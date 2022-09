A Nesobus még kifejezetten fiatal buszmárkának számít, amely Lengyelországból indult hódító útjára. Bár elsőre aligha mondaná meg valaki, ez a márkanév egy mozaikszóból jött létre. A legújabb hidrogénbusz szlogenje valahogy így hangzik: “Nie emituje spalin, oczyszczam powietrze” (NESO), ami annyit tesz, hogy “nem bocsátok ki káros anyagokat, tisztítom a levegőt”. A járművet az a Zygmunt Solorz-Żak hívta életre, aki a 13,6 milliárd zlotys vagyonával Lengyelország leggazdagabb emberének számít. Ez nem akármilyen cím, ha azt vesszük, hogy több mint 38 millió honfitársa irigykedhet rá emiatt.

Na de hogyan kerül a csizma, vagyis a hidrogén egy milliárdos asztalára? A 66 éves üzletember a lengyel PAK-Polska Czysta Energia tulajdonosa, amely Lengyelország egyik meghatározó energetikai cégcsoportjának számít. Ez a konszern – ahogy a neve is mutatja – alapvetően a megújuló energiaforrásokra, így többek között a szélenergiára építi üzleti tevékenységét. A vállalat egy ideje hidrogén előállításával is foglalkozik, így kézenfekvő volt egy ilyen projektben való részvétel. A cégcsoport Lengyelország ötödik legnagyobb áramszolgáltatójával, ZE PAK Sa-val, valamint a Polsat Plus Group telekommunikációs céggel összefogva fejlesztette ki Lengyelország – egyben Közép-Európa – legújabb hidrogéncellás autóbuszát.

Nagy befogadóképesség

Az új autóbuszt teljesen új alapokra helyezték. Az egyedi megjelenés érdekében külön dizájncsapatot hoztak létre a konzorcium tagjai, amely aztán egy teljesen egyedi megjelenésű, háromajtós városi autóbuszt álmodott meg, amely nagyobb komfortot kínál a jelenleg az utakon futó példányoknál. A 12 méter hosszú, 2,55 méter széles és 3,4 méter magas autóbusz egy Lublin mellett, a Świdnik nevű városkában készült el. Hogy mennyire friss autóbuszról van szó, azt jól mutatja, hogy a hivatalos honlapján még többnyire csak látványtervek vannak fenn róla. Pedig ezt a környezetbarát autóbuszt tavasszal mutatták be Lengyelországban, és azóta már több lengyel nagyvárosban, többek között Gdańskban és Wrocławban is tesztelték.

Első ránézésre az autóbusz meglehetősen kompakt és masszív járműnek hat. Kétség sem fér hozzá, hogy van benne anyag rendesen, hiszen 3,5 tonnával nehezebb egy Ikarus 260-asnál. A 19,5 tonnás össztömeg persze rengeteg mindenből tevődik össze. A teljesen rozsdamentes karosszéria, valamint a nagy befogadóképesség sokat nyom a latba. A Nesobuson ugyanis legalább 93 fő utazhat egyszerre, közülük pedig 37 fő kényelmes, műbőr bevonatú utasüléseken foglalhat helyet. Ezek közül ráadásul 14 szék dobogómentesen közelíthető meg, ami nagy könnyebbség lehet az idősebbeknek vagy a mozgásukban korlátozott utasok számára.

Nagy hatótáv

A mindössze vízpárát kipöfögő autóbusz mozgatásáról egy ZF AVE 130 AxTrax típusú portáltengely gondoskodik, amelyben mindkét oldalt egy-egy 125 kW (170 LE) teljesítményű kerékagymotor található. Ez az egység a 70 kW teljesítményű, kanadai fejlesztésű Ballard FCmove-HD üzemanyagcellából nyeri a működéshez szükséges áramot. Az elektromosság előállításához szükséges hidrogén tárolására pedig 5 darab, egyenként 312 literes kompozit hidrogéntartály áll rendelkezésre az autóbuszban.

Ez azt jelenti, hogy egy feltöltéssel maximum 37,5 kilogrammnyi hidrogént képes “magával cipelni”. Ez a lengyel konzorcium számítása szerint 450 kilométeres hatótávot tesz lehetővé egyetlen egy feltöltéssel. (Fogyasztás: 5,5 g/100 km – SORT 2) Vagyis az autóbusz ezen a téren többet nyújt az akkumulátortechnológiás villanybuszoknál, ráadásul a töltése sem vesz túl sok időt igénybe, ugyanis alig 15 perc alatt teljesen feltölthetők a hidrogéntartályai. A fel nem használt, illetve a rekuperációval “megtermelt” elektromosság tárolására az autóbuszt két darab 15,2 kWh kapacitású akkumulátorral is ellátták.

Tényleg tisztítja a levegőt?

Na, de honnan jött a “tisztítja a levegőt” szlogen? Ezt a gyártó azért állítja, mert az üzemanyagcellák – nem csak ennél, hanem minden hidrogéncellás busznál – fordított elektrolízis révén termelnek elektromos áramot, az oxigén és hidrogén egyesítésével. A megfelelő működés érdekében tiszta levegőre van szükség, éppen ezért az üzemanyagcellába bejutó levegő először egy olyan szűrőn keresztül halad át, amely képes kiszűrni a levegőben keringő 2,5 mikrométernél kisebb részecskéket, valamint a szén-dioxid-, illetve nitrogén-oxid-molekulákat. Ezért állítják tehát a Nesobus fejlesztői, hogy ez a városi busz tisztítja a levegőt. Igaz, csak minimális mértékben, de igazából ennél sokkal fontosabb, hogy a busz egyáltalán nem bocsát ki káros anyagokat.

Ráadásul a gyártó szerint a busz hajtására teljes egészében zöld hidrogént használnak, ami azt jelenti, hogy előállítása kizárólag megújuló energiaforrással történik. A Nesobus tehát mindenféle értelemben zöld és megfelelő alternatíva lehet a dízel kiváltására a városi közlekedésben. Szerencsére ezt a zöld karaktert nem hangsúlyozták túl az utastérben, kifejezetten otthonos és enyhén retrós beütésű belső teret alakítottak ki. A padlót csúszásmentes, laminált padólra emlékeztető borítással látták el, az ülések törtfehér színűek, a kapaszkodók pedig csakúgy, mint a ’90-es évek városi buszainál, fekete festést kaptak.

A második ajtóval szemben lévő, alapvetően kerekesszékkel és babakocsival utazók számára kialakított részen pedig olyan párnázott támlákat szereltek fel, amelyeknek nekitámaszkodhatnak az álló utasok akkor, ha csak néhány megállót utaznak az autóbusszal. Ez fontos figyelmesség a fiatal gyártó részéről, ahogyan a harmadik ajtóval szemben, valamint az első tengelynél a kerékdobra szerelt nyitott fakk is, ahová elhelyezhetik a kisebb-nagyobb táskáikat. Emellett a mai elvárásoknak megfelelően a jármű utastere teljes mértékben légkondicionált, a fedélzeten utazók pedig akár vezeték nélküli internetes kapcsolatot is igénybe vehetnek okostelefonjaikkal az utazás ideje alatt.

A legújabb lengyel hidrogénbusz tehát nem csak környezetkímélő, hanem teljes mértékben kielégíti a városi közösségi közlekedés igényeit. A Nesobusról még biztosan hallunk a közeljövőben, ugyanis a cég a lengyelországi Świdnikben autóbusz-összeszerelő üzemet létesít.