4 raklapot is elcipel ez az egérkamion

Röviden – Piaggio Porter Mi ez? Apró teherautó. A Piaggio legújabb generációs Porter típusú áruszállítója, amely 2,21 – 2,8 tonna össztömegű változatokban készülhet. Mit tud? Hátsókerék-hajtású, akár 1,6 tonna árut és négy euro-raklapot is el tud szállítani. Mibe kerül? Egy négy raklap szállítására alkalmas változat nettó 5 866 000 millió forintról indul, míg egy billenő platós nettó 6 220 000 forintba kerül. Kinek jó? Soknak lehet jó, akiknél előny, ha a teherautó kis helyen is elfér. Kertészeteknek, építőipari kkv-knak, önkormányzatoknak és gasztro truckot keresőknek.

A Piaggio neve még most is jól cseng Magyarországon, de erősen kikopott a hazai utakról. Reklámautóként, vagy kávéskocsiként még talán lehet vele itt-ott találkozni a kis robogóra épült áruszállítóval. Az új Porter viszont visszahozhatja az olasz márkát a ringbe, feltéve, ha lesz rá fogadókészség a magyar piac részéről.

Kis Piaggio történet Az olasz márka meglehetősen hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanis magát a céget 1884-ben alapította Rinaldo Piaggio. Azóta már gyártottak repülőt, villamost és buszt is, de hazájában mégis leginkább a Piaggio Ape van köztudatban, amellyel újjáépítették Olaszországot a II. világháború után. Ez a modell aztán olyan sikeres lett, hogy még most is gyártják, Ape Classic 400 néven. A Piaggio annyira belejött a kisméretű kishaszonjárművek gyártásába, hogy 1992-ben előállt a Porterrel, ami az olasz gyártó és a japán Daihatsu közötti együttműködés gyümölcse volt és kezdetben kisfurgon, majd később platós változatban is készült. A Porter számos ráncfelvarráson és modernizáláson átesett, majd 2017-ben a Piaggo közös vállalatot hozott létre az egyik legnagyobb kínai járműipari konszernnel, a Fotonnal. Ezen együttműködés keretében teljesen újragondolták a Portert, ami lényegében megkapta a Foton Xiangling V könnyű teherbírású teherautó alvázát és fülkéjét. Az olasz-kínai házasságból született modellt tavaly év elején ismerhette meg a világ, február elején pedig már Budaörsre is begurult belőle néhány darab az olaszországi Pontederában található gyárból.

Külső

Az új Piaggio Porternek kedves ábrázata van és senki nem mondaná meg róla, hogy kínai felmenőkkel rendelkezik. Rormaterve nem túlságosan karakteres, de egy teherautónál nem is ez lesz a legfőbb vonzóerő. A sörnyitószerű logó viszont az egyedi stílusjegyek közé sorolható. Színezetlen lökhárítója már-már művészi értékkel bír, annyira aprólékos és részletgazdag. Tulajdonképpen minden élt, bevágást és geometriai formát meghagytak rajta, amit a tervező eredetileg a tervezőasztalon megálmodott.

A Porter többféle méreteben készül, így 1680 mm – 1800 mm-res szélességgel, 4 215 mm – 5095 mm-res hosszúsággal és 1 840 mm-es magassággal választható. Bár a héten lezajlott magyarországi bemutatón leginkább a síkplatós kivitelek voltak megtekinthetők és kipróbálhatók, ennek ellenére merev falú dobozos, platós (fix és billenő) ponyvás, illetve akár furgon kivitelben is készülhet. Utóbbit azonban még egy darabig nem fogják forgalmazni idehaza.

A platós Porterből létezik szimpla-, illetve duplakerekes variáns is. Előbbi 2650 mm és 3070 mm, utóbbi pedig 3000 és 3250 mm-res tengelytávolsággal rendelkezik. A konstrukciós elv mindegyiknél ugyanaz: a motor nem a jármű orrában, hanem a fülke, a vezetőülés alatt van. A masszív teherbírást a vastag hosszanti tartókkal rendelkező létraalváz, illetve a dupla parabola laprugós hátsó felfüggesztés biztosítja. A Porterek közül a 2,8 tonnás össztömegű változat rendelkezik a legnagyobb teherbírással ez ugyanis akár 1,44 tonna rakományt is el tud szállítani.

A plató mérete, tehát a rakfelület hossza a gyártáskor rugalmasan alakítható. A minimál változatot a 2200 mm hosszú és 1680 mm széles plató jelenti, de akár 3080 mm hosszú és 1800 mm széles mérettel is megrendelhető a Porter. A legkisebbnél kettő, míg a legnagyobbnál négy Euro-raklap tehető fel az áruszállítóra. A lehajtható, 800 mm magas alumínium oldalfalaknak köszönhetően pedig akár homokot, sódert, vagy földet is szállíthatunk vele. Bár alapvetően ilyen méretekkel a városi, belvárosi áruszállítás igényeinek felelhet meg leginkább ez a kisteherautó, ennek ellenére nem lóg le a hasa a földre. Elől-hátul 33 fokos terepszögekkel rendelkezik, így földutakon, nehezebb útviszonyok között is könnyebben is közlekedhetünk vele.

Belső

Az utastér is egyértelműen megüzeni a városi felhasználást. Nagy utakat nem érdemes vele bevállalni, legalább is magas embereknek, mert én a magam 187 centiméteres magasságával meglehetősen lassan és körülményesen tudtam bepréselni magam a fülkéjébe. Az első gondolatom az volt, hogy ezt inkább az ázsiai testeknek találták ki, mert európai mércével mérve szűk a lábtere, kicsi a fejtere, a válltér pedig ismeretlen fogalom a Porterben. Ha két fő utazik benne, akkor szinte összeér a válluk, főleg, ha kabátban vannak.

Mégis, ha el tudja az ember fogadni a tudatot, hogy bár az ölében van a kormány és az ülést már nem tudja hátrébb tolni, akkor néhány pozitívumot is észre vehet. Ezek közé tartoznak a széles visszapillantó tükrök, amelyekben jól látható a plató hátulja, illetve az is jó, hogy relatíve magasan ül a gépjárművezető, vagyis jól belátja a Porter környezetét. A kezelőszervek nem igényelnek hosszas tanulmányozást. Gomb szinte nincs is benne a klíma kapcsolója, valamint az elakadásjelzőn kívül. Illetve a kormánykeréktől balra még elhelyeztek egy kapcsolót, ami arra való, hogy a sofőr kiválassza, hogy éppen benzinnel, vagy gázzal közlekedik, de erről majd később.

A műszeregység mechanikus, de a sebesség és a fordulatszámmérő között van egy picinyke folyadékkristályos kijelző, amin az olajhőmérsékletet és a üzemanyagtank telítettségét lehet megtekinteni. A műszerfal középső részén egy rádió kapott helyet, no meg a légkondi tekerőgombjai. USB-töltőpont egyáltalán nincs, csak egy 12 V-os szivargyújtó ami a váltókarral néz farkasszemet. A kesztyűtartót és az utasajtók oldalzsebeit leszámítva egyáltalán nincs benne tárolórekesz, pozitívum viszont, hogy a műszerfal tetején egy telefontartó található. Így könnyebben nézhetjük mondjuk a mobil eszközön futtatott navigációs rendszer információit.

Technika

Az 1,5 literes, négyhengeres benzinmotort a kabin alá építették be és ha valamiért hozzá kellene nyúlni, akkor azt a vezetőülés ülőlapjának felhajtásával lehet megtenni. Az Euro VId károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő egység lánchajtású felső vezérműtengelyekkel, kettős, változó vezérlésű szelepvezérléssel, valamint alumínium ötvözetből készült hengerblokkal és hengerfejjel készül. Az erőforrás 106 lóerős (78 kW) teljesítményét 6000 percenkénti fordulatszám mellett adja le, forgatónyomatéka pedig 136 Nm.

Az 1498 köbcentiméteres motor lényegében egy dual fuel egység, vagyis benzinnel, vagy akár CNG/LPG-vel is üzemeltethető. A jármű hatótávolsága rugalmasan alakítható a megrendelők igényei alapján: a CNG-nél 530-610 km, az LPG-nél pedig 530-720 kilométeres hatótáv állhat rendelkezésre. A gazdaságosabb üzemeltetésen kívül a gázhajtásnak kétség kívül vannak környezetvédelmi előnyei is a benzinnel szemben. Az LPG-vel 10 százalékkal, a CNG-vel pedig 20 százalékkal kisebb lehet a jármű károsanyag-kibocsátása. A tervek között szerepel azonban egy tisztán elektromos verzió elkészítése, így a jövőben a Porter zéró lokális emissziójú változatban is elérhető lesz.

Valamennyi változat hátsókerék hajtást használ, így a kis Porter agilisabban vezethető a hasonló kategóriájú kisteherautókhoz képest. A gyártó két különböző végáttétellel (4,889 és 5,286) kínálja a modellt, ezért a hátsó kerekek maximális kapaszkodóképessége 23-24, illetve 26-27 %-os lehet. A jármű elől MacPherson felfüggesztést használ, hátul pedig dupla parabolikus laprugókat építettek be. A kisteherautó elektro-hidraulikus rendszerrel is kérhető, ami legfeljebb 45 fokos szögben tudja megbillenteni a platót. Ez éppen elég ahhoz, hogy a korábbal fellapátolt sóder, vagy homok elegánsan lecsusszanjon a helyéről.

Vezetés

A hazai bemutatón kipróbáltuk az egyik Piaggio Portert és már rögtön az első métereken feltűnt, hogy a kormánya kissé érzéketlen, ugyanakkor kis sebességnél könnyen manőverezhető. Bár elektromos kormányrásegítést használ, azért van a kormánykeréknek egy kisebb holtjátéka. Tehát ha kis mértékben elfordítjuk jobbra, vagy balra és lényegében nem történik semmi. Manőverezés közben pedig olyan érzésem volt, mintha az első generációs Twingo kormányával lenne dolgom.

A több mint 100 lóerős teljesítmény ígéretesnek hangzik, de azért a Porterrel nem lehet úgy kilőni piroslámpánál, mint az az ember elsőre gondolná. A kisteherautó még üres platóval is komótosan gyorsul, általában 2000-2500 percenkénti fordulatszámnál kéri a manuális váltó a felváltást. Az ötödik fokozatban aztán már csak a gázt lehet nyomni, de eltart egy darabig, amíg városi tempóról felgyorsul legalább 80-90 km/órás sebességre. A Kamaraerdei úton viszont hiába nyomtam padlóig a gázt, csak lomhán akart felfelé kapaszkodni az emelkedőn.

Magabiztosan és könnyedén lehet vele parkolni köszönhetően a széles külső tükröknek. A belső visszapillantó tükör viszont torzít, hogy arra nem szabad hagyatkozni, az abban látottaknak haladás közben van szerepük. Nem éreztem hiányát tolatókamerának, vagy parkoló radarnak. Jól be lehet látni a környezetét, nem igazán vannak olyan holtterek, amelyek zavarnák a sofőrt a parkolási manőverek elvégzése közben ebben a kisteherautóban. Bár a Porter által képvisel technika kétségtelenül egyszerű mint a kő, azért van benne egy hasznos biztonsági funkció is: a platót csak úgy lehet megbillenteni, ha a motor le van állítva, illetve a kézifék be van húzva. Ekkor a kormánykerék mellett lévő kis gomb segítségével már el is végezhető a művelet.

Költségek

A rövid- és hosszú tengelytávú változatok szimpla-, vagy duplakerekes hátsó tengelyekkel való kombinációja 1400 féle változat kialakítását teszi lehetővé a gyártó szerint. Vagyis választék van bőven, a Porter teljes mértékben a megrendelő elképzelései szerint alakítható. A kis fülke miatt az autó 60 százaléka lényegében hasznos rakodófelület, ami nagy előny, hiszen amellett, hogy könnyedén elfér a szűk belvárosi utcákon, egy fuvarral sokat tud vinni, ezáltal hatékonyan lehet vele dolgozni.

Egy négy euro-raklap szállítására alkalmas változat nettó 5 866 000 millió forintról indul, míg egy billenő platós változat nettó 6 220 000 forintba kerül. A Porter három felszereltségi szinttel – Start, Plus, Top – vásárolható meg, de mindegyiknél alap az elektromos kormányrásegítés, a visszagurulás-gátló, az elektromos ablakemelő, és a távvezérlésű ajtózár. A modell olyan extrákkal dobható fel, mint a fűthető és elektronikusan behajtható visszapillantó tükrök (Plus és Top), a LED-es ködlámpák, illetve a színre fújt lökhárító (Top).

A könnyű teherbírású kisteherautók terén a Porter az egyik legolcsóbb modellnek számít, ami nyilván a kis fülkének és az egyszerű technikának köszönhető. Aki már kicsit magasabb komfortot, modernebb és tágasabb fülkét, illetve nagyobb teherbírást keres, az nyilván inkább a táblázatunkban szereplő versenytársak közül fog választani.

Piaggio Porter NP6 – Listaár, forint (nettó) Fiat Ducato 3.5t 2.2 Mjet (140 LE) 9 281 000 Ford Transit 2.0l TDCi (130 LE) 8 193 500 Volkswagen T6.1 RT platós 2.0 TDI (110 LE) 10 019 000 Mercedes-Benz Sprinter L1 (114LE) 10 030 000 Piaggio Porter (100 LE) 5 866 000

Értékelés

A Piaggio Porter megújult és ezt kihasználva újra megszólítja a magyar vásárlókat is. Kétségtelen, hogy nagyon kedvező ára van, de jellegéből adódóan inkább városi használatra való. Bár régen a kispolszkit nevezték egérkamionnak, véleményem szerint a Porter bejelentkezett ennek a jelzőnek a birtoklására, mert bár kicsi, de mégis sok terhet tud cipelni. Erre pedig büszkék lehetnek a fejlesztők.

Kiválóan alkalmas lehet kertészetek, vagy építőiparban tevékenykedő kkv-k teherszállítási feladatainak ellátására. Mindemellett természetesen speciális felépítményekkel akár kommunális járműként, vagy food truckként is megállhatja a helyét, hogy a híres gasztro-blogger-vlogger influenszerek egy egyedi járművel prezentálhassák a portékájukat. Az sincs ugyanakkor kizárva, hogy a hazai tüzépek egyik alapjárműve lesz.

Mellette – Ellene Kedvező ár

Egyszerű technika

Nagy visszapillantó tükrök

Nagy terhelhetőség

Környezetbarát üzemeltetés Kicsi és szűk fülke

Érzékelten kormányzás

Lomha motor

Kevés tárolórekesz

