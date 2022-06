Új önvezető busszal kísérleteznek

A svédországi Södertaljében, a Scania központjában rendezett sajtóeseményen vadonatúj, 12 méter hosszú önvezető autóbuszról rántották le a leplet. A futurisztikus megjelenésű háromajtós autóbuszt PXT-névre keresztelték, utalva ezáltal a korábban bemutatott, szintén önvezető NXT midibuszra. Az újdonság nem egy sorozatgyártású változat, sokkal inkább csak tanulmánynak tekinthető. Egyfajta kísérletezés technikai, illetve utaskomfort szempontjából.

Nemcsak a megjelenése különleges, hanem az utastéri kialakítása is. Bár a PXT alapvetően alacsonypadlós, a három ajtó egészen közel került egymáshoz. Az első, egyszárnyú ajtó inkább csak a sofőrnek és a segítő személyzetnek van: a vezetőfülke vonalában ugyanis leválasztották az autóbuszt az utasterétől. Valószínűleg ezt azért tették, mert várhatóan közúton is fogják tesztelni a PXT-t, de a Svédországban érvényben lévő törvények szerint, ettől még szükség van egy sofőrre, aki a kritikus szituációkban be tud avatkozni az önvezető busz kormányzásába. A második és a harmadik ajtó közvetlenül egymás mellé került. Mindkét ajtóval szemben hatalmas, ülések nélküli területet alakítottak ki a babakocsival utazók, vagy az álló utasok számára.

Támaszkodni is lehet

Hogy ne legyen olyan fárasztó az állva utazás, a második és harmadik ajtóval szemben “oldalpárnákat” erősítettek a busz belső oldalára, középen pedig egy kisebb “támaszkodó” egységet is beépítettek. A vezetőfülke mögött és a hátsó traktusban pedig egymással szembe fordított üléseket építettek be. Ezeknél a területeknél azonban nem a szokványos üléselrendezést, hanem inkább a “társalgós” vagy “lounge-os” kialakítást részesítették előnyben. A szigetszerű kialakítás, valamint az egybefüggő, ámde kétszínű, műbőr borítású ülőpadok alkalmazása még különlegesebbé teszi az utasteret.

A karbonszálas burkolatok, a rozsdamentes acélból készült kapaszkodók, valamint a busz elejében, végében, illetve az ajtókkal szemben alkalmazott digitális kijelzők pedig egészen egyedi atmoszférát teremtenek. Az autóbuszon állva, vagy inkább ülve olyan érzése lehet az embernek, mintha egy high-tech irodában lenne. A Scania elképzelése szerint ez azért van így, mert az önvezető buszoknak olyan belső térrel kell rendelkezniük, amelyek egyfelől bizalomgerjesztőek, másfelől pedig kommunikálnak az utasokkal.

A PXT – amit egyébként egy Citywide-ból építettek meg – radar, Lidar, illetve külső kamerák képeinek segítségével térképezi fel környezetét menet közben. Hajtásáról 408 lóerős (300 kW) csúcs- és 340 lóerős (250 kW) állandó teljesítményű villanymotor gondoskodik, amely a lítiumion akkumulátorokból nyeri a működéshez szükséges energiát. Az önvezető PXT tehát egyáltalán nem szennyezi a környezetet, ráadásul csendesen közlekedik, így akár éjszaka is lehet tesztelni anélkül, hogy megzavarná bárki nyugalmát. A próbafutásokhoz valós körülmények között történő végrehajtásához a Scaniának már partnere is akadt. A svéd gyártó már 2019 óta együttműködik a Nobina közlekedési szolgáltatóval, amely egy önvezető buszokat helyezne forgalomba Barkarbystaden és Stockholm egyik kerülete, Akalla között.

Önvezető midibusz

A PXT mellett a sajtótájékoztatón meg lehetett tekinteni a Scania korábbi önvezető járgányát, az NXT önvezető midibuszt. Ez lényegében egy olyan egyterű autóbusz, amiben egyáltalán nincs kormány, sem vezetőfülke. Az NXT ugyanis 5-ös szintű önvezetésre képes, azaz teljesen autonóm módon tud közlekedni. Hatméteres tengelytávolságának köszönhetően a busz jobboldalán két darab kifelé nyíló ajtó beépítésére nyílt lehetőség. A különleges járgány belülről nem is úgy néz ki, mint egy busz. Sokkal inkább emlékeztet egy dizájnos váróteremre, vagy egy irodára. A kompozit karosszériával készülő autóbusz összesen 55 utas szállítására alkalmas, ebből 20 fő párnázott műanyag székeken foglalhat helyet, amelyeket az első, illetve hátsó traktusban építettek be. Persze, ember legyen a talpán, aki elsőre meg tudja mondani, hogy melyik az eleje, meg a hátulja.

Az akkumulátorokat nem a tetőn kell keresni az NXT-nél, azokat ugyanis a padlóba építették be, ami még szokatlan megoldásnak számít az elektromos buszok terén. Így is azonban egy 165 kWh összkapacitású akksicsomaggal sikerült felvértezni a kis jószágot, amivel állítólag 245 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. Azért ilyen sokat, mert az NXT teljes kocsitestet kompozitból készítették el, ennek eredményeképpen jelentős súlycsökkentést értek el, hiszen a jármű össztömege alig 8 tonna. A gazdaságos energiafelhasználáshoz minden bizonnyal a tetőre szerelt napelemek is hozzájárulnak, amelyek együttesen 3 kW-nyi áramot képesek biztosítani a jármű számára. A minél gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a tanulmányjármű infravörös fűtési rendszert kapott, amely a hagyományos változatokhoz képest 60 százalékkal kevesebb energiát használ fel.

A legérdekesebb része az NXT-nek mégsem a hajtása, vagy az, hogy önvezető rendszerrel látták el. Hanem, hogy van neki egy olyan egysége, amit eddig más önvezető buszokon nem láttam. Ez pedig az ajtóval szemben elhelyezett információs gömb, ami körülbelül akkora, mint egy focilabda. És funkcióját tekintve teljesen olyan, mint egy okostelefon, vagy egy tablet. Vagyis, megnézhetjük rajta a GPS-t, a busz útvonalán lévő megállókat, az aktuális időjárást, tehát rengeteg, az utazáshoz nélkülözhetetlen információt jelenít meg. Vajon ez a varázsgömb szériatartozék lesz a jövő autóbuszaiban?