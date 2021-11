Röviden – Ford Ranger limitált sorozatok Mi ez? A Ford európai pickupja, az egyik legnépszerűbb idehaza a 3,5 tonnás változatok között. Az amerikai cég limitált szériás modellekkel folytatja a magyar vásárlók szívének meghódítását. Mit tud? Át lehet vele menni árkon-bokron. Menet közben kapcsolható négykerék-hajtás, lejtmenetvezérlés és dögös külső. Mibe kerül? A legolcsóbb limitált szériás változat (Wolftrak) nettó 10 810 000 forintba kerül, a Mustang váltójával szerelt Raptor Limited Editionért pedig nettó 14 370 000 forintot kell letenni az asztalra. Kinek jó? Mindenkinek, aki szeretne egy igazi hobbiterepjárót, vagy egy olyan munkaeszközt, amivel egy tonnát el lehet szállítani. Vagy amivel 3,5 tonnát is lehet vontatni.

A Hungaroring aligha szorul bemutatásra, nincs olyan magyar, aki ne hallott volna róla. Az azonban talán kevésbé ismert tény, hogy a mogyoródi Forma-1-es versenypálya egy vadregényes, szintkülönbségekben bővelkedő 30 hektáros erdőt rejt. Ide hozta el a Ford a Ranger új limitált változatait, hogy bemutassa azokat. Így találkoztunk a Raptorral, a Stormtrakkel, a Wolftrakkel és az MS-RT-vel is. Hogy mennyire nagy területről van szó, azt jól mutatja az az egyszerű tény, hogy a Hungaroring off-road tereppályájának is otthont adó erdőben az utak hossza eléri a 20 kilométert. Ezek között szép számmal akadnak olyanok is, amelyeket a különféle vízfolyások alakítottak ki az elmúlt évtizedekben, de természetesen mesterségesen kialakított, azaz tereppapucsokkal letaposott erdei utakban is bővelkedik ez a rész.

Ez az erdei fauna már a kezdetek-kezdetén fontos volt a Hungaroring számára. 1986-ban a mogyoródi Forma-1-es pálya építésekor az akkori sajtófőnök, László Erika emelte fel a szavát az ottani élővilágért. Amikor meghallotta, hogy az ott élő nyulakat és szarvasokat egyszerűen le akarják lőni, akkor minden létező fórumon kikelt ez ellen és végül sikerült elérnie, hogy lefújják az akciót. A békés kis erdőben ma is élnek nyuszik és állítólag őzek is járnak errefelé. Néha azért olyan ragadozók is felbukkannak, mint a limitált szériás Rangerek.

Ahol a víz elment, ott talán a Wolftrak is elfér. Így néz ki egy meder a Hungaroring Forma-1-es pálya közepén lévő kis erdőben. Forrás: Ford

Külső

A hazai pick-upok szegmensében piacvezetőnek számító Ford Ranger limitált szériás változatai nem teljesen egyformák. Fényezésre főleg, de a méretek sem egészen egyeznek. Ha egy képzeletbeli számegyenesre akarjuk tenni őket, akkor a sort a Stormtrak és a Wolftrak nyitná, amelyek egyformán 5282 mm hosszúak, 1815 mm magasak és 1867 mm szélesek a tükrökkel együtt. Mindkét változat 18 colos gumiabroncsokon gurul, hasmagasságuk pedig így 232-237 mm között van. Aztán következik a 20 colos terepgumikkal szerelt MS-RT, amely már 5,3 centiméterrel hosszabb (5335 mm), 5,7 centiméterrel szélesebb (1924 mm) és 2,2 centiméterrel magasabb karosszériával rendelkezik, mint az előbb említett két modellváltozat. A csúcsragadozó pedig a 17 colos kerekeken a Raptor Special Edition a maga 5398 mm-es hosszával, 2028 mm-es szélességével és 1873 mm-es magasságával. A hasmagassága is ennek a modellváltozatnak a legnagyobb, hiszen eléri a 283 millimétert.

A négyféle limitált széria, négyféle eltérő stílust képvisel. Mindegyik másképpen látványos. A Raptor Special Edition motorháztetején, tetőlemezén, alsó karosszérialemezén, hátsó sárvédőin és platóhátfalán végigfutó, vörössel szegélyezett, dupla fekete versenycsíkozás sportos megjelenést kölcsönöz az amúgy sem unalmas formavilággal rendelkező Rangernek. Ez a modellváltozat háromféle – Performance Blue, Conquer Grey és Frozen White – színben érhető el. Valamennyi színváltozatnál közös elem a feketére festett kilincs, de ugyancsak ebben a színben pompáznak az első és a hátsó lökhárítók, valamint a jellegzetes, dombornyomású hűtőrács is.

Az új MS-RT limitált szériás változat kidolgozásában a rali világából érkező brit M-Sport is részt vett. Az eredmény egy olyan tetszetős pickup lett, amely a motorsportok világát és stílusát idézi meg. Különlegessége a kézzel kialakított orr-rész, a méhsejt mintázatú szénszálas hatású hűtőrács és a beépített ködfényszórók. A markáns benyomást tovább erősítik az OZ Racing könnyűfém felnik, az erőteljes sárvédő-szélesítések és a feltűnő küszöbelemek. Ez a modellváltozat is háromféle – Frozen White, Sea Grey és Agate Black – fényezéssel érhető el. Az autó megjelenésére a karbon hatású tükörház és az áramvonalas bukócső teszi fel a koronát.

A Stormtrak a sportkocsikat idéző Rapid Red fényezésben készül, amelyhez tökéletesen passzolnak a jármű orrán a piros légbeömlőbetétek. A kabin mögötti áramvonalas légterelő elem, a visszapillantóház, a kilincsek, valamint az alsó védőelemek matt fekete fényezésűek, de a megrendelők a karosszériavédő elemeket akár Frozen White vagy Blue Lighting fényezéssel is kérhetik. Összességében azonban inkább vörös-fekete árnyalatokban jön ki ennek a modellváltozatnak a dögössége. Mi több, ennél már az alapfelszereltség része a platóbélés, a raktérmegosztó, valamint a Ford új motoros csomagtérrolója is, amely kényelmesebbé teszi a rakományok szállítását.

Az összes közül talán a Wolftrak tekinthető a legvisszafogottabbnak a szó legnemesebb értelmében. A modellváltozat sötétszürke (Conquer Grey) vagy világosszürke (Sea Grey) árnyalatban is rendelkezik. Mindkét színhez jól passzol a fekete hűtőrács, a szintén fekete alsó karosszéria védőelemek, valamint a fekete könnyűfém felni. Sőt, ez az egyetlen olyan limitált szériás Ranger, amelyik hosszan hátranyúló, sportos bukócsővel rendelkezik, amely nemcsak az autó megjelenését varázsolja különlegessé, hanem a különféle szállítmányok rögzítésénél is jól jön. A Ford úgy számol, hogy ez a modellváltozat elsősorban a gazdák, illetve az erdészek körében lesz népszerű idehaza. Platóján 1179 kilogrammnyi áru szállítható, de a Stormtrakkal (1024 kg), az MS-RT-vel (1110 kg) is sokat el lehet vinni. A legkisebb teherbírással a Raptor rendelkezik, amelynek platóján 545 kilogrammnyi rakomány szállítható.

Belső

A limitált szériás Rangereknél drasztikus eltérés nincs az utasteret illetően, de kisebb-nagyobb dolgokban azért különböznek egymástól. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy mindegyiknek saját stílusa van. A dupla kabinos kivitelű Ranger Raptor Special Editionben piros varrások futnak végig a műszerfalon, a kormánykeréken és az ajtóburkolatokon. Ez a modellváltozat egyedi ülésekkel rendelkezik, amelyek a széles oldal- és a combtámasznak köszönhetően akkor is a helyén tartják az embert, amikor egy homokos alföldi pusztán csapatja a Rangerrel 60-80 km/órás tempóval. A háttámla egyedi kialakítása pedig kifejezetten sportos karakterrel ruházza fel a Raptort.

A szimpla és dupla kabinos kivitelben készülő MS-RT belsejében nagyokat lehet szippantani a bőrillatból, hiszen mind az ülések, mind pedig a műszerfal teteje fekete bőrborítást kapott. A narancssárga cérnavarrások kellemesen világítanak ebben a sötét tónusú utastérben, az MS-RT logó pedig nemcsak a műszerfalról, de az ülések háttámlájáról is visszaköszön. A dupla kabinos kivitelben és hosszított platóval készülő Stormtrak utasterében az üléseket ugyanaz a bőrkárpit borítja, mint a Raptorban. A külső fényezéssel összhangban azonban a varrásokat piros cérnával végezték el, a kesztyűtartó feletti dekorelem pedig fényesfekete lett, erre pedig egy piros szélekkel rendelkező “Stormtrak” felirat került.

Hétköznapi elegancia – így lehetne a legjobban jellemezni a Wolftrak utasterét. Az ülések és a műszerfal fekete, az oldalsó burkolatok pedig fekete és grafitszürke árnyalatúak. Ezt a kissé egyhangú megjelenést remekül dobják fel a krómhatású keretekkel beépített légbeömlők, valamint a szintén krómhatású bevonattal ellátott ajtónyitók. A műszerfal struktúráját illetően nincs érdemi különbség a négy limitált szériás változat között. A kormánykerék mögül mechanikus műszeregység köszön vissza, a Ford személyautóiban és haszonjárműveiben alkalmazott fedélzeti komputerrel együtt. A műszerfal közepén pedig a multimédia és infotainment rendszer 8 colos érintőképernyője kapott helyet, amin nemcsak a navigáció, hanem a tolatókamera képe is megjeleníthető.

Összességében mind a négy limitált szériás változat komfortos és kényelmes utastérrel rendelkezik. Az első üléssorban még a nagy lábtérnek, valamint a középső könyöktámasznak, valamint az extra vastag ülőfelülettel ellátott ülésnek köszönhetően az embernek olyan érzése lehet, mintha a saját kanapéjáról indult volna utazásra. Nyomorogni a hátsó üléssorban sem kell, könnyedén be tudtam ülni magam mögé és a kilátás sem sokkal rosszabb. A Super Space fülkével szerelt MS-RT-nél egészen érdekes megoldás, hogy az első üléssor mögött van egy kis üléspad. Ide kényelmesen jobb oldalról lehet beszállni: először ki kell nyitni az utasajtót, majd ki kell hajtani a keskeny, B-oszlop helyén lévő kis ajtót. A be- és kiszállás gyerekjáték a Rangereknél, hiszen van masszív fellépő és szükség esetén kapaszkodó is.

Technika

A Raptor Special Edition, a Stormtrak és az MS-RT hajtásáról a Ford 2.0 literes EcoBlue Bi-turbo dízelmotorja gondoskodik, amelynek 213 lóerős teljesítményét és 500 Nm-es forgatónyomatékát egy 10 fokozatú automata sebességváltó továbbítja a kerekekhez. A Raptornál ez az egység a Ford Mustangból lett átültetve, amely rendkívül gyors kapcsolást tesz lehetővé. A Wolftrakban 2.0 literes, 170 lóerős EcoBlue dízelmotor dolgozik, amelyhez hatfokozatú manuális vagy tízfokozatú automata sebességváltót választhatnak a jövendőbeli üzemeltetők.

Valamennyi limitált szériás változat menet közben kapcsolható négykerék-hajtást kínál. Így az elektronikusan zárható hátsó differenciálműnek és a terepgumiknak köszönhetően a legkeményebb talajon is megállják a helyüket. A felező fokozattal pedig a lejtős, sziklás és laza, homokos talajon sem vallanak szégyent. A Raptor Special Edition elektronikus terepvezérlési rendszert alkalmaz, így az autó teljes mértékben az aktuális terepviszonyokhoz igazítható. E beállítások között találjuk a Baja üzemmódot, ami alatt kivételesen nem a halászléről is ismert várost értjük, hanem a Baja 1000-et, amely a világ egyik legismertebb nagysebességű terepralija. Ha ezt választjuk, akkor a rendszer úgy hangolja át az autó reakcióit, hogy az optimális legyen a nagy sebességű terepezéshez.

A Raptor Special Editionnél a terepen történő száguldást a Ranger XLT sorozathoz képest 150 milliméterrel szélesebb nyomtáv és az 51 milliméterrel megemelt hasmagasság teszi lehetővé. Felfüggesztésének első kettős keresztlengőkarjai alumíniumból készülnek, a hátsó futóműve pedig multi-link rendszerű. A Rapter Fox lengéscsillapítói úgynevezett pozícióérzékelő funkcióval rendelkeznek, így mindig a pillanatnyi útviszonyoknak megfelelően változik a csillapítás mértéke. A limitált szériás Rangerekkel nemcsak szállítani lehet, de az MS-RT, a Stormtrak és Wolftrak 3500 kilogrammnyi, míg a Raptor 2500 kilogrammnyi súlyt képes vontatni.

Vezetés

A Hungaroring off-road centrumában mind a négy limitált szériás változatot sikerült elcsípni egy-egy körre. Volt olyan, amelyiket többre is. A rendezők instruktorokat is biztosítottak, nem véletlenül, hiszen a pálya közepén lévő erdőbe alapos helyismeret szükségeltetik. Az első két kanyarnál még azt gondoltam, hogy megyünk néhány kört vízszintesben, aztán indulunk is vissza, nehogy megkarcoljuk a gépeket. De nem, a Ford bevállalta és az egyik legdurvább terepre eresztette ki a Wolftrakeket. Amikor az egyik vaskos akácfa után vettem egy balost, akkor hirtelen egy, a természet által kialakított mély mederben találtam magam. A pickup olyan szögben kezdett el dőlni, hogy éreztem, az öv már visszahúzza a felsőtestemet. Finom fékhasználattal és óvatos kormányzással valahogy sikerült leereszkednem az árokba, amit akkor egyenesen kanyonnak éreztem.

És elkezdett bennem dolgozni az adrenalin. Előjött a kalandvágy. A kihívás teljesítése iránti igény, amit akkor érez az ember, amikor off-roadozik. Leereszkedni egy kidőlt fákkal, belógó faágakkal és süppedős talajjal tarkított patakmederben, nem mindennapi élmény. Azt hiszem, ilyeneket szeretnek átélni a bakancsos túrázók is. Egy pickup kormánya mögött azonban az ember hirtelen ezerfelé kezd el figyelni. A parkolóradar persze jelzi, mikor kerül túlságosan közel egy fatörzs. Gyakorlatilag percenként. Nem tudsz olyan kormánymozdulatot tenni, hogy ne kellene kerülni valamit. És természetesen egy karcolást sem akarsz ejteni egy olyan kocsin, ami nem is a tiéd. A pupilla kitágul, a légzésszám emelkedik. Számtalan olyan pillanatot él át az ember, amikor ki kell hajolni az ablakon, hogy tényleg elmegy-e a tető a mederre dőlt fatörzs alatt, vagy, hogy megnézd, sikerül-e feltenni a kereket arra a sziklára, ami megment attól, hogy belesüllyedj a sárba.

“Ne szívasd magad, próbáld ki a lejtmenetvezérlőt!” – jött az utasítás a jobbegyből. Csak egy kapcsoló a sebváltó előtt, lábat le a fékről és mehet is a buli. Tényleg bízzam rá magam az automatikára? Ne fékezzek relfexből egy csúszos falevelekkel borított, süppedős erdei úton? És tényleg, a lejtmenetvezérlő időnkénti rezgésekkel adja a tudatomra, hogy dolgozik az elektronika, fékezi a kerekeket úgy, ahogy kell, én pedig csak kormányzok és a lábaimat pihentetem a padlón. Oké, nem a méret a lényeg, de vannak helyzetek, amikor milliméterek is számítanak. Például akkor, amikor el akarod kerülni, hogy odaverd a kocsi orrát, vagy a vonóhorgot a betonhoz egy sáros vízzel teli merülésnél. Ezért a 35 fokos lejtőn szinte lábujjhegyen kell leereszkedni, kijönni pedig olyan gázpedálkezeléssel kell, mintha tojáshéj lenne a pedál alatt. És az a durva, hogy az elektronika elbírja, nem kezd el fulladozni a kocsi, nem esik le a fordulatszám. Mégis valahol az ösztönökkel ellentétes egy 35 fokos emelkedőn nem emberesen adagolni a gázt.

A Ranger kormányzása kis sebességnél is precíz és pontos. Nem igényel nagy erőkifejtést manőverezni vele, szinte azonnal reagál a kormánymozdulatokra. Bár eddig távol állt tőlem nagy sebességgel csapatni egyenetlen talajon, de a Raptorral ezt is be lehetett vállalni. Az élmény kétségtelenül újra előhozza a gyermeki ént. És nem utolsósorban a szabadságot és a felfedezés élményét. A Raptor az összes limitált szériás példány közül a legvagányabb és legdinamikusabb is. Oda lehet neki lépni emelkedőn is, de meg sem kottyan neki. Lejtőn persze vigyázni kell vele is, mert nagy sebességgel legurulva a sofőrülésből olyan érzése lehet az embernek, mintha bele akarna állni a földbe. Ha választani kellene a limitált szériás változatok közül, hogy melyikkel megyek világ körüli útra, akkor a Raptorra tenném a voksom. A lengéscsillapítása arany középút: se nem túl feszes, se nem túlságosan “ringatózós”. A sofőr kapcsolata nem szűnik meg a talajjal ebben a pickupban. Érzed, hogy milyen göröngyökön vagy gödrökön mész keresztül, de mégsem rázza ki a veséd. Vagyis pont jó.

Költségek

Korábban csak szóbeszéd szintjén hallottam, hogy a limitált szériás változatok igazából különösebb reklám nélkül fogynak el a kereskedésekből. (És azt is, hogy sokan az áfázás miatt is szeretik.) Most már értem, miért van ez így. Ha Ford Rangerre vágynék, nem akarnék ezek után átlagos, utcai verziókat. A legolcsóbb dupla kabinos változat, a Wolftrak nettó 10 810 000 forintba kerül. A Stormtrakot 12 960 000 forintért, míg a Raptort 14 370 000 forintért lehet hazavinni áfa nélkül. A csúcsot meglepő módon az árlistában az MS-RT képviseli, amit nettó 15 810 000 forintért szerezhet meg valaki. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy utóbbi esetén a január elsejétől érvényes árról van szó, míg a többi limitált szériás változatnál a júliusban kiadott árakkal számolhatunk.

Értékelés

A pickup-piac egyáltalán nem könnyű műfaj, elég, ha csak arra gondolunk, hogy eddig már több nagyobb gyártó, így például a Mercedes-Benz, vagy éppen a Fiat bicskája is beletörött már ebbe a kérdésbe. A Ford Ranger slágertermék és a magyar piac évről évre vastapssal köszöni meg a létezését. Ők pedig élvezik a rivaldafényt, ezért újból és újból újabb produkciókkal szórakoztatják a nagyérdeműt. Kétségtelen, hogy a Ford élményt és stílust ad a pickupjai mellé, így azok többet is képviselnek annál, mintsem, hogy pusztán igáslóként tekintsünk rájuk.

De ennek el is kérik az árát rendesen, hiszen ha azt nézzük, hogy a piaci második Hiluxot már nettó hétmillióért is meg lehet venni, akkor elmondható, hogy a Rangernek nemcsak a megjelenése, hanem az árazása is prémium. Nagy kérdés a jövőt illetően, hogy mennyire tud beleszólni a “luxus” pickupok versenyébe a szegmens új játékosa, a Jeep Gladiator, amelynél a legolcsóbb változatért nettó 17 millió forintot kérnek el. A pickupok között az igazán “amerikás” élményt kétségtelenül a Ranger nyújtja most.

Mellette – Ellene Jól működő vezetéstámogató rendszerek

Kényelmes és komfortos fülke

Erős motorok

Kiváló vezetési élmény Relatíve magas ár

Csak apró különbségek vannak az utastérben a modellváltozatok között

Szavazás