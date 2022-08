A logisztikai ágazat jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe. A Continental tapasztalatai szerint egyre több árut kell szállítani egyre kevesebb sofőrrel. Ennek dacára a szállítmányozás világában nem ritkák a félig, vagy akár teljesen üres raktérrel megtett utak. A Német Szövetségi Közlekedési Hatóság által évente közzétett hivatalos statisztika szerint a 3,5 tonnát meghaladó haszongépjárművek 2020-ban több mint 150 millió km üres utat tettek meg Németországban.

A német vállalatnál éppen ezért elkezdtek valamilyen megoldást keresni arra, hogyan lehetne orvosolni ezt a problémát. A mérnökök alapvetően abból indultak ki, hogy ma már mindenkinek van okostelefonja. És mivel ez az eszköz munka közben is ott lapul a zsebben, ezért érdemes lehet segítségül hívni a mesterséges intelligenciát. Így született meg az optimális raktérkihasználást segítő alkalmazás, angol nevén a Trailer Capacity Assessment. Ennek használata pofonegyszerű: a rakomány rögzítése után a sofőr készít egy képet okostelefonjával a pótkocsi, a félpótkocsi vagy a teherautó rakteréről akkor, ha az nincs teljesen megrakva. A fotót ezután feltölti egy felhőbe, ahol a Continental által kifejlesztett algoritmus kiszámítja a még felhasználható szabad raktérkapacitást.

A fotó elküldése előtt a gépjárművezető az okostelefonján manuálisan is szerkesztheti az információkat, illetve további, kiegészítő információkat is megadhat. Amennyiben megfelelő az internetes kapcsolat, a kép és az infók elküldése a diszpécsernek nem vesz igénye több időt néhány másodpercnél. A flottamenedzser ezután adott esetben újabb megrendeléseket fogadhat be egy-egy kamion esetében a rendelkezésre álló rakománysúlyinfók figyelembevételével, amelyeket az intelligens tachográfból, vagy egy klasszikus telematikai szoftverből nyerhet ki.

“A fennmaradó hely ezután felkínálható a fuvarpiacokon, vagy belsőleg is elosztható, ami nagyobb flották számára különösen hasznos” – jegyezte meg Jörg Lützner, a Continental intelligens megoldásokért felelős részlegének vezetője. Hozzátette: a mesterséges intelligenciát használó alkalmazás előnye, hogy minden használat során tanul, ezáltal egyre praktikusabbá és felhasználóbarátabbá válhat.

A Continental fejlesztését a szeptember 20-25. között zajló hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon is ki lehet majd próbálni.