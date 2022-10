Az Iveco egyáltalán nem számít tapasztalatlannak az akkumulátortechnológiás áruszállítók terén, hiszen már 36 évvel ezelőtt, 1986-ban fejlesztette ki az első teljesen elektromos Dailyt. Az előző évtizedben pedig megjelent egy olyan változat, amely a korábbi 90-130 kilométeres hatótáv helyett akár 280 kilométert is meg tudott tenni egyetlen feltöltéssel (NEDC-ciklus szerint). Ezt öt évvel ezelőtt mi is kipróbáltuk, de azóta igazából egyetlen egyet sem helyeztek forgalomba belőle.

Állítólag azért, mert lényegesen drágább volt a dízelesnél. Úgy tűnik azonban, hogy idén újra nekiveselkedik az Iveco a témának. Az olasz gyártó egy olyan tetszetős eDailyt mutatott be még a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon, ami kiemelkedik a hétköznapi áruszállítók világából. A 3,5 tonnás össztömeggel rendelkező mentazöld jármű akár a német e-furgonokkal is felveheti a versenyt. Az újdonság kialakítását és hatótávját figyelembe véve teljes mértékben ideális lehet a mostanában egyre jobban felfutó „utolsó kilométeres” városi áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára.

A 3520 mm-es tengelytávolsággal rendelkező eDailyt 74 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal szerelték fel, amellyel egy feltöltéssel 235 kilométert lehet megtenni. Ez két energiatároló modult jelent, és a cég közlése szerint a leendő üzemeltetők akár három akkumulátorcsomaggal is megrendelhetik az eDailyt. Vagyis akár a fentinél jóval nagyobb, 300 km feletti hatótáv is elérhető ennél a modellváltozatnál. Az akkumulátorok számától függetlenül az energiatároló csomagok feltöltése akár 22 kW-os AC-töltővel, vagy 80 kW-os DC-töltővel is végezhető.

Az eDaily valószínűleg jóval sikeresebb lesz elődjénél, mivel az Iveco nemrég együttműködési megállapodást írt alá a Petit Forestier-vel. Ennek értelmében az Iveco 2000 darab fülke-alvázas eDailyt szállíthat a hűtőfelépítménnyel ellátott furgonok és hűtőberendezések bérbeadásával foglalkozó cégnek.