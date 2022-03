A keletnémet kishaszonjárművet, a Barkas B1000-rest 1961 és 1989 között gyártották. Ez idő alatt több mint 175 ezer darab gördült le belőle Chemnitzben (régi nevén: Karl-Marx Stadt). Nem csoda, ha egykoron Magyarországon is széles körben elterjedt és ismert típus volt. Az alig 1,35 tonnás önsúllyal rendelkező járműből rengetegféle változat készült. A megrendelők kisbuszos, zárt furgonos, illetve akár platós kisteherautóként is megvásárolhatták. Egy dolog azonban mindegyik közös volt ezekben a változatokban: valamennyi hajtásáról a jármű orrába szerelt 45 lóerős, 103 newtonméteres benzinmotor gondoskodott, amelyhez négysebességes manuális váltó társult.

Ez a motor persze nem volt túl izmos, hiszen közel 20 másodperc kellett ahhoz, hogy felgyorsuljon vele a Barkas 80 km/órás sebességre. Viszont akár 100 kilométer/órás sebességgel is lehetett vele repeszteni, ha a szükség úgy hozta. Közben pedig a sofőrnek olyan kényelmi berendezések álltak a rendelkezésére, mint a kormányzáras gyújtáskapcsoló, a kiegészítő fűtés, vagy a fűthető hátsó szélvédő. A közel 30 évig tartó sorozatgyártás ideje alatt készültek azért speciális változatok is. Ilyen volt az elektromos, vagy a lakóautós kivitelű Barkas. Ezek leginkább utólagos átalakítások voltak. Előbbi a Villamosipari Kutatóintézethez, utóbbi pedig a legendás Westfaliához köthető.

Az internet bugyraiban keresgélve azért akad a B1000-resből nyerges vontatós változat is. Természetesen általában ezek is utólagos átalakításoknak tekinthetők. Ha korlátozottan is, de volt rá igény, sőt, ma is léteznek kisteherautókból, így például Iveco Dailyből, vagy Ford Transitból épített nyerges vontatók. Annyi bizonyos, hogy a pandémia alatt előkerült Barkas B1000-res nyerges vontató minden tekintetben a párját ritkítja. A jármű eredetileg 1966-ban gördült le a gyártósorról és eredetileg a Német Demokratikus Köztársaságban (NDK) helyezték forgalomba. A sárgára fényezett Barkas egy 6,6 méter hosszú kéttengelyes félpótkocsit húz, amelyet leginkább reklámtáblának használtak egészen az utóbbi időkig.

A jármű valamilyen kalandos úton Szlovákiába került és az M&G Classic autórestaurátor cégnél bukkant fel. Ők árulják egy ideje a Barkast, amiért 20 ezer eurót, vagyis átszámítva 7,5 millió forintot kérnek. Kétségtelen, hogy valódi ritkaságról van szó, ám az ár első hallásra kicsit a valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet. Vagy mégsem?