A 2021-es Solutrans nemzetközi kiállításon jelentették be, hogy az új Renault Kangoo és a Mercedes-Benz Citan közösen nyerte el a 2022-es Év Nemzetközi Furgonja díjat. A második helyen az ötödik generációs Volkswagen Caddy végzett, a dobogó harmadik fokára pedig a Stellantis kisméretű elektromos áruszállítói és a Toyota Proace City Electric állhattak fel.

Az Év Nemzetközi Furgonja díj egyik fő értékelési szempontja az, hogy miként járulnak hozzá a járművek a kishaszongépjármű szektor hatékonysági, biztonsági, fenntarthatósági és a környezetvédelmi elvárásaihoz. A 2022-es díj jelöltjei között hagyományos dízelmotoros hajtásláncokkal és elektromos variánsokkal is találkozhattunk. Összesen tizenegy gyártó tizennégy frissen bemutatott haszongépjárműve közül kellett kiválasztania a zsűrinek a győztest” – mondta Jarlath Sweeney, az International Van of the Year elnöke.