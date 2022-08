Hobbira ügyesebb, dolgozni keményebb az új Chevy pickup

Korábban háromféle motorral kínálták, mostantól egyetlen turbómotorral rendelhető; cserébe kifejezetten terepjárásra hangolt verziót, illetve az eddigi sportmodellnél is keményebb kivitelt is kínál a Chevrolet Colorado frissen bemutatott, harmadik generációja.

Ez az egy turbómotor ugyanaz a 2,7 literes, soros négyhengeres benzines egység, amelyet a nagyobb testvér Silverado pickup is alkalmaz belépő erőforrásként. Itt kiviteltől függően kettő teljesítményszinten (240 vagy 314 LE), háromféle (351, 529 vagy 583 Nm) maximális nyomatékszinttel érhető el a konfiguráció. A váltó minden esetben nyolcfokozatú automata. A motor az összes korábbi motorvariánst (2.5 és 3.6 V6 benzines, 2.8 dízel) nagyobb teljesítményű, nyomatékosabb verzióval váltja ki.

Ez nem véletlen, hiszen a gyártó kifejezetten a szabadidős felhasználók igényeit szem előtt tartva fejlesztette az új modellt. Ezért például a tengelytáv 79 mm-rel hosszabb lett az elődénél, az első túlnyúlás viszont rövidebb, ami egyrészt dögösebb kiállást, másrészt jobb első terepszöget eredményez. Az offroad képesség egyébként is prioritást élvezett: a Trail Boss kivitel 41 mm-rel nagyobb szabad hasmagasságot és 86 mm-rel szélesebb első nyomtávot kínál, mint az alapkivitelű LT, illetve a kifejezetten munkaeszköznek szánt WT (utóbbiak hasmagassága 200, első nyomtávja 1595 mm.)

Aki ennél is agresszívabb pickupot keres, válassza az ZR2 sportverziót, amely az adaptív lengéscsillapítókkal és 71 mm-es hasmagasság-emeléssel vág neki a sziklás, homokos szakaszoknak. Ez utóbbi modell egyébként a négy alapértelmezett üzemmód (normál, vontatás, terep és kemény terep) mellett a legendás észak-amerikai sivatagi terepraliról elnevezett Baja üzemmódot is kínál, pont az ott előforduló felhasználási célra.

Szintén a szabadidős, családi felhasználás indokolta a biztonsági és vezetőtámogató rendszerek széles körét: frontális ütközéselkerülő rendszer, gyalogosra is reagáló automata vészfékező rendszer , sávban tartó rendszer, automata távolságifény-vezérlés, követési távolság figyelmeztetés mellett opcióként adaptív tempomat, körkörös kamerarendszer (amely tíz kamerából, így az autó alól is kap jelet), vagy gyalogosra és autóra egyaránt reagáló hátrameneti vészfékező-rendszer is kérhető.

Van számos vontatás-támogató program is, hiszen a Colorado kiviteltől függően 2700 vagy 3500 kilót képes vontatni. A legkevesebbet a ZR2 sportmodell tudja vontatni, illetve cipelni is: ennek hasznos teherbírása csupán 520 kg, míg a többi verzió akár 760 kilóval is megpakolható.

A jármű legfőbb adatai (tengerszint feletti magasság, hossz- és kereszttengely körüli dőlés, abroncsnyomás, gyorsulási erők, terepváltó információk teljesítményadatai bármikor leolvashatók a 11,3 colos központi érintőképernyőről. De nem csak ezek, mert az infotainment rendszer integrált Google keresőfelületet is kapott. A műszeregység 8 colos, színes digitális kijelző.

Az új generációs Chevrolet Colorado 2023 első félévében kerül gyártásba.