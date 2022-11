A Renault Trucks úgy döntött, hogy szintet lép a fenntarthatóságban és tovább csökkenti ökológiai lábnyomát. Manapság erről mindenkinek a gyárak energiafelhasználásának csökkentése jut az eszébe, de most nem erről van szó. A francia gyártó úgy döntött, hogy teherautó szétszerelő üzemet létesít, hogy a még felhasználható alkatrészeket újrahasznosíthassák. Ennek köszönhetően a jövőben kevesebb alkatrészt kell legyártani, de ami ennél is fontosabb, hogy a gyártó ezekre ugyanúgy vállal garanciát, az üzemeltetőknek tehát nem kell aggódniuk a jótállás miatt.

A teherautó szétszerelő üzem a franciaországi Lyon–Vénissieux-ben található gyár területén létesült. A háromezer négyzetméter alapterületű létesítményt olyan közel húzták fel a logisztikai központhoz, amennyire csak lehetséges. Nyilván nem véletlenül, az a cél ugyanis, hogy a kiszerelt és felhasználható alkatrészek gyorsan visszakerüljenek a körforgásba.

A Renault Trucks-nál a legtöbb alkatrészt legalább 1,5 millió kilométeres futásteljesítményre tervezik, tehát van bennük tartalék bőven. Ettől függetlenül a francia gyártó szakemberei alaposan átnézik az alkatrészeket, kiemelt figyelmet fordítva az olyan fontos komponensekre, mint például a motor, a váltó, a fülke, az üzemanyagtank, a lökhárító, vagy a fényszórók. Amennyiben ezek megfelelő állapotban vannak, akkor rájuk kerül az “újrafelhasználható” címke, de a kiszolgált alkatrészek sem vesznek kárba.

Az életciklusuk végéhez ért darabokat újrahasznosítják. Az acél és vasdarabokat például feldarabolják és a közeli öntödébe küldik. Az alkatrészekből kinyert fémeket így új járművek gyártásához tudják felhasználni. Az újrafelhasználásra kijelölt főegységeket és alkatrészeket pedig leellenőrzik, letisztítják és felcímkézik. Ezt követően pedig a Renault Trucks használt alkatrész raktárába küldik őket, hogy aztán értékesíthessék őket az üzemeltetők számára.

A Renault Trucks szerint a kiszerelt és újrafelhasználható alkatrészek 50-60 százalékkal olcsóbbak lehetnek az újaknál. Vagyis a teherautó tulajdonosok is jobban járhatnak velük, mint a vadonatúj példányokkal. Érdekesség, hogy a cég egyébként foglalkozik használt nyergesek és teherautók tuningolásával is. Ennek köszönhetően a jövendőbeli vásárlók újszerű állapotban lévő járművekhez juthatnak hozzá. Akad olyan is, amire egymillió kilométeres garanciát adnak.