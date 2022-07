Megmenekülhet az egyik utolsó Cityrama városnéző autóbusz, amely egykoron évtizedeken keresztül szállította a turistákat Párizsban. The Tim Traveller néven futó vlogger ugyanis bemutatta azt a példányt, ami viszonylag épségben fennmaradt. Ezt a ’80-as években vonták ki a forgalomból és állítólag az utolsó működőképes darab volt a Párizs utcáit egykoron koptató Cityrama buszok közül. Sorsa sokáig ismeretlen volt, évekkel ezelőtt viszont felkerült a világhálóra néhány kép róla. Ezeken jól látszott, hogy bár egyes külső dizájn elemek már hiányoznak róla, ennek ellenére még mindig egyben van. Tartózkodási helye azonban szándékosan ismeretlen, csak annyit lehet róla tudni, hogy Párizs környékén tárolják.

Most azonban elvitték egy találkozóra, hogy bemutassák az érdeklődőknek. Az autóbusz jelenlegi tulajdonosa a Association Normande d’Anciens Utilitaires (ANAU), ami egy olyan civil szervezet, amit francia veterán jármű rajongók alapítottak. Elvileg tehát jó kezekben van. Ők eltökéltek abban, hogy felújítsák ezt a különlegességet, de ennek érdekében még pénzt kell gyűjteniük. Aki támogatja a célkitűzésüket, az ezen a linken adományozhat tetszőleges összeget az autóbusz felújítására. Most úgy számolnak, hogy nagyjából négy évet vehet igénybe a folyamat, hiszen a karosszéria felújítása mellett gépészetileg is rendbe kell tenni az autóbuszt, emellett az utastere is erősen renoválásra szorul. Na, de lássuk, hogy fest valójában most a megmentett Cityrama:

Direkt volt szokatlan

A látványos emeletes busz története több mint 70 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Akkoriban kérte fel a Cityrama Groupe utazásszervező cég a francia Currus turistabuszgyártót, hogy építsen meg egy olyan városnéző buszt, amelyet megcsodálhatnak az emberek. Így született meg ez a rendkívül szokatlan jármű, mely a maga korában egyenesen futurisztikusnak számított. Persze, még most sem tekinthető átlagosnak.

A Citroën U55-ös teherautó alvázára épített autóbuszról 1950-ben rántották le a leplet. A Currus újdonsága meglehetősen újszerű és formabontó megjelenésével nemcsak Franciaországban, hanem az egész világon felhívta magára a figyelmet. Ezzel persze nem kis ismertséget vívott ki a megrendelő, vagyis a Cityrama utazási iroda számára.

Az autóbusz különlegessége a karosszéria formájában rejlett, az emeleti rész ugyanis nem ért el a jármű elejéig. Emellett a busz hátulján, mindkét oldalt egy-egy felfelé futó acélív volt, mely sajátos stílussal ruházta fel. Szokatlan volt akkoriban, hogy gyakorlatilag az egész autóbuszon „keresztül lehetett nézni”, mivel az ablakok alatt nem hosszanti lemezekkel, hanem üveglapokkal borították be a kasztnit, amelyeket a fém tartóelemek közé építettek be. Az átlátszó karosszériát az egyedi fényezés tette még különlegesebbé, a Cityrama ugyanis a francia trikolórt idézve szürkésfehér, kék és piros színű árnyalatokban pompázott. Később valamennyi legyártott példány ezt a flottafényezést kapta meg. A jármű fogadtatása kedvező volt, így több is forgalomba állhatott belőle a francia fővárosban, a pontos darabszám azonban nem ismert. Egyes források 6-10 darab közé teszik a flottát.

Nyelvi kavalkád

Az autóbusz utasterét a kor színvonalához képest rendkívül komfortosan alakították ki: széles fej- és háttámlával rendelkező, karfás utasüléseket szereltek be, az emeleten pedig nyitható panorámatetők tették még tágasabbá az autóbuszt. Azonban még nem ért véget a komfort: a zömében párizsi városnézésre használt autóbuszokon kávét, teát és frissítőket is felszolgáltak, az utasok pedig fülhallgatón, több nyelven is hallgathatták a párizsi nevezetességekről szóló ismertetőket.

És hogy milyen volt ezeken az autóbuszokon utazni? „Párizst Cityramán is be lehet járni, de legjobb gyalog. Igaz ugyan, hogy a csupa-ablak emeletes buszból tökéletes a kilátás, s egyidőben kilenc nyelven tudhatod meg a tudnivalókat, ám a házak, utcák így végül is egybemosódnak, az adatok elhullnak, s ráadásul még a lábad is elzsibbadt a kényelmes ülésben” – fogalmazta meg személyes élményeit 1968-ban az Utunk című kolozsvári magazin hasábjain egy magyar utazó. És valóban, a Cityrama autóbuszok még ekkor is közlekedtek, sőt még az 1970-es elején is lehetett velük találkozni a francia metropoliszban. Később aztán a Saviem S45-ös emeletes buszai vették át a turistákat csalogató városnéző buszok szerepét.

Filmek sztárja

A Cityrama emeletes buszok emlékét filmek és különféle méretarányos modellek őrzik. A legnagyobb szerephez az „Egy éjszaka Párizsban” című 1967-es alkotásban jutott a Cityrama, amikor Sharmila Tagore indiai színésznő egy Cityramára pattan fel, hogy elmeneküljön udvarlója elől. Idővel elkészült a Cityrama utódja is, de az már sokkal jobban hasonlított a konvencionálisabb emeletes autóbuszokhoz, ugyanis az emelet hossza egyezett az alsó szintével. Később más gyártók jelentek meg emeletes városnéző buszaikkal Párizsban, így idővel fakulni kezdett a Cityramáról alkotott különleges kép a turisták körében. A busz iránt érzett nosztalgia azonban nem múlt el és ki tudja mit hoz majd, ha sikerül teljes pompájában felújítani egyet. Még az is lehet, hogy beindítanak egy replika hullámot.