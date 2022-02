Ha manapság beülünk egy Euro VI-os nyerges vontató fülkéjébe, akkor a sofőrágy alól általában hűtőládát és/vagy tárolórekeszt húzhatunk ki. Amennyiben Herman Ribberink találmánya nagy népszerűségre tesz szert, akkor még az sem kizárt, hogy egy kihúzható mobil WC lesz a nyerges vontatók legújabb szériafelszereltsége. A holland vállalkozó által megálmodott toilet rendkívül kevés helyet foglal és lényegében akár utólagosan is integrálható a sofőrágy alá.

Működése egyszerű, amennyiben a gépjárművezetőnek éppen több órát kell rostokolnia valahol két ország határán az autópályán, akkor csak kihúzza azt a fiókot, ami valójában egy WC-deszkát rejt magában. Ebbe használat előtt lényegében csak bele kell helyezni a zárható filterrel rendelkező TruckToilet zsákot, ami mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. A zsák ezt követően légmentesen zárható, és az első legközelebbi parkolónál vagy benzinkútnál már meg is szabadulhat tőle a gépjárművezető. A TruckToilet a fejlesztő szerint teljesen szagmentesen zárható, tehát, akkor sem kell félni a kellemetlen szagoktól, ha esetleg nem sikerül azonnal megszabadulni tőle. A mobil WC bemutatásáról egy holland videó is készült.

Úgy tűnik, hogy Herman Ribberink találmánya felkeltette az érdeklődést, ugyanis állítólag a világ minden tájáról, így például Kanadából is kap megkereséseket a TruckToilettel kapcsolatban. Állítólag a feltaláló már tárgyal teherautó- és kamiongyártókkal is arról, hogyan lehetne ezt a megoldást esetleg már gyárilag integrálni a fülkébe. A találmánynak már saját weboldala is van, és bár ezen nem tüntették fel, hogy mennyibe kerül ez az egység, magát a filterrel rendelkező műanyag zsákot 18,9 euróért, vagyis átszámítva közel 7 ezer forintért lehet megvásárolni a webshopban.

Érdekesség, hogy a holland vállalkozónak nem ez az első ilyen találmánya. Tavaly egy olyan egységgel állt elő, ami az utasülés helyére beszerelhető. Annak a fogadtatása azonban még nem volt kedvező, mivel az túl sok helyet vett volna el a fülkéből. Az azonban tény, hogy olyan problémára kínál megoldást, amire égető szükség van, hiszen a pandémia miatt sok országban rendszeresen előfordul, hogy időről időre bezárják az autópályák mellett lévő pihenőkben kialakított WC-ket, de a koronavírus-járvány alatt az sem volt példa nélküli, hogy le- és felrakóhelyeken egyszerűen nem engedték be a kamionsofőröket a mellékhelyiségekbe.