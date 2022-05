Több tízezerre tehető a gépjárművek, teherautók épségét veszélyeztető kátyúk száma, amelyek évente körülbelül ezer káresetet okoznak – a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) becslése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai sem festenek rózsás képet, ugyanis a magyar közúthálózat 53 százalékán az útburkolat állapota rossz, míg további 13 százalékán nem megfelelő.

Bár a közútkezelő cégek folyamatosan igyekeznek orvosolni az úthibákat – a Magyar Közút például csak a 2020-2021-es téli szezonban 29 ezer tonna meleg és további 7 ezer tonna hideg aszfaltot használt fel javítási munkákra –, a Hankook szerint a kátyúk továbbra is súlyos károkat okoznak a hazai fuvarozóknak, akik naponta átlagosan 50-150 kilométeres futásteljesítményük mellett nehezen tudják elkerülni a problémás útszakaszokat. Ugyan kátyúba hajtás esetén „jobb esetben” megúszhatják egy defekttel, de gyakran előfordul, hogy a felni és a futómű is sérül, aminek köszönhetően a javítási költségek akár a több százezer forintos összegig is felkúszhatnak.

Káresemény bekövetkezése esetén ugyan van lehetőség kártérítési igény benyújtására az illetékes közútkezelő társaságnál, azonban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének adatai szerint ezt mindössze az esetek felében fogadják el – többnyire hiányos dokumentációra vagy az úthibára figyelmeztető jelzőtáblákra hivatkozva. Emellett a kátyúkárok kivédésére a biztosítótársaságok is kínálnak kiegészítő konstrukciókat, ezek azonban jelentős pluszköltségeket jelenthetnek a fuvarozók számára.

Éppen ezért a dél-koreai központú abroncsgyártó elhatározta, hogy kiterjesztett garanciát vállal az újonnan vásárolt 17,5, 19,5 és 22,5 colos regionális tehergumiabroncsaira. (A jótállás SmartFlex AH31, AH51, AH35, DH31, DH51, DH35, TH31, illetve DH05 és TH22 típusokra terjed ki.) A vállalat által biztosított kátyúgarancia olyan véletlen abroncssérülésekre vonatkozik, melyek további használatra alkalmatlanná teszik az abroncsot. Igénybevételéhez mindössze annyi szükséges, hogy a fuvarozók az abroncsokat szerződött Hankook-teherabroncs-kereskedőtől szerezzék be, valamint, hogy – az esetleges káresemények bekövetkezte előtt – elvégezzenek egy online regisztrációt, amely a vásárolt termékek beazonosítására szolgál.