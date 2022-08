Röviden – Mercedes-Benz eVito 60 kWh Mi ez? A Mercedes-Benz 2018-ban bemutatott áruszállító furgonjának, az eVito-nak nagyobb akkumulátorral szerelt változata. Mit tud? Visszafogott vezetés mellett akár 320 km-t is meg lehet vele tenni a WLTP szabvány szerint. Mibe kerül? Az általunk tesztelt Mercedes-Benz eVito alapára nettó 14 791 000 forint, de az extrákkal együtt számolva, áfa nélkül 17 063 100 forintot kell letenni érte az asztalra. Kinek jó? Elsősorban azoknak a vállalkozásoknak, ahol az áruszállítók nem mennek többet naponta 250-320 kilométernél. Jól beválhat futárautóként, mert városi forgalomban kihasználhatók a regeneratív fékezés előnyei.

Négy év telt az első generációs Mercedes-Benz eVito áruszállító bemutatása óta, amellyel még 120-150 kilométert lehetett megtenni egy feltöltéssel. 2021-ben a Mercedes úgy döntött, hogy nyugdíjazza a nettó 35,2 kWh kapacitású akkumulátort az eVito furgonnál és helyette inkább nagyobb, nettó 60 kWh-os egységgel szereli fel. Ezzel gyakorlatilag megduplázták az elérhető hatótávot, amelynek köszönhetően már azok szemében is vonzóvá válhat ez a villanyfurgon, akik eddig a kis hatótáv miatt idegenkedtek tőle. A nagyobb akksival szerelt magyar rendszámú tesztautó ideális időszakban, nyáron járt a szerkesztőségüknél, így nagy melegben lehetett kipróbálni, mire is elég a nagyobb akkumulátor.

Külső

Mivel a tisztán elektromos áruszállító kifejlesztésekor a stuttgarti gyártó a dízel motoros Vitót vette alapul, ezért megjelenésben szinte egyáltalán nem tér el tőle. Ha nincs rajta a zöld rendszám, illetve a villanyfurgonokra jellemző kék külső díszítés, akkor meg sem lehet elsőre különböztetni egy dízel Vitótól. A 2014-ben bemutatott dizájnon nem fog az idő: a kerékjárati ívek felé megnyújtott fényszórók, valamint a széles hűtőmaszk kortalan eleganciával ruházza fel ezt a furgont.

Nincs már hatótávpara az eVitóval Nincs már hatótávpara az eVitóval 1 /20 Az eVito változatlan dizájnnal készül. Az eVito változatlan dizájnnal készül. Fotó megosztása: 2 /20 Sokat dob rajta a fóliázás. Sokat dob rajta a fóliázás. Fotó megosztása: 3 /20 Sehol sem ér le az alja városban. Sehol sem ér le az alja városban. Fotó megosztása: 4 /20 Nem könnyű parkolóhelyet találni neki, de azért nem lehetetlen. Nem könnyű parkolóhelyet találni neki, de azért nem lehetetlen. Fotó megosztása: 5 /20 Régen itt volt a gázolaj tank beömlő nyílása. Régen itt volt a gázolaj tank beömlő nyílása. Fotó megosztása: 6 /20 Az eVitóban két fő utazhat egyszerre. Az eVitóban két fő utazhat egyszerre. Fotó megosztása: 7 /20 A műszerfal is változatlan. A műszerfal is változatlan. Fotó megosztása: 8 /20 A műszerfal tetején van két praktikus pohártartó. A műszerfal tetején van két praktikus pohártartó. Fotó megosztása: 9 /20 Az eVito továbbra is a megszokott infotainment rendszerrel készül, de már magyar nyelven is elérhető. Az eVito továbbra is a megszokott infotainment rendszerrel készül, de már magyar nyelven is elérhető. Fotó megosztása: 10 /20 A középső kijelző képén jelenik meg a tolatókamerra képe. A középső kijelző képén jelenik meg a tolatókamerra képe. Fotó megosztása: 11 /20 A raktér azért megérdemelt volna valamilyen borítást. A raktér azért megérdemelt volna valamilyen borítást. Fotó megosztása: 12 /20 A műszerfal tetejére is pakolhatunk. A műszerfal tetejére is pakolhatunk. Fotó megosztása: 13 /20 Bal oldalon a sebességmérő, jobb oldalon pedig az energia felhasználást mutató műszer látható. Bal oldalon a sebességmérő, jobb oldalon pedig az energia felhasználást mutató műszer látható. Fotó megosztása: 14 /20 AC, illetve DC töltő az alapfelszereltség része az eVitóban. AC, illetve DC töltő az alapfelszereltség része az eVitóban. Fotó megosztása: 15 /20 Az ajtók 180 fokban nyithatók, ami nagyban megkönnyíti a pakolást. Az ajtók 180 fokban nyithatók, ami nagyban megkönnyíti a pakolást. Fotó megosztása: 16 /20 A jobb oldali kereke 33 fokban elfordítható. A jobb oldali kereke 33 fokban elfordítható. Fotó megosztása: 17 /20 A zöld rendszám miatt egyes helyeken ingyen parkolhatunk vele. A zöld rendszám miatt egyes helyeken ingyen parkolhatunk vele. Fotó megosztása: 18 /20 Jól áll neki az ezüst szín a színezetlen lökhárítók miatt. Jól áll neki az ezüst szín a színezetlen lökhárítók miatt. Fotó megosztása: 19 /20 Nagyobb hatótáv miatt most már messzebbre lehet eljutni vele. Nagyobb hatótáv miatt most már messzebbre lehet eljutni vele. Fotó megosztása: 20 /20 A nyári meleget is jól bírja. A nyári meleget is jól bírja. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Méreteit tekintve a fentiek nyomán nincs is változás, tehát az eVito is kétféle hosszúságban (5140 mm és 5370 mm) és kétféle tengelytávval készül (3200 mm és 3430 mm), csakúgy, mint dízeles társai. Valamennyi szériában gyártott változat egységesen 2244 mm széles a tükrökkel együtt, így a szűk belvárosi utcákban is el lehet vele boldogulni. A raktér padlója alatt elhelyezett lítiumion akkumulátorok védelme miatt az eVito 31 milliméterrel magasabb (1948 mm) mint a dízel változat, de az így keletkező 116 milliméteres hasmagasság lehetővé teszi, a nyomvályús földutakon könnyebben elmehessen. Emellett városban is viszonylag könnyen lehet leküzdeni vele a fekvő rendőröket, padkákat. A teszt alatt egyetlen egyszer sem ért le az alja.

Mégis kissé védtelennek tűnhet az oldalsó sérülésekkel szemben. Városban használva egy áruszállító furgon ki van téve az alumínium karók, illetve más egyéb veszélyeknek. Sajnos az eVito jobb és bal oldala hiányt szenved az oldalsó díszlécből, ezért ha valaki a parkolóban rányitja az ajtót, akkor bizony a karosszéria fényezésében fog kárt tenni. Az előző generációs Vitónak még volt ilyenje, kár, hogy ez menet közben elfelejtődött.

Belső

Az Mercedes-Benz eVito bemutatása óta változatlan belsővel és műszerfallal készül. Apró, ám annál kedvezőbb változások vannak csak. A műszerfal struktúrája és kialakítása változatlan. Nincsenek hatalmas digitális kijelzők, az egész egy letisztult, sallangmentes munkahely. Így, annak aki a dízelről ül át az elektromosba, annak nem kell sok funkcióval, vagy gombbal megismerkednie. Persze, aki a modern hajtáslánc mellé high-tech belsőt remél, az csalódni fog.

A műszerfal középső részén az infotainment rendszer színes kijelzője kapott helyet, ami immáron magyarul is tud. Ezen még mindig látható egy helyes kis digitális iránytű, amit az iparágban egyedül a Merci alkalmaz. A kijelzőn elvileg a navi is kezelhető lenne, de ennek híján csak alapfunkciókat így például a rádió állomásokat hívhatjuk elő. Az infotainment rendszerhez az okostelefonunkat is csatlakoztathatjuk, ebben az esetben pedig lehetőség van egyes, a készülékben tárolt fontosabb névjegyek elmentésére. Így szükség esetén egy gombnyomással hívhatjuk fel az eVitóból a diszpécsert, vagy a főnökünket.

A kormánykerék mögött továbbra is egy klasszikus kombinált műszeregység lapul, amelyen bal oldalon a sebesség, jobb oldalon pedig az energiafelhasználás mechanikus kijelzője, középen pedig a fedélzeti komputer folyadékkristályos kis képernyője található. Kormánya jó fogású, de bőrborítás nincs hozzá az eVitóban.

A zárt áruszállítós kivitel két-, illetve háromszemélyes kivitelben gördül le a Merci spanyolországi, vitoriai üzemének szerelőszalagjáról. A kétszemélyes változnál – mint milyen a tesztünkben szereplő példány is – a sofőr és az utasülés között, a kézifék magasságában egy nyitott tároló áll rendelkezésre. Oda mindig mindent gyorsan letehet az ember a keze ügyéből, ha éppen a sietős a dolga. Persze, nemcsak ide lehet pakolni: érdemes megemlíteni még a műszerfal tetején lévő nyitott fakkokat, vagy a kesztyűtartót.

Akkor sincs aggodalomra ok, ha üdítővel a kezünkben szállunk be a fülkébe. Ebben az esetben az ugyancsak a műszerfal tetején, rögtön az A-oslzop mellett rendelkezésre áll egy-egy kisebb pohártartó, ahová a 0,33 literes kis üdítők helyezhetők el. A nagyobb, fél literes palackokat pedig simán elnyelik az oldalsó ajtózsebek. A vezetőülésben helyet foglaló gépjárművezetőre és utasára mercis kényelem vár. Mindkét ülés megerősített oldal- és combtámasszal van felvértezve, a borításul szolgáló kaluma-fekete kárpit pedig nemcsak tetszetős, de strapabíró is.

Az igényesen integrált – tehát menet közben nem mozgó, zörgő – hátfal mögött 2831 mm hosszú, 1685 mm széles és 1252 mm magas raktér várja az árukat, amelyekből egészen pontosan 6 köbméternyit képes elnyelni a tesztünkben szereplő variáns. A furgon üresen 2368 kilogrammot nyom, maximális terhelhetősége pedig eléri a 832 kilogrammot. A városban nagyban megkönnyíti a pakolást az elhúzható oldalajtó, amit ha teljesen kihúzunk, akkor 822 mm széles ajtónyílást kapunk. Üveges változat egyelőre nem létezik belőle, ahogyan a hátsó ajtókból sem. A raktér egy kicsit “natúr”, talán egy préselt farostlemez még jó lett volna a padlóra, de a 8 rögzítőpontnak köszönhetően megakadályozhatjuk az áruk elmozdulását, ezúttal a padló felkarcolódását.

Technika

A bruttó 66 kWh kapacitású akkumulátorral csomaggal szerelt Mercedes-Benz eVitót ugyanaz a villanymotor hajtja, mint az eredetileg 2018-ban bemutatott kiadást. Az akkucsomag növelésétől függetlenül az orrában a 116 lóerős (85 kW) csúcsteljesítményű, illetve 95 lóerős (70 kW) állandó teljesítményű, 360 Nm-es aszinkron elektromotor dolgozik. Az egység a furgon orrába, a belső égésű motor helyére került. Az eVito jelenleg csak fronthajtásos változatban készül és ha megrendelő úgy kéri, akkor a modell sebességkorlátozóval is megvásárolható. Ez azt jelenti, hogy nem lehet többel hasítani vele maximum 120 km/órás tempónál.

Fontos változás az eVitonál, hogy a töltésére szolgáló dugalj már nem bal oldalon, a gázolaj tank beöntőnyílásának helyén, hanem bal oldalon a fényszóró alatt található, akár csak az EQV-nél. Sokáig az eVito csak 7,4 kW teljesítményű AC-töltővel volt elérhető, ám ez kikerült a kínálatból és mostantól az alapfelszereltség részét képezi a 11 kW-os váltakozó áramú (AC) és az 50 kW-os egyenáramú (DC) töltő. Előbbivel 6,5 óra alatt, utóbbival pedig mindössze 50 perc alatt lehet feltölteni a nettó 60 kWh kapacitású akksival rendelkező jármű akkumulátorait.

Azt, hogy pontosan mennyi időt igényel ez a folyamat, az az eVito fedélzeti komputerén nyomon követhető. A kis kijelző ugyanis megmutatja éppen hány százalékon áll az akkumulátor csomag töltöttsége és azt is, hogy mennyi idő múlva éri el a kívánt 100%-os töltöttséget.

Korábban ez nem így volt, mert az ember kénytelen volt rábíznia magát arra az alkalmazásra, amit éppen használnia kellett a töltőoszlopos töltés indításához és leállításához. Véleményem szerint ez fontos előrelépés, mert így akkor is ellenőrizhető a töltési folyamat, ha mondjuk valamiért nem hasít rendesen az internet.

A Mercedes-Benz a legszükségesebb vezetéstámogató rendszerekkel felszereli az új eVitót. A tesztünkben szereplő változatban aktív fékasszisztens, éberségfigyelő, a hegymenet elindulást segítő, a segélyhívó rendszer is az alapfelszereltség része, de opcionálisan olyan tételekkel gazdagítható a lista, mint a tolatókamera, a parkolóradar, az esőszenzoros ablaktörlő. Sőt, adott esetben a hátrameneti tempó 8 km/órás végsebességben korlátozható.

Vezetés

A nagyobb akkumulátorral szerelt, 2022-es Mercedes-Benz eVito vezethetősége és kezelhetősége nem változott a korábbi változathoz képest. A Merci villanyfurgonja továbbra is kiemelkedik a mezőnyből precíz és könnyű kormányozhatósága miatt. A nagyobb hatótávval viszont tényleg megnyúlt az a bizonyos takaró, így a napi fuvarfeladatok teljesítése közben van hová nyújtózkodni. A teszt alatt városban használva napi 50-60 kilométer ment le átlagosan a hatótávból és végre nem kell rettegni attól, mikor kell ismét töltőre rakni.

Városban a több fokozatban állítható rekuperáció segít jól sáfárkodni a rendelkezésre álló hatótávval, ám az M0-ásra kimerészkedve bizony kicsit gyorsabban kezd el csökkenni a hatótáv. Persze ilyenkor is segítségül lehet hívni az állítható rekuperációt. A fékezési-energia visszanyerés fokozatai között a kormánykeréken lévő + és – jellel jelölt billenőkapcsolókkal lépkedhetünk. Az eVitóban négyféle rekuperációs fokozat áll rendelkezésre (D++, D+, D, D- ), így a sofőr teljes mértékben a forgalomhoz igazíthatja a furgon fékenergia visszanyerését és lényegében a jármű lassításának mértékét.

A D++ fokozatban nincs rekuperáció, ezért ez leginkább akkor lehet ideális, amikor gyér forgalommal kell számolni az utakon. Ez a fokozat kiváló lehet a „vitorlázáshoz”, azaz az üresben történő guruláshoz is. A D+ fokozat már körülbelül 1/3-os mértékben rekuperál, míg a D-fokozatban 2/3-ddal, a D- opció esetén pedig rövid időn belül szinte állóra fékezi a furgont.

Dugóban történő araszoláshoz az utóbbi optimális választás lehet, hiszen így egy pedállal vezethető, a féktárcsákat sem koptatjuk. Normál városi forgalomhoz viszont inkább a D-fokozat passzol a legjobban. Autópályán, 110-120 km/órás sebességnél a D++ fokozatot érdemes választani, ennél ugyanis úgy lehet tartani a sebességet, hogy nem kell sűrűn rálépni a menetpedálra. Ahogy utaltunk rá, amennyiben folyamatosan haladunk vele a sztrádán, akkor természetesen magasabb a fogyasztás, hiszen nincs visszatáplálás. Amennyiben csak autópályán közlekednénk vele, akkor a maximálisnál valamelyest kevesebb, 287 kilométeres hatótávval számolhatnánk. Ez üres, illetve teljesen megrakott állapotban egyaránt érvényesnek tekinthető. Sok autópályás szakasszal inkább 23,2 kWh/100km-es értékkel lehet számolni, egyébként inkább 20,6 kWh/100km-s az energiafelhasználása.

A tényleges hatótávolság természetesen ezen felül függ az egyéni vezetési stílustól, az út- és a közlekedési viszonyoktól, a külső hőmérséklettől, valamint a klímaberendezés működtetésétől. Mivel a teszt ideje alatt nagyjából 30 fokos nappali kánikula tombolt, így lényegében a klíma működtetésére folyamatosan szükség volt. A félautomata klíma nagyjából 5-8 kilométert vesz le a hatótávból, de egyébként nagyon hatékonyan működik és segítségével kellemes, hűvös környezet teremthető a fülkében.

Költségek

Az általunk tesztelt Mercedes-Benz eVito alapára nettó 14 791 000 forint, de az extrákkal együtt számolva, áfa nélkül 17 063 100 forintot kell letenni érte az asztalra. Az ártól függetlenül a gyártó 8 év vagy 160 000 kilométeres jótállást biztosít az akkumulátorokra, vagyis az eVitóval hosszútávon számolhatnak a jövendőbeli üzemeltetők. A modell emellett integrált karbantartás csomaggal is megvásárolható, ami négy éven belül, az első négy karbantartásnál fedezi a szervizfüzet és a gyári előírások szerinti szerviz költségét.

A vételár elsőre magasabbnak tűnhet egy dízelüzemű változatnál azonban az eVito alacsonyabb üzemeltetési költségeket ígér. Töltőoszlopon töltve 10 500 forintból tankolható meg ez a villanyfurgon (MVM AC-töltő/bruttó 135 Ft/ kWh) . Otthon ez a művelet 4626 forintba kerülhet rezsicsökkentés nélküli, 70,10 Ft/1 kWh-os árral számolva. Ebben az esetben viszont meg kell rendelni a fali töltőt, ami a jelenlegi árlistán 100 ezer forint körül van.

A teljes birtoklási költségét nagyban csökkenti, hogy ha valaki ilyen furgont vesz, akkor nem kell gépjárműadót, cégautóadót, illetve vagyonszerzési illetéket fizetnie. Emellett több hazai nagyvárosban is ingyenes a parkolás vele, ami szintén nem elhanyagolandó tényező. A versenytársakat nézve elmondható, hogy nagyjából a középmezőnyben helyezkedik el ezzel az árazással, viszont a kicsit kisebb hatótávval és 4 köbméteres raktérrel rendelkező BYD kínai furgon kicsit olcsóbb nála.

A Mercedes-Benz eVito 60 kWh és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Mercedes-Benz eVito 60 kWh – 320 km (116 LE) 14 791 000 Opel Vivaro-e 75 kWh -330 km (136LE) 16 500 000 Peugeot e-Expert 75 kWh – 330 km (136LE) 14 465 000 BYD ETP3 44,9 kWh – 275 km (136 LE) 13 298 587

Értékelés

A Mercedes-Benz eVito a változtatás ellenére megőrizte prémium villanyfurgonos karakterét és még mindig csendesen és dinamikusan vezethető. Jót tett neki, hogy az infotainment menüje immáron magyar menüvel is elérhető, illetve az is, hogy most már nyomon követhető a fedélzeti komputerén a töltöttség állapota is. A műszerfal felett azonban kezd eljárni az idő, hiszen az eSprinter a MBUX-multimédia rendszerrel már messze többet nyújt az eVitónál. A versenytársakat nézve elmondható, hogy a Merci az egyik legnagyobb hatótávot kínálja ebben a kategóriában, ezt a szintet ugyanis Stellantis-csoport által gyártott villanyfurgonok tudják csak megközelíteni. Az eVito kiváló menekülőútvonal lehet azok számára, akik nem akarják többet azt figyelni, hogy mennyibe kerül a dízel literje és hajlandóak egy kicsit többet áldozni egy áruszállítóért a kiszámíthatóság érdekében.

Mellette – Ellene Nagyobb hatótáv

Töltöttség kijelzés a fedélzeti komputeren

Halk és csendes működés

Akár 50 perc alatt feltölthető

Precíz kormányzás Oldalsó karosszéria védelem hiánya

Kissé csupasz raktér

Relatíve magas ár