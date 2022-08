Aki ébredt már arra, amikor két házzal arrébb éppen építőanyagokat raknak le egy teherautóról, az tudja, hogy ez a művelet általában legalább olyan hangos, mintha egy kukásautó verne tanyát a szomszédban. Egy kertvárosban még azt is hallani, ha egy veréb tüsszent, nem csoda, ha a kertek alatt settenkedve lopakodó, építőanyagot szállító teherautók ott nagyon kilógnak a sorból. (A fagyiskocsi zenéjét persze mindenki szereti.) A Volvo újdonsága, a nehéz kategóriás elektromos FMX teherautó egészen más megvilágításba helyezheti ezt a kérdést.

A négytengelyes, hálófülkés teherautóval ráadásul a városból is ki lehet merészkedni, ami kifejezetten előnyös, hiszen a tüzépek általában nem a belvárosban vannak. A járművet összesen hat darab lítium-nikkel-kobalt-alumínium akkumulátorral látták el (NCA) , amelyek többsége a létraalvázban kapott helyet, ezért is van az FMX-nek szép hosszú “oldalszoknyája”. Az akksik összkapacitása eléri 540kWh-t. Lehetne ennél kevesebb akksi is, de akkor a hatótáv is kisebb lenne. Mire elég mindez?

Nos, mivel az össztömege eléri a 44 tonnát, ezért körülbelül 320 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, teljesen megrakott állapotban. A jármű hajtásáról 2-3 darab villanymotor gondoskodik, amelyek együttesen 666 lóerőt (450 kW) és 2500 Nm-nyi nyomatékot kínálnak. A villanymotorok teljesítményét egy 12 sebességes I-Shift automata váltó viszi el a tengelyekhez. Ennek az automata váltónak a kezelőkarja egyébként ugyanúgy az üléshez van rögzítve, mint a dízeles változatoknál. Éppen ezért az elektromos FMX kezelés nem sokban tér el a belsőégésű motorral szerelt változatoktól.

Ha lemerülőfélben van az akksija, akkor 43 kW teljesítményű, váltóáramú töltővel 10 óra alatt, egyenáramú 250 kW-os töltővel pedig 2 óra alatt lehet felölteni. A Volvo Trucks tapasztalatai szerint azonban az ebben a szegmensben dolgozó teherautók nem mennek többet napi 300 kilométernél, ezért az elektromos FMX-nél is inkább az éjszakai töltéssel kell számolni. Ez már csak azért is jó hír, mert a vállalat alapból a váltóáramú töltőt kínálja az e-teherautóihoz.

Legfontosabb előnye természetesen mégsem ez, hanem az, hogy piszok halk. Éppen ezért mostantól az építési vállalkozók akár az éjszaka is odavihetik a téglákat, faanyagokat az építkezésekhez, mert ez a teherautó nem fogja felverni az embereket. A gyors és biztonságos lerakodásról pedig a Palfinger-gyártmányú daru gondoskodik. Érdekesség, hogy az elektromos FMX síkplatós kivitelben is készül, így arra is használható, hogy adott esetben munkagépeket szállítsanak vele az építkezési helyszínek között.