Különleges felvezető nyerges vontatót biztosít a Kamion Európa-bajnokság idei küzdelmeire az Iveco. Az olasz gyártó nemrég bejelentette, hogy a FIA ETRC idei versenyhétvégéin egy S-Way fogja felvezetni Kiss Norbiékat, amely az első alternatív hajtású nyerges vontatónak számít a Kamion Európa-bajnokság történetében.

Igaz, ha nem lenne egyedi a hajtása, akkor is különleges lenne ez a jószág. A Strailis utódjának tekinthető nyergest 2019-ben mutatták be. Formaterve az Iveco vezető dizánjere, Marco Armigliato csapatához köthető. Bár kifejezetten távolsági áruszállításra fejlesztették, az 5-5,5 tonnás versenygépek küzdelméből sem fog kilógni túlságosan, mivel sportos fényezést kapott. Emellett a szabályoknak megfelelően sárga jelzőfénnyel, illetve egy LED-fényszórós fénysávval is ellátták. A lökhárító aljára pedig egy háromrészes vadrács is került.

Tankolni viszont nem normál, hanem LNG-t kínáló kútoszlopnál kell vele. Két, egyenként 540 literes rozsdamentes acélból készült tartályába ugyanis -163 fokra lehűtött cseppfolyósított földgázt kell tankolni. A jármű egy feltöltéssel 390 kilogrammnyi bio-LNG-t tud feltankolni, amivel nagyjából 1600 kilométert lehet megtenni. Ennek az üzemanyagnak köszönhetően egy dízel kamionnal összehasonlítva ez a jármű jelentősen alacsonyabb mennyiségű nitrogén-dioxidot és 95 százalékkal kevesebb CO 2 -t bocsát ki. Ebben természetesen elévülhetetlen érdeme van a 12,8 literes, 460 lóerős Cursor gázmotornak is, amelyhez 12 sebességes Hi-Tronix automata sebességváltó csatlakozik.

Az S-Way LNG 2020-ban elnyerte az Év Fenntartható teherautója díjat is, mivel a mérések szerint kifejezetten gazdaságos volt az energiafogyasztása. A díjat ítélő zsűri szerint ugyanis 4,12 kilométerenként az S-Way mindössze 1 kilogrammnyi LNG-t fogyasztott. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik az új fülke is, amelynek légellenállási együtthatója (cw) 12 százalékkal jobb az előző változat, a Stralis kabinjához képest.

A cseppfolyósított földgázzal közlekedő nyerges vontató tehát az első alternatív hajtású biztonsági nyergesnek tekinthető a Kamion Európa-bajnokság történetében, de minden bizonnyal nem az utolsó. A szervezők célja ugyanis, hogy 2038-ra teljesen klímabaráttá tegyék a versenysorozatot. Több mint valószínű tehát, hogy a közeljövőben újabb alternatív hajtású járművek jelennek meg ebben a szériában. A FIA ETRC küzdelmei június 11-12. között folytatódnak a Hungaroringen.