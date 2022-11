A Daimler szerint a hidrogéncellás teherautók a jövőben fontos szerepet fognak játszani az áruszállítás zöldítésében – derült ki a Daimler Truck által rendezett sajtóbeszélgetésen. Az eseményen a márka két kulcsembere a Karin Rådström, a Mercedes-Benz Trucks vezérigazgatója, valamint Stina Fagermann Mercedes-Benz Trucks marketing- és szervizszolgáltatásokért felelős vezetője osztotta meg a gondolatait a legfrissebb trendekkel és fejlesztésekkel kapcsolatban. Az eseményen szokatlanul őszinte hangnemben beszéltek a jövő technológiáiról, valamint az iparágat érintő kihívásokról.



A rendezvény apropóját azt adta, hogy a Mercedes-Benz szeptemberben Hannoverben leleplezte az eActros LongHaul, valamint az eActros 300 akkumulátor-technológiás nyerges vonatót. A stuttgarti márka ugyanakkor nem csak tisztán elektromos járművekben gondolkodik. A cégnek már hidrogéncellás távolsági nyerges vontatója is van, amely két darab, egyenként 40 kilogrammos hidrogéntartállyal rendelkezik, amelyekben – 263 fokon lehet tárolni a folyékony hidrogént.

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért döntött úgy a Merci, hogy inkább a hidrogéncellás technológia felé megy el, hiszen már két évvel ezelőtt bemutattak egy olyan hidrogénnel hajtott Actrost, amelyben még belső égésű motor dolgozott. “Ennek több oka is van, az egyik, hogy egyfelől a folyékony hidrogénnel gyorsabb lehet a töltés, másfelől pedig ennek köszönhetően több hidrogén tankolható a teherautó üzemanyagtartályába. Ebből kifolyólag egy folyékony hidrogénnel hajtott nyerges vontató jóval nagyobb hatótávra tehet szert. Ez egy nagyon fontos előny a gáz halmazállapotú hidrogén felhasználásában szemben. Ennek ellenére mi mindkét megoldást számításba vesszük, mert az évtized elején inkább a hidrogén gáz lesz elterjedtebb, de az évtized végére viszont a folyékony válhat dominánssá” – emelte Karin Rådström.

Munka nélkül maradnak a szervizek?

Természetesen az nagy kérdés még, hogy a jövőben milyen arányban fog rendelkezésre állni a zöld hidrogén, vagyis a megújuló erőforrásból előállított hidrogén üzemanyag. Stina Fagermann úgy látja, hogy az üzemeltetőket most viszont leginkább az foglalkoztatja, hogy hogyan tudnak átállni az elektromos hajtásra. Ha pedig az átállás nagyobb lendületet venne, abban az esetben sem tartana attól, hogy a szervizek munka nélkül maradnának.

“Jelenleg sok üzemeltető saját maga oldja meg a járművek szervizelését akkor, ha mondjuk már lejárt a garancia. Amit mi látunk, hogy az elektromos haszonjárműveknél ezt nem lehet ebben a formában megoldani. Egyrészt azért, mert az akkumulátorokra jóval hosszabb ideig tartó garanciát kínálnak a gyártók, másfelől azért, mert egy márkaszerviz jelenleg jobban fel van készülve ezekre kihívásokra technikai szempontból. Szükség van emellett a szerelők megfelelő oktatására is, hogy fel tudjanak készülni a nagy feszültségű hajtásláncok főbb komponenseinek javítására és szerelésére” – hangsúlyozta a Mercedes-Benz Trucks marketing- és szervizszolgáltatásokért felelős vezetője.

A dízelről az alternatív technológiákra való átállás azonban leginkább az európai piacon esedékes. A Mercedes-Benz Trucks vezetői szerint a belső égésű motor még sokáig velünk marad bizonyos piacok miatt. “A dízelmotorokra még jó ideig szükség lesz, mivel Brazília csak jövő év elejétől vezeti be az Euro VI-os szabványt”– árulta el Karin Rådström.

Enyhül a chiphiány?

A kerekasztal beszélgetésen a járműgyártás jelenlegi helyzete is szóba került. A legnagyobb problémát továbbra is a chip hiány okozza. “A chip hiány a koronavírus válság idején vált égető problémává, mivel a gyártási kapacitások nagy része Tajvanon van. Ott nagyon sokszor kényszerültek leállásokra az elmúlt két évben, ami negatív hatással volt a haszongépjármű gyártásra is” – árulta el a Mercedes-Benz Trucks vezérigazgatója. A járműgyártókat nem csak ez, hanem a londoni, a teherautók holttereivel kapcsolatos szabványok teljesítési is kihívás elő állítja. Karin Rådström optimistán nyilatkozott ezzel kapcsolatban, de elismerte, hogy az Actrosnál még dolgozni kell azon, hogy 2024-re teljesíteni tudják a DVS (Direct Vision Standard) előírásokat.



Több mint valószínű tehát, hogy a Mercedes-Benz Trucks ebből a szempontból a közeljövőben frissíteni fogja a disztribúciós feladatokra tervezett, Actros teherautót.