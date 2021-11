Az áruelosztó raktárakban nap mint nap folyamatosan mozgatják az árukat, hogy azok minél hamarabb boltok polcaira kerülhessenek. A beérkező és kimenő kamionokat targoncákkal, vagy árumozgatókkal pakolják ki, vagy éppen rakják tele élelmiszerektől és már dolgoktól roskadozó raklapokkal. Így van ez már mióta világ a világ, de természetesen a targoncák is folyamatos technikai fejlődésen mennek keresztül. Ezek közé tartozik, hogy a földgázzal és dízellel üzemelők mellett egyre több az elektromos is.

A villanyhajtás valamiért úgy van a köztudatban, mintha az korunk vívmánya lenne, de igazából már sok-sok évtizeddel ezelőtt, nagyszüleink is láttak benne fantáziát. Jó példa erre ez Magyarországon fellelt Amiese 55-ös elektromos targonca, amelyet a Jungheinrich mutatott be 1953-ban. Ha azt vesszük, hogy targoncák 1920 óta készülnek, akkor elmondható, hogy kifejezetten innovatív darab volt a maga korában. Kis kutatás után gyorsan rá lehet jönni, hogy ez meglehetősen korai szériás, ugyanis 1956-ban, azaz 65 évvel ezelőtt gyártották. Ennél egy évvel idősebbet csak Németországban sikerült találni, amikor a Jungheinrich nekiállt felkutatni a legidősebb példányokat, hogy egyet-egyet megmentsen belőle.

A négytámaszú, egyenáramú hajtást és relés vezérlést használó Amiese 55-ös 650 kilogrammos teherbírással rendelkezik. Kormánya még mechanikus, ezért a nap végére azért megérezhette a rajta ülő targoncás a vele töltött órákat. Lényeges előnye volt azonban az alacsony szervízigény és a csendes működés. A cikkünk alanyául szolgáló elektromos targoncát 2007-ig használták Magyarországon. Akkor azonban a gyártó hazai forgalmazója a Jungheinrich Hungaria Kft. visszavásárolta, de a gép még most is üzemképes, azaz simán be lehetne vetni dolgozni, ha arra lenne szükség. A benne lévő akkumulátort 1999-ben cserélték, így pár évet még biztosan ki tudja szolgálni egy raktárban.

Vajon a hazai forgalmazó által beszerzett Mercedes-Benz eVitók is fogják ennyi ideig bírni? Persze a három új, elsősorban targoncák szervizelésére szánt villanyfurgont nem fedett raktáráruházakban fogják közlekedtetni. Ezek ugyanis “hazavivős” autók, azaz a munkatársak ilyenekkel mennek haza és ilyenekkel indulnak el otthonról dolgozni. A targoncák nem állhatnak, ha szervizelni kell őket, akkor azonnal útra kell kelni.