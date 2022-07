A vasútállomásokon gyakran előfordul, hogy néhány vagont át kell rakni más vágányokra. Egyszerűen azért, mert össze kell állítani egy szerelvényt, vagy pusztán azért, hogy megkezdődhessen a teherszállító szerelvények fel-, vagy lerakodása.

Ilyenkor jól jönnek az olyan masinák, mint ez a King RK460 típusú kétéltű, amely nemcsak kötött pályán, hanem aszfalton is képes közlekedni. Az újdonság a Volvo Penta és a Stewart & Stevenson együttműködésének gyümölcse. A nehéz teherbírású járművet alapvetően az észak-amerikai piacra tervezték, és jelenleg ez tekinthető a világ legnagyobb vasútikocsi-mozgatójának.

A 45 tonnás monstrum kvázi mozdonyként funkcionál, így a fülkéjét is inkább a kötött pályán történő közlekedéshez tervezték. Hogy a vezetőnek a lehető legjobb kilátása nyíljon a jármű környezetére, homlokfalába több hatalmas üvegablakot építettek be. Természetesen nem csak kívülről készítették fel a kettős üzemre, hanem belül is. Aszfalton kormánykerékkel lehet irányítani, míg kötött pályán többek között az előremenetet, illetve a hátramenetet kapcsoló karokkal.

Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen szörnyetegbe izmos erőforrás szükségeltetik, de a King RK460-as mozgatásáról valójában “csak” egy hathengeres, soros elrendezésű, 325 lóerős (225 kW) Volvo Penta dízelmotor gondoskodik. Hogy hogyan is működnek ezek a masinák, azt nagyon jól bemutatja az alábbi rövid videó.