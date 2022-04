Jól bizonyítja mindezt, hogy a világ egyik legrangosabb dizájnversenyén a Styer Terrus CVT 6270 traktort Red Dot Díjjal (“Piros Pont”) tüntették ki. A szakmai zsűri szerint ez a traktor mesterien kombinálja a praktikus és a tetszetős megoldásokat, emellett nemcsak a megjelenése, hanem a fülkéje is prémium hatást kelt.

Az áramvonalas motorháztetővel és tágas kabinnal rendelkező traktor Ausztriában, a Styer-gyárban készül. A Terrus CVT 6270 hathengeres. 6728 köbcentiméteres, 288 lóerős (212 kW) dízelmotorral készül, amely 1194 Nm-res nyomaték leadására képes. A motor működéséből ugyanakkor nem sokat lehet hallani a kabinban, a fülkét ugyanis olyan rezonancia elleni védelemmel látták el, ami miatt a vezetőfülkében ülőnek csak 66 dB-es zajterhelést kell elviselnie. A nagyobb komfort érdekében mind a karfás vezetőülés, mind pedig a kormányoszlop állítható, így könnyedén beállíthatja a vezető a számára legideálisabb vezetési pozíciót.

Hogy a munkavégzés ne legyen unalmas, a jármű kabinjában rádió is van, a hangszórókat pedig vezető feje felett, fülke hátuljában helyezték el. Az éjszakai munkavégzés támogatása érdekében pedig a fülkében kiegészítő LED-világítás áll rendelkezésre. A traktoroknál a mellékhajtás (PTO) ugyancsak egy fontos kérdés. Ebből a szempontból a Terrus CVT-nek nincs szégyenkezni valója, az orrán lévő csatlakozóval ugyanis akár 6 tonnás súlyt is képes felemelni. Kétsebességes PTO-hajtása pedig percenként legalább ezres fordulatszámot biztosít. Az automataváltó optimális működését pedig egy digitális kijelzőn állíthatja be a járművezető.

A Red Dot Award a világ legjelentősebb dizájn versenyének tekinthető. A beküldött újdonságok általában három – termékdizájn, márka és kommunikáció dizájn, valamint dizájnkoncepció – kategóriában versenyeznek egymással. Bár a megmérettetés gyökerei egészen 1955-ig nyúlnak vissza, hivatalosan csak a 90-es évektől nevezik ezt a versenyt Red Dot Award-nak, ami Dr. Peter Decnek köszönhető. A díjnyertes alkotásokat évkönyvben, online felületeken, valamint múzeumokban is bemutatják a nagyközönségnek. Idén a traktor mellett két busz, a VDL Citea és az Ebusco 3.0-át is Red Dot Dizájndíjjal tüntették ki.