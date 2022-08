Csütörtökön hivatalosan leleplezték a legújabb emeletes autóbuszt, a Switch EiV 22-est. A kifejezetten városi közlekedésre fejlesztett emeletes a londoni “double-deckerekre” hajazó piros színben mutatkozott be a sajtó előtt. Az újdonság könnyűszerkezetes alumínium karosszériával készül, ami egyfelől ellenálló a rozsdával szemben, másfelől pedig hozzájárul a jármű energiafelhasználásának csökkentéséhez.

Az EiV 22 csak első ránézésre tűnik hatalmasnak, hiszen 9,8 méter hosszú, 2,6 méter széles és 4,75 méter magas karosszériával rendelkezik. Ehhez képest a London városképéhez hozzátartozó New Routemaster 11,2 méter hosszú, de a BYD ADL Enviro 4000V is legalább 10,9 méter hosszú kocsitesttel készül. Igaz, az említett versenytársak inkább a brit piacra készülnek, míg az EiV 22-es teljes egészében az indiai piac igényeinek megfelelően fejlesztették ki. Olyannyira, hogy az újdonságot ott is fogják gyártani.

Az emeletes buszokat ugyanis nemcsak Londonban, vagy Angliában szeretik az üzemeltetők, az indiaiak is oda vannak érte. Az egykori brit gyarmaton ugyanis egykoron rengeteg ilyen autóbusz közlekedett. Ezek egy része brit import volt, de az Ashok Leyland meglehetősen korán, már 1967-ben bemutatta az indiai piacra fejlesztett saját emeletes buszát, a Bombay Double Decker-t. A sors iróniája, hogy az Egyesült Királyságban működő Switch Mobility jelenleg éppen az Ashok Leyland tulajdonában van, vagyis bizonyos szempontból ezzel az elektromos emeletes busszal új fejezet kezdődhet a brit-indiai együttműködésben.

Az EiV 22-re tehát fontos feladat hárul, hiszen a legendás indiai emeletesek nyomdokaiba kell lépnie. Erre minden esélye megvan, hiszen utasterét igyekeztek minél praktikusabban és komfortosabban kialakítani. Az utasok a le- és felszálláshoz egy-egy ajtót vehetnek igénybe elől, illetve hátul. (A busz baloldalán pedig egy vészkijáratként funkcionáló ajtó is van). A hátsó ajtónál ugyanakkor egy lépcső található, amely közvetlenül a felső emelethez vezet. Az autóbuszon összesen 65 darab ülés található és ezek többsége értelemszerűen az emeleten kapott helyet, ahonnan kiváló kilátás nyílik a busz környezetére. A lehető legtöbb ülés elhelyezése érdekében ugyanakkor az alsó szinten a kerékjárati dobokra is szereltek üléseket.

Érdekesség, hogy az autóbuszt nem nyitható oldalablakokkal szerelték, ami az indiai éghajlat ismeretében kissé furcsa döntésnek tűnhet. Az utastér ugyanis teljes egészében légkondicionált. (Nem úgy, mint a nagy elődnél, a Bombay Double Deckernél, amely ajtó nélküli hátsó peronnal és fele részben nyitható oldalablakokkal készült.) Az újdonság hajtásáról 190 lóerős (140 kW) állandó, illetve 320 (235 kW) csúcsteljesítményű villanymotor gondoskodik, amely a 231 kWh összkapacitású, nagy energiasűrűségű, NMC-akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Egy feltöltéssel az EiV 22-es 250 kilométer tud megtenni, ami városi felhasználásra ideális lehet. Az új elektromos emeletes buszokból első körben 200 darab fog forgalomba állni a jövő évben a 13 millió fős Mumbai-ban, Indiában.

A busz gyártója a Switch Mobility már nem számít kifejezetten új szereplőnek az elektromos buszok piacán. A vállalat ugyanis 2014-ben mutatta be első akkumulátor-technológiás autóbuszát, amely azóta már 30 millió mérföldet tett meg.