók, illetve autóbuszok gázolajjal történő tankolását szolgálja.

Az új töltőállomást négy darab nagynyomású dízel kútoszloppal szerelték fel és egyszerre akár két oldalról is lehet a járműveket tankolni. A kútoszlopokon ugyanakkor nemcsak üzemanyag, hanem a kipufogógáz utánkezelő rendszerek működéséhez szükséges AdBlue-adalékanyag is elérhető. A létesítményt a közeli schwechati finomítóból látják el üzemanyaggal. A vásárlók nemcsak készpénzzel, hanem OMW-üzemanyagkártyával is kiegyenlíthetik a tankolásukat. Ebben az esetben utólagosan állít ki a társaság számlát a fuvarozó részére.

A hegyeshalmi határátkelőnél most üzembe helyezett benzinkúttal együtt már összesen 16 OMV EuroTruck töltőállomás érhető el az OMV hálózatában Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Szlovéniában, Romániában. Az automata benzinkutakat a tankolás minél gyorsabb lebonyolítására fejlesztették ki, hogy a sofőrök a lehető legkevesebb időveszteséggel folytathassák útjukat a célállomásuk felé. További előnyük, hogy a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhetők.