Már csak napok kérdése és elkezdődik az új tanév. Az Ankai ebből az alkalomból bemutatta megújult iskolabusz generációját. Az S6-os széria közös jellemzője, hogy klasszikus, USÁ-ban használt változatokhoz hasonlóan csőrös kivitelűek, mivel a hajtásukra szolgáló motorok a járművek orrában kaptak helyet.

A típuscsalád egyik legkisebb tagja, az Ankai 5.8M típus 5,78 méter hosszú, 1,9 méter széles és 2,69 méter magas. Impozánsnak, vagy grandiózusnak egyáltalán nem nevezhető, mégis minden szükséges figyelmeztető elemmel ellátták, annak érdekében, hogy az autósokban időben tudatosuljon, hogy ezek a sárga buszok gyerekeket szállítanak. A járművek tetején például elől-hátul sárga villogók vannak, a kasztni bal oldalán pedig egy kihajtható STOP-táblát szereltek fel azért, hogy az autók megálljanak akkor, amikor a buszról gyerekek szállnak le, vagy amikor éppen utasokat vesz fel egy megállóban.

A holtterek csökkentése érdekében az iskolabuszt több kiegészítő visszapillantóval is felszerelték, így a sofőr mindig könnyedén ellenőrizheti, hogy biztonságosan megvalósítható-e az utascsere. A sofőr munkáját ugyanakkor tolatókamera, valamint az ajtó fölé szerelt kamera is segíti.

A gyerekek a busz jobb oldalán lévő kétszárnyú ajtót vehetik igénybe fel- és leszálláshoz. Az autóbusz utasterében 2+2 elrendezésben összesen 17 ülőhely áll rendelkezésre, amelyeket kedves, micimackós kárpit borít. A sofőr mellett a gyerekek kísérőjének is beépítettek egy ülést az Ankai iskolabuszon. Ezek szerint A.A.Milne regényét mégsem üldözik annyira Kínában, mint amennyire az elterjedt a köztudatban.

Bár az autóbusz utastere légkondicionált, ennek ellenére nyitható felületű oldalablakai is vannak. A hátfalon pedig egy vészkijáratként funkcionáló ajtó kapott helyet. Az előírásoknak megfelelően ugyanakkor a karosszéria tetőtartó oszlopain ablaktörő kalapácsok is rendelkezésre állnak. Az óvodás, illetve általános iskolás gyerekeket igyekeztek mindenféle veszélytől megóvni, éppen ezért automata tűzoltórendszerrel, valamint vészcsengővel is felszerelték az iskolabuszt.

Ezek természetesen fontos opciók és örvendetes, ha egy gyártó tisztában van vele, hogy a szülők szeretnék a legnagyobb biztonságban tudni a gyerekeiket. Az Ankai 5.8M várhatóan nagy népszerűségnek örvend, hiszen nemcsak megidézi a klasszikus sárga iskolabuszokat, hanem egy picit többet is nyújt azoknál.