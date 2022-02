A Frontiers North Adventures régóta meghatározó szereplőnek számít a turizmusban Kanadában. A cég székhelye Manitoba-tartomány északi részén, Churchill városban van. Ezt a települést a “világ jegesmedve fővárosának” is szokták nevezni, mivel környékén rengeteg fehér bundás maci él. A cég már hosszú évek óta szervez túrákat turisták számára, hogy bemutassák a tundra élővilágát, vagy, hogy elkápráztassák az érdeklődőket a sarki fények látványával. De a legtöbben leginkább azért jönnek ide, hogy testközelből és természetes élőhelyükön nézhessék meg a jegesmacikat. A túrákhoz 12 speciális járművet használnak, amelyek képesek közlekedni a hóban, vagy a fagyott, göröngyös talajon.

Nemrég úgy döntöttek, hogy átalakítják az egyik “terepbuszukat” éppen ezért felkérték a Red River College (RRC) intézetet, hogy vegye kezelésbe az egyik kéttengelyes Tunda Buggy-jukat. Az átalakítás lényegében nem érintette a jármű megjelenését, mert a munkákatok során lényegében csak “lekapták” a karosszériát az alvázról, kiszerelték a dízel hajtáslánc komponenseit és helyére villanymotort, átalakítókat és lítiumion akkumulátorokat építettek be. A Tundra Buggy hajtásáról eredetileg egy International DT 466-ből származó 235 lóerős dízelmotor gondoskodott, így egy ezzel nagyjából azonos nyomatékot és teljesítményt kínáló egységet kellett találni.

Bár a hajtáslánc teljesítményével kapcsolatban egyelőre nem árultak el sok részletet, annyi bizonyos, hogy az akkumulátorokat egy használt elektromos buszból szedték ki. A 1,7 méter magas és 1,1 méter széles gumiabroncsokon közlekedő jármű egy feltöltéssel összesen 12 órán keresztül tud üzemelni. Mivel az akkumulátorokat a két tengely közé építették be, így a Tundra Buggy stabilitása is sokat javult, de egyébként sem szabad 45 km/óránál nagyobb tempóval közlekednie. Érdekesség a 40 személyes terepbuszt úgy tervezték meg, hogy a hátsó “teraszán” közvetlen közelről is lehessen fotózni a jegesmedvéket. Mindezt azonban óvatosan kell tenni, mert egy jegesmaci felágaskodva akár 3,39 méter magas is lehet.

A Frontiers North Adventures idővel valamennyi Tundra Buggy-ját szeretné átalakítani. Számítások szerint így teljes flottával 3500 tonnányi szén-dioxid kibocsátás lenne megspórolható mintegy 25 év alatt.