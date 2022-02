Ettől a doboztól azonnal otthonos lesz a furgonod Ettől a doboztól azonnal otthonos lesz a furgonod 1 /10 vw-mobil-box-hero Fotó megosztása: 2 /10 mobilehomeinabox_6-001 Fotó megosztása: 3 /10 mobilehomeinabox_8 Fotó megosztása: 4 /10 mobilehomeinabox_7 Fotó megosztása: 5 /10 mobilehomeinabox_6 Fotó megosztása: 6 /10 mobilehomeinabox_5 Fotó megosztása: 7 /10 mobilehomeinabox_4 Fotó megosztása: 8 /10 mobilehomeinabox_3 Fotó megosztása: 9 /10 mobilehomeinabox_2 Fotó megosztása: 10 /10 mobilehomeinabox_1 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Volkswagen haszonjárművek nagy-britanniai képviselete ötletes plug-and-play (vagy inkább plug-and-camp) tartozékokat hozott forgalomba, amelyeket a cég furgonjaiban (Caravelle, illetve Caddy) behelyezve instant kempingbusz-funkcionalitáshoz juthatunk.

A mobil egységek kiviteltől függően meglepően sok mindent kínálnak. Az aktuális (T6.1) és előző generációs (T5, T6) Caravelle-ekhez kínált BusBox dupla gázégős konyhamodult, egy mozdulattal kinyitható ágyat (matraccal), ivóvíztartályt, valamint tárolórekeszeket is tartalmaz.

Ugyanez a szerelvény matrac nélkül is megrendelhető, 3340 helyett 2555 angol fontos áron (magyar forintban 1,4, illetve 1,0 millió forintért.) A magunk részéről 400 ezer forintot amúgy is sokallnánk egy matracért, bár lehet, hogy ezzel életünk legjobb alvásáról mondunk le. A matractól megfosztott pakk a VW gyári lakóautójához, a California Beach Tour modellhez is elérhető – logikus választás, hiszen ebben eleve megoldott az éjszakázás.

A Caddy-re méretezett KombiBoxért 2760 fontot (1,15 millió Ft) kérnek, ez a matrac kivételével minden fent említett tartozékot tartalmaz. Ha nem saját matracon aludnánk, hanem a VW-ét kérjük, 495 fontért (207 ezer Ft) azt is kaphatunk. A matracok közötti árkülönbséget alighanem a rendelkezésre álló alapterület indokolja.

Arról sajnos nincs információ, hogy ki gyártja a dobozokat a VW számára, illetve hogy Európa más országaiban, így Magyarországon is kapható lesz-e valamikor a rendszer.