Egyre inkább teret nyernek az elektromos teherautók, furgonok de nehéz elképzelni, hogy egy 300 kilométeres hatótávolságú autóval hogyan lehetne pótolni városközi fuvarokban egy hagyományos dízelt. Egyre több modellből tűnik el a belsőégésű motor lehetősége, hiszen a szabályozók szerint ez lesz a jövő, de a dízelmotoros Renault Trafic még itt van velünk úgy is, hogy már sem az Opel, sem a Fiat nem használja a egykor közös alapokat.

Nem hogy kivonulna a dízel szegmensből a Trafic, nyolc év után, hanem frissül és erősebb motorokat kap. Lassan nincs is olyan konkurense, ami nem a Stellantis személyautós EMP2 platformjára épülne, így klasszikusságát tekintve a Trafic egyre inkább egyedi a kategóriájában.

Külső

A teherautók között nincs akkora lehetőség, mint a személyautóknál, a modellfrissítések is marginálisak, hiszen lényegesebb a terhelhetőség, a szervizköltség és a maradványérték. Aki persze minden nap találkozik Trafickal, észreveszi majd a külsőn látható különbséget, mert a 2022-es modell orra megváltozott. Új formájúak, szűkebbek a fényszórói, szélesebb a hűtőmaszkja és bizonyos felszereltségtől fölfelé már krómozott is a kerete, épp csak a buszokon olvasható Initiale felirat hiányzik róla.

Színre fújt az első lökhárítójának nagy része és a Dekor csomagokkal még a hátsó lámpák közötti elemek, az oldalsó fekete koptatók és a kilincsek is követik a karosszéria színét, intenzív használatnál viszont ezek a részek könnyen sérülhetnek. 17 colos felniket is kaphat már, szimplakabinos mellett pedig üvegezett, tolóajtós duplakabinos is kérhető.

A furgonon alapesetben egy tolóajtó szerepel jobb oldalon, a duplakabinos viszont mindenképp kettőt kap, melyekre kérhető nyitható ablak is, ez nagy érték a hátul utazóknak. A Trafic kétféle hosszúsággal (L1, L2), és kétféle magassággal (H1, H2) érhető el, a legkisebb 5080x1956x1971 millimétert foglal el a világból, a legnagyobb pedig 5480x1956x2465-öt, vagyis 40 centivel hosszabb az L2 és hajszál híján 50 centivel magasabb a H2 az alapmodellnél.

Belső

Kétszer költöztem az elmúlt egy évben, ami pont kétszer annyi, mint ahányszor szerettem volna, így az utóbbi alkalommal örültem, hogy kéznél volt a Renault Trafic tesztautó. A szimpla kabinos változat raktere ugyanis 2537x1662x1387 milliméter a legnagyobb helyeken, nyilván a kerékdobok között szűkebb és felfelé is szűkül a tér. Ám így is mindent be tudtam rámolni, ami az utolsó körre maradt (ágykeret, matrac, vitrin), és nem nagyon kellett sakkozni.

Ha lett volna bármilyen hosszabb tárgyam, akkor akár 3,75 métert is tudtam volna használni hosszban az utasülés alatt nyitható csapóajtóval, itt egy 51×22 centis résen át bővíthető a raktér. Lekötni is egyszerű a cókmókot a raktérben, egyrészt mert lehet látni bent az alapáron járó lámpa jóvoltából, másrészt jár hozzá hat darab telepített rögzítőszem is – az L2-ben 8 –, amikhez könnyű kötözni.

180 fokban kitárható a két hátsó ajtó, ezeket teljesen előrehajtani nem lehet, de így is rengeteget segít a pakolásnál. Nettó 90 000 forintba kerül a vékonyabbik, 8 milliméteres fa padló- és oldalburkolat, de rengeteget ér, gumis csúszásgátló felülete miatt könnyebben rögzíthető a szállítmány. Raklapokhoz ez nem lesz jó, mivel nem csúszik rajta, minden más területen, pláne, ahol be is kell mászkálni a raktérbe, nagy segítség. A rövidben három, a hosszúban négy raklap is elfér.

Utasterében történtek nagy változások a frissítéssel, amik igazán hasznosak. Szemre is felismerhető az új modell belseje, a fektetett multimédia-kijelzője modernebb használhatóságot ad, Apple CarPlay- és Android Auto-kompatibilis, USB-csatlakozós és bluetooth-os, ha valaki sokat tölt egy autóban, annak ez fontos lehet.

Egy rakás nagyon jól használható tárolót is találunk, ajtózsebek két szinten, plusz még kisebb fakkok, zárható, fedeles rekeszek a pult tetején (magasabb felszereltséghez) és óriási kesztyűtartó szerepel benne. A középső ülés támláját lehajtva kis munkapultot kapunk felhajtható, forgatható írótáblával. Bőrözött a kormány a magasabb felszereltség mellett és elektromosak az ablakok is. Alap a klíma, pontosabban „kötelező opció” az árlista szerint, de csak manuális, az automata 200 000 forint felár.

Technika

Még a klasszikus kishaszonjárműves alapokra épül a Trafic, elöl hagyományos MacPherson-, hátul csatolt hosszlengőkaros és tekercsrugós felfüggesztéssel. Motorválasztéka alaposan leegyszerűsített, csak az 1997 köbcenits, vagyis 2,0 literes dCi dízelmotorral érhető el, viszont négy teljesítményszinten. 110, 130, 150 és 170 lóerővel, sorra 300, 330, 350 és 380 Nm nyomaték mellett és csak elsőkerék-hajtással, de akár hatfokozatú duplakuplungos automata váltóval is, az EDC csak a két erősebbik motorváltozathoz választható.

Üzemanyagtankja minden változatnak 80 literes, a fogyasztás pedig motortól függően 6,9-8,3 liter között alakul 100 kilométerenként a gyártó szerint, így bőven 1000 kilométeres hatótávolság felett is képes futni egy tankkal a Trafic, nyilván terheléstől függően. 11,84 méteres körben fordul meg a rövidebbik, 13,17-en a nagyobbik, és mivel a tükrei óriásiak, hajlított tükörlapokkal, végtelenül könnyű vele manőverezni.

Felkészítették vezetéstámogató rendszerekből is. Kaphat tolatóradart, amely oldalra is figyel, valamint tolatókamerát, ami pedig hátra. Holttérfigyelő, fáradtságérzékelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, táblafelismerő, adaptív tempomat és aktív, gyalogosfelismerő vészfékasszisztens is szerepelhet a fedélzetén, amivel követi a mai trendeket és ügyesen szolgálja a biztonságos autózást.

Vezetés

Óriási trükk nincs egy ilyen haszongépjárműben, de a renault Trafic mindenképp kilóg a sorból most, hogy a legtöbb konkurens ugyanazt a személyautókhoz fejlesztett platformot használja a Stellantistól. A Trafic érezhetően teherautósabb magasabb vezetési pozíciójával, masszívabb érzettel, keményebb rugózással és kormányzással, ami egyáltalán nem baj, nem árt, ha a sofőr komolyan veszi, hogy egy elég nagy autóban ül.

Bár teherautós nem lehet elvenni tőle, hogy nagyon kényelmes. Ideális munkaterület, ha 1000 kilométert kellene vele lehúznom egy huzamban, az sem lenne probléma. Karfa hajtható le a belső oldalon – az ajtó felé kicsit messze esik a könyöklő nekem – a kilátás pedig remek. Az óriási szélvédő és a nagy oldalablakok miatt ezzel már szűk helyeken sincsen gond, a tükrökben pedig teljes egészében látjuk a hátsó kerekeket is.

Kimondottan jó a kormány fogása, az ergonómia pedig hamar kiismerhető, a kapcsolók, a multimédia kezelőfelülete Renault személyautókat idéz. A manuális klíma használatát megtanulni nem nagy feladat, a klíma teljesítménye azonban szerintem kevés. 40 fokos hőségben. próbáltuk, ami nem általános jelenleg még, de a kis fülke miatt elvártam volna, hogy fagyasszon.

A tesztautó esetében még inkább a kényelemre gyúrt az importőr, és a vezetéstámogató rendszerek mellett a 150 lóerős dízelmotorhoz az automata váltó opcióját is beikszelték. A hatfokozatú EDC-váltó katonásan teszi a dolgát, úgy passzol a kétezres dízelhez a duplakuplungos, mint még talán semmihez. Végtelenül simán indul el, észrevétlenek a váltások, és telerámolt raktérrel sem küszködött a hajtás.

A 150 lóerős dízel nyomatéka 350 Nm 1500-as fordulatszámtól, vagyis húz, mint a dög. Alig észrevehető rajta, ha meg van pakolva a Trafic, teljesen egykedvűen húzza maga után a szürke dobozt, mintha tudná, hogy ez a dolga, és megdicsérnék érte. Meg is érdemli, hosszú távon autózva – igaz, országúton – 6 literes átlaggal teljesített, városban 6,5-lel. Terhelt raktérrel a teljesítmény nem, csak az úttartás változott érezhetően, de a Trafic futóműve így is kellően stabil, persze, ilyenkor jó ha nem vállal a sofőr dinamikusabb kanyarokat úgy, mint üresen.

Költségek

Ahány vállalkozás, annyiféle igény, és a lehetőségek tárháza lehetetlenül széles egy ilyen teherautónál. A Trafic nettó alapára 8 390 000 forint jelenleg, amiért a blokkolásgátló és menetstabilizáló mellé tempomatot is kap a vásárló, valamint elektromos ablakokat, teljesen LED-es fényszórókat, külön kulcsról zárható rakteret és rögzítőfüleket a raktérben.

Egy tolóajtó jár a szimpla kabinoshoz, kettő üvegezett a duplakabinoshoz, a két üléssoros kivitel azonban nettó 9 440 000 forintnál startol. Felárasak a vezetéstámogató rendszerek, de klíma mindenképp szerepel a Traficban. Pakolhatunk rá fényezett karosszériaelemeket, üvegezett hátsó ajtókat, és választhatunk karosszériahosszt és -magasságot is, belül vékonyabb és vastagabb burkolat is kérhető akár a plafonig az oldalfalakra, az első utastérben pedig a három ülés helyett kaphat önálló, kényelmesebb ülést is az utas.

A Renault Trafic és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Renault Trafic L1H1 (110 LE) 8 390 000 Peugeot Expert (100 LE) 9 210 000 Opel Vivaro Cargo (102 LE) 8 759 000 Volkswagen Transporter 6.1 (110 LE) 10 770 00

Értékelés

Könnyen használható, nagyon erős és takarékos hajtásláncú a Trafic. Automata váltóval és a 150 lóerős dízelmotorral végtelenül kényelmes és jól használható teherautó, az utastere pedig igazán jó munkahely lehet. A magas üléspozíció miatt teherautósabb a vezetése, mint a konkurensek esetében, ami szerintem nem hátrány, minden más téren pedig modern, mint egy személyautó, különösen fontos ez a vezetéstámogató rendszerek tekintetében.

Mellette – Ellene Elérhető vezetéstámogató rendszerek

Személyautós utastér

Erős dízelmotor

Jól működő automata váltó

Kényelmes ülések Magas vezetési pozíció – nem mindenkinek hátrány

Nincs elektromos változat

Nem hajthatóak vissza a hátsó ajtók

