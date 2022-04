Megkezdődött idehaza az új Fiat Scudo forgalmazása idehaza. A Talento helyébe lépő modell ugyanarra a platformra és ugyanazokból a főegységekből épül, mint az Opel Vivaro, a Toyota Proace Verso, a Peugeot Expert vagy a Citroën Jumpy.

Az új Scudo háromféle – dobozos áruszállító, dupla fülkés és kombi – kivitelben rendelhető, legalább háromféle hosszúságban. A legkisebb 4,6, a közepes 5, a legnagyobb pedig 5,3 méter hosszú. Értelemszerűen a Scudo raktérkapacitása a karosszériahossz függvénye. Ezen a téren elmondható, hogy a legrövidebb 4,6, a közepes 5,3, míg a legnagyobb 6,1 köbméteres raktérrel gördül le a gyártósorról. A legkisebb 2,92 méteres, míg a közepes és a leghosszabb változat 3,27 méteres tengelytávolsággal készül. A Fiat úgy számol, hogy a legnépszerűbb verzió várhatóan a közepes hosszúságú variáns lesz. Valamennyi változat 1,9 méter magas, vagyis gond nélkül be lehet majd vele hajtani a mélygarázsokba vagy a parkolóházakba.



Bővíthető raktér

A nagyobb méretű rakományok szállítását a Moduwork rendszer teszi könnyebbé, ami azt jelenti, hogy a vezetőteret a raktértől elválasztó falon kis ajtót alakítottak ki, így akár 4 méter hosszú tárgyak is beférnek a Scudóba. Ez egyébként nagyjából plusz 0,5 köbmétert jelent, vagyis a legnagyobb verzió esetén 6,6 köbméteresre növelhető a modell a kapacitás.

Az új Scudo négyféle Mjet dízelmotorral rendelhető meg. Az 1,5 literes blokk 100 vagy 120 lóerős változatban, míg a 2,0 literes erőforrás 145 lóerős teljesítménnyel választható. A kisebb motorhoz hatfokozatú manuális sebességváltó jár, míg a nagyobb nyolcfokozatú kézi váltóval vagy automataváltóval is társítható. Megtalálható még a palettán egy bivalyerős, 180 lóerős dízelmotor is, amelyhez nyolcfokozatú automata sebességváltó társul.

Nagyobb tapadás

Az új Scudóban a sofőrt olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint a sebességet és a KRESZ-táblákat megjelenítő head-up display, az automatikus vészfékező rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a holttérfigyelő, az első és hátsó parkolóradar, valamint a furgonról felülnézetet biztosító külső kamerarendszer, ami könnyebbé teheti a parkolást. A minden helyzetben – így havon, sárban és homokon is – optimális tapadás, illetve erőátviteli képesség érdekében a Scudo fejlett Grip Control rendszerrel is felszerelhető.

Mivel a modell akár kilencszemélyes személyszállítós kivitelben is elérhető lesz, kiemelt figyelmet fordítottak a megfelelő lengéscsillapításra. Éppen ezért elöl megerősített MacPherson-rugóstagokat és kanyarstabilizátort, hátul pedig ferdelengőkaros felfüggesztést alkalmaztak. Az adaptív terhelésfüggő lengéscsillapítóknak és a progresszív rugóknak köszönhetően pedig a szabad hasmagasságtól függően szabályozható a lengéscsillapítás mértéke.

Elektromos változat

Az e-Ducato után az e-Scudo lesz a Fiat második elektromos haszonjárműve a kínálatban, amely nemcsak furgonos, hanem személyszállítós kivitelben is készül. Az újdonság a Vivaro-e-ben, az e-Expertben és az ë-Jumpy-ban is dolgozó elektromos hajtásláncot kapta meg. Ennek megfelelően kétféle akkumulátorcsomaggal (50 és 75 kWh) lesz megrendelhető, amelyek 100 kW-os töltővel akár 45 perc alatt is feltölthetők. Az e-Scudo 6,3 köbméteres raktérrel, egytonnás terhelhetőséggel érhető el, és akár további egytonnányi rakományt lehet vele vontatni. A jármű a testvéreihez hasonlóan 330 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, hajtásáról pedig 136 lóerős villanymotor gondoskodik.

A Fiat Professional hazai képviselete által közzétett árlista szerint a legolcsóbb, 4,6 méter hosszú, 1,5 literes, 100 lóerős motorral szerelt változatért nettó 9,25 millió forintot kell fizetni, egy közepes hosszúságú, 180 lóerős motorral és automata váltóval gyártott Scudóért pedig nettó 11,5 millió forintot kérnek el. Érdekesség, hogy az elektromos változat nem sokkal drágább a dízeleseknél, mivel a közepes méretű, 5,3 köbméteres raktérrel rendelkező e-Scudóért 12,25 millió forintot kell letenni az asztalra. Ez már lehetőséget teremt arra, hogy a leendő üzemeltetők elgondolkodjanak az elektromos változat beszerzésén.