A VW Crafter alapjaira épülő MAN TGE-t előszeretettel használják lakóautók építésére. Nem véletlenül, hiszen nemcsak áruszállítóként, hanem hobbiautóként is jól használható típusról van szó. A legújabb változatot a lengyel Affinity készítette el belőle, amelyet a düsseldorfi Karaván Szalonon mutattak be a hónap elején.

Az újdonság 6,12 méter hosszú, 2,19 méter széles és 2,50 méter magas. Ezek az impozáns paraméterek tágas utastér kialakítást tesznek lehetővé. A lakóautóban 1,92 méteres belmagasság áll rendelkezésre, így még a magasabb embereknek sem kell fejet lehúzva jönni-menni benne. Az “Affinity M” elnevezésű lakóautó belterét úgy alakították ki, hogy a lehető legkomfortosabb legyen, így akár hosszabb utakat is be lehet vele vállalni. A furgon hátsó traktusában egy toalettel, mosdókagylóval és zuhannyal ellátott fürdőszoba modul kapott helyett, mellette pedig egy kétszemélyes francia ágy található az esti pihenésekhez.

Középen egy kis nappalinak nevezhető részt alakítottak egy üléspaddal és egy asztallal. A vezetőülés és az utasülés befordításával egész kellemes kis “lounge” hozható létre a TGE belsejében. A jobb oldali ajtó mellett pedig egy főzőlappal, mosogatóval, illetve hűtőszekrénnyel felszerelt konyha modul áll rendelkezésre. Mivel egy lakóautónál kritikus szempont, hogy legyen elegendő tárolórekesz ezért az oldalablak fölött beépítettek egy kisebb szekrényt, illetve a középső üléspad háta mögött is rendelkezésre áll egy kisebb fajta szekrény. Mindemellett a francia ágy alatt is kialakítottak egy tárolót, így a jármű tulajdonosa kényelmesen berendezkedhet a lakóautó fedélzetén.

A lengyel cég nemcsak a belső, hanem a külső kialakítására is nagy gondot fordított. A hátfal például kapott egy ívelt dizájnburkolatot, a jármű két oldalára pedig egy-egy krómozott díszlécet is biggyesztettek. Nos, a végeredmény egyáltalán nem is lett rossz, sőt. Az Affinity M kifejezetten a vagány lakóautók közé sorolható. Pedig, saját elmondásuk szerint ez volt az első MAN TGE amit lakóautóvá alakítottak, mert eddig más típusokkal dolgoztak.

A szakik egy dologhoz viszont biztosan nem nyúltak hozzá. Ez pedig nem más, mint a lengyelországi Września-ban működő VW-gyárban beszerelt 2.0 literes, 177 lóerős dízelmotor. Az erőforrás nyomatékát pedig egy nyolcfokozatú automataváltó továbbítja a kerekek felé. Hogy mindössze egy darab készült-e ebből a TGE-ből, vagy esetleg sorozatban is fogják gyártani, az még a jövő kérdése.