Most hétvégén, szombaton és vasárnap különleges Ikarusokat tekinthetnek meg az érdeklődők az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában – tájékoztatta a Vezesst a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM). A Kőbányán, közvetlenül a Népliget szomszédságában található intézményben Ikarus MiniFesztet rendeznek, amelynek keretében szakmai beszélgetéseken és interaktív tárlatvezetéseken is részt vehetnek a látogatók. A gyerekeket pedig olyan programokkal várják, mint például a kitűző- vagy a tetováláskészítés.

A programra legendás buszok érkeznek a BKV Zrt.-től, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-től és magánszemélyektől is. A fővárosi közlekedési vállalat két városi busszal, az Ikarus 60-assal és a 260-as modellel készül, emellett elhozza a gyönyörűen felújított 396-osát és a MALÉV-os fényezésű Ikarus 55-ösét. A miskolciak pedig a 620-assal érkeznek, de ebből a típusból egy magánkézben lévő példány is tiszteletét teszi a minifesztiválon. Természetesen az MMKM is készül autóbuszokkal. Az intézmény többek között kiállítja a Farosát, valamint a felújított 211-est és a 311-est is. Emellett most először láthatja a nagyközönség azt az Ikarus 256-ost, amelynek még jelenleg is zajlik a restaurálása.

Az interaktív tárlatvezetéseken a látogatók többek között megismerkedhetnek a múzeum gyűjteményéből kiállított, 1926-os évjáratú Ford T-modellel, valamint ellátogathatnak egy igazi hidegháborús bunkerbe is. Szombaton 10 órakor pedig “Ikarusok a múltból” címmel pódiumbeszélgetés lesz az Ikarus-örökség megőrzéséről, valamint a múzeum gyűjteményfejlesztéséről. A beszélgetés keretében Szakmár Tamás, az MMKM gyűjteményfejlesztési és járműműszaki főosztályvezetője, Merczi Miklós, az MMKM muzeológiai főosztályvezetője, valamint Kukla László, a “Gördülő legendák – Az Ikarus évszázados története” c. könyv társszerzője osztja meg gondolatait a nagyközönséggel. Vasárnap 10 órától pedig a múzeum Ikarus 256 típusú buszának felújításáról lesz beszélgetés Szakmás Tamás és Schindele Árpád részvételével.

A fesztivált színesíti továbbá összesen 40 méternyi vasúti terepasztal is, mely a rendezvény után is látható lesz az Északi Járműjavítóban egészen szeptember 4-éig. A különleges Ikarusok mellett a látogatók megtekinthetik a Múzeum “Volt egyszer egy Északi… a történet folytatódik” és a “Meg nem épült Budapest” című időszaki tárlatait is. Az eseményen az időszaki kiállításra váltott, adott napra érvényes belépőjeggyel lehet részt venni, amit akár a létesítmény honlapján is meg lehet vásárolni.