Az egyik győztes a VDL Bus&Coach legújabb generációs elektromos busza, a Citea. A városi és elővárosi utasszállítás igényeinek megfelelően fejlesztett modellcsalád jelenleg egy szóló és egy csuklós változatból áll. A holland gyártó kínálatában alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós változatok is rendelkezésre állnak ebből a modellből. A jövendőbeli megrendelők 12,2 méter hosszú szóló (LE/LF), 13,5 méter hosszú szóló (LF), illetve 18,1 méter hosszú (LF) csuklós variánsok közül választhatnak.

Az új Citea tavaly májusban, egy online esemény keretében mutatkozott be. Akkor az újdonság nemcsak a dizájnja miatt irányította magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy az e-buszok terén újszerű konstrukciót képvisel. A Citea akkumulátorai nem a tetőn, hanem az autóbusz padlójában kapott helyet. Az akksikat ugyanis azokra a helyekre szerelik be, ahol az ülések dobogókon vannak. Szintén innovatív, ám kevésbé újszerű megoldásnak számít, hogy az autóbusz oldalfalait kompozit műanyagból készítették ennek köszönhetően 15 százalékkal sikerült csökkenteni a Citea súlyát.

Bár az új generációs Citea forgalmazása tavaly kezdődött, már megrendeléseket is adtak le rá a különféle holland, belga, finn, illetve német közlekedési vállalatok. A 12,2 méter hosszú szóló, LF-122 jelölésű változatra már több mint 100 megrendelése van a VDL-nek. Ebbe akár 490 kWh összkapacitású akkumulátor csomag is beszerelhető, ami a gyártó szerint akár 500-600 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz.

A másik díjazott a szintén holland Ebusco volt, amely a 3.0-as városi autóbusz 3D-s dizájntervét (felső kép) nevezte a Red Dot Díjra. A 3.0 elnevezésű jármű egy 12 méter hosszú, kettő- illetve háromajtós autóbusz, amely maximálisan 575 kilométeres hatótávot fog kínálni az üzemeltetőknek. Ez az autóbusz tavaly kapta meg az európai típusbizonyítványt, sorozatgyártása vélhetően idén elstartolhat.