A hosszabb időtartamú autós tereptúrázás, avagy overlanding mindig is nagy népszerűségnek örvendett az olyan országokban, ahol ezt a környezeti és jogi körülmények lehetővé teszik. A Covid-járvány pedig azok számára is vonzóvá tette a kikapcsolódás ezen formáját, akik korábban inkább szállodában, kempingben szálltak volna meg.

Az overlandinghez mindössze egy megfelelő terepalkalmasságú, szálláshelynek is megfelelő járműre van szükség – ez lehet tetősátorral kiegészített terepjáró, offroad utánfutó, vagy lakódobozzal felszerelt pickup.

Ez utóbbi műfajba tartozik a Toyota Tacozilla, amelyet az észak-amerikai SEMA tuningkiállításra készített el a gyártó, méghozzá a Tacoma középkategóriás pickup alapjaira. A nagy különbség, hogy nem egyszerűen felerősítettek egy dobozt a platóra, hanem komplett, egyedi lakómodult szerkesztettek, amelyet aztán a Tacoma csupasz alvázára rögzítettek.

A retró hatású felépítményt ugyanaz a csapat valósította meg, akik a Desert Chase Tundrát is jegyezték. Első blikkre üvegszálas műanyagnak tűnik a héj, de annál jóval tartósabb anyagból: alumíniumból készítették. Elkerülték viszont a hasonló dobozok leggyakoribb hátrányát, a szögletességet. Alumíniumból persze macerás hajlított illesztéseket készíteni, de megoldották, mert profik. A hátsó ajtó azért kemény diónak bizonyult: csak a bejárat kialakítására több mint 100 munkaórát fordítottak.

A projekt igényességére jellemző, hogy a kecses felépítményben akár egy 180 centiméteres felnőtt is kényelmesen felegyenesedhet. Ehhez persze a padlót a létraváznál is mélyebbre kellett süllyeszteni, ami a konstrukció alapvető átalakítását tette szükségessé. Ha ez nem lett volna elég, a kétszemélyesre átalakított kabin és a lakórész között átjárót nyitottak, ami a szerkezeti szilárdság nagyfokú növelését tette szükségessé.

A mérnököknek egy másodlagos akkumulátort is el kellett helyezniük a motortérben (ez szolgál a fedélzeti fogyasztók működtetésére), valamint úgy kellett kialakítaniuk az üzemanyagtöltő nyílást, hogy onnan véletlenül se párologhasson benzin a beltérbe.

Amilyen kompakt, olyan tágas lett végül a hetvenes éveket idéző színekben pompázó Tacozilla: fapadló, illemhely, forró vizes zuhany, tűzhely és kézmosó is helyet kapott a kocsiban. Aludni a vezetőfülke fölötti alkóvban lehet – bár elvileg az étkező helyén is ki lehetne alakítani egy ágyat, annak semmi értelme, hiszen ahogy fent írtuk (és az alábbi képen is látható), a Tacozilla csupán két személyt szállíthat magával.