A Jupiter 30-as nevet viselő kéttengelyes járművet a moszkvai Bauman Állami Egyetemmel (BMSTU) közösen fejlesztették ki. A Kamaz 6559-esként is emlegetett dömpert alapvetően vasércbányászatra tervezték. Ennek megfelelően impozáns méretekkel rendelkezik, mivel 8,76 m hosszú, 2,7 méter széles és 3,49 méter magas. Üresen legalább 23 tonnát nyom és maximum 30 tonnányi érckőzet-törmeléket képes elszállítani 21,5 köbméteres teknőjében teljesen automatizált, vagy távirányításos üzemmódban. Ez azt jelenti, hogy jelenleg egy BelAZ 7540 bányadömperrel egyenértékű kapacitással büszkélkedhet.

Az összkerékhajtású járművet hibrid hajtáslánccal szerelték fel. Hajtásáról 11,9 literes Kamaz 910.12-450 típusú hathengeres dízelmotor gondoskodik. Az önvezető dömper mozgatását ugyanakkor egy-egy elektromotor is segíti, amelyek a beépített akkumulátorokból nyerik a működéshez szükséges áramot. Mivel a jármű regeneratív fékezési móddal is fel van szerelve, így a lassítások és fékezések során megtermelt energiát is ezek az akkumulátorok tárolják el.

A fejlesztők szerint az újdonság a hibrid hajtásláncnak köszönhetően jóval gazdaságosabban üzemeltethető. Ugyancsak a gazdaságos energiafelhasználást segíti, hogy a dömper “shuttle üzemmódban” is működtethető. Ez azt jelenti, hogy nem kell megfordulnia a “felrakó” és a “lerakó” hely között, mivel a jármű előre és hátra is képes közlekedni. A kormányozható első és hátsó tengelyének köszönhetően pedig jóval könnyebben tud manőverezni.

Az önvezető dömpert a megfelelő és biztonságos működés érdekében rázkódás-, por- és vízálló külső kamerákkal, 2D és 3D-s lidarokkal, illetve ultrahangos érzékelőkkel szerelték fel. A pontos és precíz irányíthatóság érdekében pedig a Kamaz az orosz fejlesztésű Glonass navigációs rendszerrel látta el a járművet. Ennek köszönhetően pontosan megadhatók a munkavégzéshez szükséges koordináták a jármű vezérlő rendszerének.

A Jupiter 30-as csak az első példánya egy teljesen új bányadömperekből álló modellcsaládnak. A gyártó közlése szerint az elkövetkezendő időkben ennél jóval nagyobb teherbírással rendelkező variánsokat fognak bemutatni. Az orosz vállalat tehát tovább folytatja a Jupiter modellcsalád bővítését. Az újdonságra most egy hosszabb tesztidőszak vár, ennek megfelelően a Jupiter 30-ast a csernyigovetszi SDS-Ugol nyíltfelszíni bányában kezdheti meg működését.

Nem ez a Kamaz első önvezető járműve, 2018-ban ugyanis már bemutattak egy vezető nélküli, teljesen automatizált módon közlekedő shuttle buszt.